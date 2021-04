Tesla v Číně začíná hrát vabank, už jí nevěří ani její vlastní zákazníci a konají před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Ani trochu růžově to pro Teslu nevypadá za velkou zdí. Firma tak dlouho sváděla vinu za veškeré problémy na své klienty, až se ti rozhodli nachytat ji přímo při činu. Selhávající brzdy ovšem řeší i stát.

Na počátku tohoto týdne Tesla zveřejnila výsledky za první letošní kvartál. Automobilka oznámila, že vyrobila i prodala více aut než ve stejném období loňského roku, za čímž stála hlavně šanghajská Gigafactory a čínský trh. Ten je pro značku druhým nejdůležitějším, neboť obrat za leden, únor a březen dosáhl celkové výše 3,043 miliardy dolarů (cca 65,1 miliard Kč). Lépe jsou na tom už jen Spojené státy, kde byl vygenerován obrat 4,424 mld. USD (94,6 mld. Kč). Znamená to tedy, že zatímco v USA došlo k poklesu, Čína více než dvojnásobně vzrostla.

Bylo ale překvapivé, že Elon Musk ve svém oslavném projevu čínský trh ani slovem nezmínil. Stačí si však dát dohromady jedna a jedna a rázem udiveni nebudete. Tesla totiž v nejlidnatější zemi světa kráčí po velmi tenkém ledě, který se navíc může každou chvíli probořit. A pokud se bude k čínským zákazníkům chovat nadále jako ve zbytku světa, téměř jistě půjde pod vodu.

Jádrem celé věci jsou problémy s kvalitou. Zatímco v ostatních zemích si lidé stěžují hlavně na to, že jim nelícují jednotlivé panely karoserie, v Číně je kritika směřována hlavně k brzdám. Tesla dosud veškerá obvinění odmítala a vše házela na samotné zákazníky. Když ovšem došlo na incident na autosalonu v Šanghaji, kde vystoupila nespokojená majitelka Modelu 3, musela i automobilka sklapnout podpatky a k Číně začala být až servilní.

Nebyl to navíc konec, neboť problémů s brzdami si všímají i úřady, a tak policie majitelům na některých místech začala zakazovat jízdu po dálnici. Nyní se přidali zákazníci, kteří se odhodlali ke vskutku nevídanému kroku - začínají se pojišťovat tím, že do svých aut instalují kamery, které míří přímo na pedály. Pokud by následně došlo k havárii, která by dle Tesly měla být opět způsobena tím, že mačkali špatný pedál, měli by jasný důkaz, že oni za nic nemohou.

Analytici naznačují, že automobilka si svým dosavadním přístupem začala podřezávat větev, na které sedí. V dubnu i květnu mají totiž její registrace kvůli pošramocené pověsti zamířit dolů. Další vývoj pak bude záviset hlavně na výsledcích šetření havarovaného Modelu 3, jehož majitelka stojí za oním incidentem na autoshow. Pokud se ukáže, že brzdy skutečně selhaly, pak Teslu čekají velké potíže počínající rozsáhlou, a tedy i drahou svolávací akcí.

Pokud navíc vyšetřovatelé zjistí, že Tesla úmyslně zametala vše pod koberec, pak ji čekají problémy ještě větší. Navíc se od ní může odvrátit veškeré publikum, neboť v Číně se prodává hlavně lokálně vyrobený Model 3. Ten si ovšem pořizují lidé s nižšími příjmy než Modely S a X, pročež u nich nelze očekávat takovou toleranci nekvality. Automobilka tak nyní hraje vabank, když trvá na tom, že problém na její straně neexistuje. Jestliže se ukáže, že má pravdu, potíže pravděpodobně skončí, v opačném případě jsme teprve na počátku komplikovaného příběhu s nejasným koncem.

Pro Teslu je Čína druhým největším trhem, i když na něm prodává jen Model 3. Svým dosavadním přístupem si ale značka začala podřezávat větev, na které sedí a dostává se do stále větších potíží. Foto: Tesla

Zdroj: Fast Technology

Petr Prokopec