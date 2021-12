Tesla začala vybavovat svá auta levnějšími bateriemi, majitelé s nimi musí zacházet úplně jinak před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Jestliže už dosud platilo, že při používání elektromobilu musíte myslet na věci, které u vozu se spalovacím můžete pustit z hlavy, s novými levnějšími akumulátory Tesly to platí ještě víc. Mimo jiné je majitele budou muset aspoň jednou týdně nabít na 100 procent.

Pokud vlastníte vůz s rotačním motorem, pak jistě víte, že musíte dodržovat celou řadu pravidel, jinak se se zlou potážete. V případě takové Mazdy RX-8 je třeba pohonnou jednotku patřičně zahřát, než ji pošlete do vysokých otáček. Stejně jako je třeba její vychlazení, než ji při zhruba 4 000 ot./min. vypnete. Zapomenout byste poté měli na krátké jízdy, během nichž se nestihne zahřát olej, který je třeba pravidelně dolévat, stejně jako je třeba minimálně jednou týdně vyrazit na projížďku, při které budete plynový pedál zašlapávat až pod kobereček, abyste alespoň částečně zbavili motor karbonu.

Restrikcí tedy opravdu není málo, odměnou jsou vám ale zážitky, s jakými u aut s běžnými pístovými motory nemůžete počítat. I proto majitelé Wankelů snáší veškerá zmíněná „příkoří“. Mazdu RX-8, či případně její předchůdce, pak ostatně mají jen pro radost, zatímco běžné denní potřeby obstarávají s pomocí konvenčnějších aut. Nelze se tak vlastně ani divit řadě kritických hlasů, které rotační jednotky považují za slepou větev vývoje. Poměrně paradoxně ale tento tábor podobnou „evoluci“ vynáší do nebes.

Řeč je pochopitelně o elektromobilitě, se kterou jsou tak jako tak spojena nemalá omezení. Je jedno, jaký model zvolíte, s žádným se nemůžete prostě sbalit a vyrazit na cestu třeba do Francie, nikam byste nedojeli. Je třeba vůz před cestou plně nabít, což může doma snadno trvat i den, je třeba si cestu pečlivě naplánovat a počítat s několika dlouhými zastávkami u rychlých dobíječek - pokud tedy budete mít štěstí a všechny zrovna budou funkční a patřičně rychlé, jinak se vše dále komplikuje. Zatímco se spalovacím autem tak můžete stejnou cestu bez jakéhokoli plánování stihnout klidně za 8 hodin, protože Německo snadno po Autobahnu přeletíte dvoustovkou, s tím elektrickým může přes veškeré omezování totéž zabrat i více než jeden den, protože ani rychlou jízdou si mezi dobíjeními nepomůžete.

Tohle je současný, docela tristní stav, od něhož by člověk čekal, že se bude jen zlepšovat, ale nemusí to tak být. Ukazuje to krok Tesly, která začala svá auta osazovat novými levnějšími bateriemi, neboť těch dosud standardních nemá dost. Model 3 je tedy osazován lithium-železito-fosfátovými (LFP) bateriemi, s nimiž přichází řada nových omezení. Americká automobilka již oznámila, že tyto akumulátory je třeba nabíjet alespoň jednou týdně na 100 procent jejich kapacity. Ideálně byste je ale do plna měli dočerpávat každý den, a to přesto, že v té chvíli je omezeno regenerativní brzdění. Přidat tento aspekt do řady dalších nutností může být pro mnohé velmi otravné, 100procentní nabití akumulátoru je totiž to nejdelší možné, poslední procenta přibývají velmi pomalu.

A nejde o jediné omezení, Tesla zároveň v rámci maximalizace dojezdu lidem radí, aby ochranný režim Sentry Mode, který může natočit třeba závistivce, který vám chce poškrábat lak, nechávali na bezpečných místech deaktivovaný. Důvod je jasný, permanentní, i malé čerpání energie z akumulátoru baterce škodí. To je ovšem další nepříjemné omezení, neboť jisti si nemůžete být čímkoli ani na své příjezdové cestě či v garáži. V takových chvílích se Sentry Mode zdá být nedocenitelným pomocníkem - ovšem dle doporučení s LFP deaktivovaným.

Stejně jako v případě výše zmíněných rotačních aut se tedy i v případě Tesel s novými baterkami stáváte tak trochu otrokem svého vozu, místo aby ten sloužil vám. I proto elektromobily nelze brát jako adekvátní náhradu spalovacích aut, u nichž se svobodně můžete rozhodnout, zda u čerpací pumpy natankujete 10 litrů, 20 litrů nebo plnou. Zvláště když vám nehrozí snížení dojezdu. S oněmi deseti litry totiž bez problémů ujedete při normálním tempu přes 100 až 200 km dnes i za deset let.

Jak jsme naznačili výše, u aut, která slouží jen pro radost, lze mnohá omezení akceptovat. U těch zajišťujících denní potřebu ale opravdu nejde o krok kupředu. Pokud se však chcete stát sluhou svého vozu, bránit vám v tom nebudeme, jen nám prosím nenuťte totéž. Pro dnešek už jen dodáme, že Model 3 s bateriemi LFP poznáte dle toho, že v menu dobíjení uvidíte na obrazovce nápisy 50 % a 100 %. V případě, že ale displej zobrazí slova „Daily“ a „Trip“, jde o provedení s lithium-iontovými akumulátory.

Auto by mělo sloužit vám, u elektromobilů to ale tak úplně neplatí bez ohledu na typ. V případě Tesly Model 3 osazené bateriemi LFP to však platí ještě více než u ostatních, přichází s nimi další omezení. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Tesla

