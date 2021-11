Tesla nedostatek čipů vyřešila po svém, lidem bez varování dodává auta s dírami místo výbavy před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Je to nepochybně krok hodný daleko nejhodnotnější automobilky světa. Zatímco jiní výrobci se snaží se zákazníky složitě vyjednat podmínky dodání auta v jiné než vysněné specifikaci, Tesla bez řečí dodává vozy bez slíbených prvků.

Není žádným tajemstvím, že výrobcům chybí čipy a snaží se s tím vypořádat, jak se zrovna dá. V extrémních případech zcela zastavují výrobu, v jiných ji omezují či mění specifikace dostupných modelů, aby je byli schopni vyrobit. Před pár dny jsme aktuální stav probírali s jedním z českých dealerů BMW, který si velmi stýskal nad tím, jak složité je se zákazníky vyjednávat i několikeré změny specifikace, než je vůz vyroben. Objednáte jej nějak, už tehdy z pár vysněných prvků musíte slevit, v mezičase se ale přijde na to, že ani toho či onoho nakonec nebude dost, a tak je třeba vyřadit například head-up displej. Automobilka se pak pochopitelně snaží skrze dealery domluvit s kupci, zda takovou změnu za určitých okolností akceptují, nebo si na auto počkají déle.

Je to pracný, ale korektní způsob, jak udržet byznys v chodu, u Tesly ale zjevně přišli na efektivnější. Značka z Fremontu sice trpí stejnými problémy, záležitost ale vyřešila po svém - se zákazníky se nemaže a auta jim dodává i bez toho, co zrovna došlo.

Jakkoli to může znít komicky, není to vtip. Řada lidí si na internetu začala stěžovat, že přebrali nové Tesly a až po dojetí domů zjistili, že místo USB portů mají jen díry a bezdrátové dobíjení mobilních telefonů chybí též. Pro dané prvky totiž značka nemá čipy, což by šlo chápat, že v čalounění zejí pouze díry už ale méně. Největším problémem je ovšem skutečnost, že Tesla se neobtěžovala to zákazníkům jakkoli sdělit předem. A když minimálně jeden z nich na tento nedostatek přišel, bylo mu sděleno, že jde o chybu na jeho novém iPhonu 13.

Teprve následně se ukázalo, že Tesla je bez čipů, které má obdržet až někdy v půlce prosince. Poté prý začne vozy dodané bez nich kompletovat. Otázkou nicméně je, zda jí to můžeme věřit. Pokud totiž neinformovala zákazníky o absenci řady věcí, a ti se jí neozvali zpátky, možná bude ve strategii mrtvého brouka pokračovat a dané čipy použije jinde. V tuto chvíli je to samozřejmě jen spekulace, nicméně s ohledem na chování automobilky bychom se tomu ani nedivili.

Znovu se tak jen ukazuje, kterak jsou zákazníci pro Teslu pouze chodící peněženkou, kterou automobilka po vyprázdnění bez okolků zahodí. Stačil přitom jeden hromadný email a nikdo by se asi nezlobil, v dnešní době je to relativně běžný stav. Takto ovšem každého, kdo si přebral vůz po 6. listopadu, čekalo nemilé překvapení. Úplné zbytečně.

Že dnes automobilky dodávají lidem nekompletní auta, není kvůli nedostatku čipů nic neobvyklého. Ty zavedené ovšem se zákazníky předem složitě domlouvají, zda takové auto přijmou a za jakých podmínek. Tesla prostě auta předala, jako by žádný problém neexistoval, lidé až doma objevili překvapení, jako to na fotce níže. Ilustrační foto: Tesla

Zdroje: Reddit, Electrek

