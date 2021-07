Majitelé ukázali, jak ve skutečnosti funguje vylepšené „plně autonomní řízení“ Tesly před hodinou | Petr Prokopec

Z názvu Full Self-Driving by leckdo mohl očekávat, že řeč je o autě, které se už řídí samo, zvláště když jde o jeho verzi 9.0. Praxe ale ukazuje něco jiného, autům chybí radary a ta tak dále selhávají.

Pro Teslu existuje jen jediný způsob existence, a to být lepší než zbytek automobilové branže. Přesto sklouzává k pochybným inovacím, které naznačují spíše snahu šetřit než dominovat. Typickým takovým příkladem je její systém autonomního řízení, který ještě donedávna kromě kamer spoléhal i na radary. Takový LiDAR zcela chyběl, to však pro Teslu evidentně nepředstavovalo problém. Díky chytrému marketingu si totiž prakticky celý svět myslí, že značka je na špici vývoje, a pokud vynechá jednu pojistku, pak jistě ví, co činí.

Automobilka nicméně před nedávnem přestala do Modelu 3 a Y instalovat i ony radary a vše ponechala pouze na kamerách. Z toho důvodu pak přišla s novou aktualizací systému Full Self-Driving, který musel být uzpůsoben odlišným podmínkám. A na první pohled se skutečně zdá, že došlo na neskutečné zlepšení, neboť vůz dokáže rozlišovat nejen mezi různými typy aut, ale zároveň rozpozná také lidi na skútrech nebo kolech. Detekovat ovšem zvládá i brzdová světla, což lze vše považovat za posun vpřed.

Jak je ovšem patrné z videí, které zachycují verzi 9.0 v akci, je Tesla čemukoli, co by šlo „plně autonomním řízením“, nekonečně vzdálena. Stále se nezvládá orientovat v řadě banálních situací, které by řidič z masa a kostí dokázal bez problémů vyřešit i s minimálními zkušenostmi. A chování auta je ve výsledku alarmující, uvážíme-li, že taková věc může do běžného provozu.

Řeč je třeba o křoví a stromech, jenž mohou lemovat cestu. Tesla ovšem něco takového nevidí a urputně sleduje pouze pruhy na vozovce. Snadno se vám tak může stát, že po krátké projížďce budete zralí na návštěvu servisu kvůli kontaktům s okolními objekty. V tomto případě jde nicméně pouze o škodu na vaší straně. Tesla jí ovšem může napáchat v daleko širším měřítku.

Nezvládá totiž ani klasické zatočení doleva či doprava, neboť si přitom najíždí do nelogických jízdních pruhů, provádí nenadálé manévry a následně má ještě problémy s tím, aby nenabourala do zaparkovaných vozidel. Kromě toho „nevidí” třeba betonové pilíře - překážka se vůbec nezobrazí na palubním displeji a auto by bylo schopné do ní najet. Bez zmíněného radaru není způsob, jak by si něčeho pro kameru „neviditelného”, všimla.

Tato videa přitom zveřejnili lidé, kteří Tesle fandí a jistě ji nechtějí poškodit. I tak je vidět spousta udivujících situací a na straně dotyčných někdy i nervozita či rovnou znepokojení. V mnoha situacích totiž nebyl jediný důvod, aby se vůz choval nevyzpytatelně. Podle všeho aktualizace nezměnila nic zásadního na limitech systému - spíše některé přidala kvůli absenci radaru a vyřešila spíše drobnosti v případě dobře viditelných situací. Jinak platí to, co jsme konstatovali minule - tzv. FSD „řídí” jako někdo, koho na silnici nechcete potkat, tedy špatně a nevyzpytatelně.

Tím nechceme nový update shazovat, vnímat jej ale nelze skrze 99 % momentů, které zvládne na jedničku, ale skrze zbývající procento, které nezvládá. Představte si třeba policistu, který celý život skvěle sloužil a chránil. Poté ovšem přišla situace, kdy mu takříkajíc ruply nervy. Jeho vnímání už bude vždy definovat jen onen problematický okamžik, nikoli předchozí příkladná kariéra - stoprocentní správné chování se očekává jako standard. Nad drobným pochybením lze zamhouřit oči, nad fatálním selháním nikoli.

S autonomním řízením je to stejné, ať už od Tesly nebo kohokoli jiného. Najet totiž klidně může tisíce kilometrů bez jediné chybičky, poté ale přijde jeden špatný moment a vše drobné je zapomenuto. Jistě, i lidé za volanty chybují, pokud jste ale někdy bourali, vzpomeňte si, co všechno se muselo pokazit, aby to nikdo z živých v tu chvíli na silnici nedomyslel a nejhoršímu nezabránil. FSD Tesly by dnes klidně nabouralo do pilíře mostu, protože ho „nevidí”. To je vedle toho banalita o řadu úrovní jinde.

V souvislosti s jednotlivými majiteli nám to pochopitelně může být jedno, každý je strůjcem svého osudu. Ovšem problémem je, že tito lidé jezdí ve veřejném provozu. A právě kvůli tomuto veřejnému testovacímu programu mohou být Tesly pro okolí nepřijatelně nebezpečné.

Tesla přišla s vylepšeným softwarem tzv. „plně autonomního řízení“ pro Model 3 a Y. Jak je ovšem patrné na níže přiložených videích, k dokonalosti má systém opravdu daleko. Více než co jiného připomíná opilého řidiče, u nějž nevíte, co udělá příští sekundu. Ilustrační foto: Tesla

