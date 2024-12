Tesla zkouší rozhýbat prodeje svého největšího propadáku dobíjením zdarma. Je to levárna, která se vyplatí jen jí před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Dobíjení zdarma zní zvlášť v dnešní době jako velké lákadlo, v tomto směru Tesla trefuje hřebík na hlavičku. Detaily celé akce a znalost ceníku před jejím započetím ale ukazují, že na ní můžete leda prodělat.

Před dvanácti lety byla Tesla stále ještě start-upem, jejíž prvotiny oslovovaly jen tisíce lidí po celém světě. Proto se Elon Musk rozhodl publikum nalákat na dobíjení zdarma ve firemní síti Superchargerů. Nikoli na měsíc či rok, ona nabídka byla spojena s každým exemplářem elektrického sedanu Model S na doživotí. Navíc byla přenositelná, pročež z výhod mohli profitovat i lidé, jimž první majitelé své auto po pár letech prodali.

V roce 2018 se nicméně aut značky prodávalo už tolik, že se dobíjení zdarma stalo pro značku také příliš nákladným. Proto bylo zrušeno a Tesla později už jen čas od času vyrukovala s akcemi v podobném duchu, které ale nebyly tak velkorysé a štědré. Více ostatně ani nebylo třeba, neboť zájem o elektromobilitu rostl obecně dvouciferným a někde dokonce i trojciferným tempem. Značka tak v podstatě ani nestíhala vyrábět.

Přesunout se můžeme do současnosti, tedy do chvíle, kdy prodeje Tesly stagnují a některé její modely jsou dokonce propadáky. Ten nejstarší zvaný S davy už opravdu netáhne a má potíže i s oslovením jednotlivců, však letos si třeba v celé Evropě našel podle dat JATO Dynamics pouhých 1 536 kupců. Jistě i proto Musk rozhodl, že dobíjení zdarma se vrátí. Jenže abyste na něco takového dosáhli, musíte splnit řadu podmínek. A pak stejně nemáte vystaráno.

V prvé řadě je tedy třeba, aby si vůz zakoupili jen soukromníci a nikoli firmy. Nesmí být rovněž využíván ke sdílené spolujízdě, stejně jako k doručovacím službám. Dobíjení zdarma navíc není přenosné na dalšího majitele. To by všechno ještě šlo, stejně jako to, že zdarma je jen samotná elektrická energie - poplatky za marné stání u Superchargerů majitelé stále musí „cálovat“. Hlavní problémy jsou jinde.

Tím nejpodstatnějším je, že spolu s touto nabídkou přišlo zdražení auta o 5 tisíc dolarů (cca 121 tisíc Kč), a tak nyní v USA startuje na 79 990 USD (1 940 000 Kč). Tesla se tedy evidentně řídí legendárním českým „nechci slevu zadarmo“, ale k tomu se ještě dostaneme. Velmi „levá“ je nicméně také podmínka, která Tesle vyhrazuje právo vám vaše dobíjení zdarma na odejmout „v případě nadměrného nabíjení“. Co to je vůbec za podmínku? Je jednou denně příliš? Nebo dvakrát denně? Nebo třikrát? Tesla se podívá z okna a rozhodne.

Lidé z Inside EVs navíc spočítali, že průměrný majitel Tesly u Superchargerů ročně dobije 749 kWh. To při průměrných cenách elektřiny ve Státech vede k částce 322 USD (7 850 Kč). Aby se tedy jen ono podražení vyplatilo, museli byste Model S provozovat patnáct a půl roku. Něco takového je ovšem hlavně s původním paketem baterií nereálné. Pokud pak ten vám odejde po skončení tovární garance po osmi letech, rázem máte v rukou jen drahý zahradní domek.

A pokud u aut dochází v průměru z 80 procent na dobíjení doma, pak se optikou nájezdu vše začne vyplácet až po najetí 338 000 km, tedy porci kilometrů, která vás nejspíš na spoustě jiných věcí bude stát tolik, že vám neplacení dobíjení může být celkem ukradené. Jak tedy dodávají kolegové z Jalopniku, lepší bude koupě staršího Modelu S, který má dobíjení skutečně zdarma bez jakýchkoli výhrad. Jen v takovém případě budete alespoň chvílemi „sosat peníze z Muska“, ne jen naopak. I tato cesta ale má svá potenciálně drahá úskalí.

Dobíjení zdarma ve firemní síti Superchargerů bylo velkým lákadlem spojeným s Modelem S. Nyní se vrací, ale v naprosto ožebračené podobě. Foto: Tesla

Zdroje: Inside EVs, Jalopnik

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.