Test ukázal, jak dopadne, když se osobní auto srazí s velkou, těžkou dodávkou před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Euro NCAP

Euro NCAP si neobvykle vzal do parády 19 dodávek, které tvoří téměř veškeré prodeje těchto aut na starém kontinentu, a ukázal jejich bezpečnost. A předvedl také, jak srážku s nimi zvládne osobní auto.

V případě osobních aut se o pozornost publika hlásí bezpočet modelů nabízených desítkami různých značek. Pokud ovšem přijde řeč na dodávky, nabídka již není tak pestrá. Ve výsledku tak není překvapivé, že hned 98 procent veškerých registrací má na kontě pouze 19 aut. Právě na ně se nově neobvykle zaměřila organizace Euro NCAP, jež použila testovací protokoly z roku 2018. Kvůli tomu byl důraz kladen nejen na samotnou bezpečnostní strukturu, ale pochopitelně i na systémy jako autonomní brzdění či monitoring jízdních úhlů.

Právě absence těchto technologií u některých vozů vyústila ve ztrátu doporučení ze strany Euro NCAP. Generální tajemník bruselské organizace Michiel van Ratingen tvrdí, že „dodávky jsou v porovnání s osobními vozy velké a těžké, takže pokud havarují, mohou způsobit nemalé poškození i závažná poranění. V současné době přitom existují systémy, které dokážou zredukovat možnost srážky z ostatními vozy, chodci nebo cyklisty. Tyto technologie jsou u osobních aut již běžné, ale u dodávek tak rozšířené nejsou.“

Suma sumárum to znamená, že Euro NCAP začíná stejným metrem měřit jak osobní vozidla, tak i dodávky. A jakmile ty nejsou ověnčené plejádou elektronických berliček, nejsou ze strany Bruselu považovány za bezpečné. Přitom i samotná organizace uvádí, že výbava se dle trhů liší a co někde je bráno za standard, jinde může být příplatkovou výbavou. Snadno se tak ve výsledku může stát, že některý chválený model nemusí být na některém trhu tak špičkový, jak Euro NCAP naznačuje.

Kromě toho je třeba podotknout, že vždy záleží na řidiči. Pokud ten je bdělý a ve formě, může být mnohem bezpečnějším účastníkem provozu než jeho kolega, který sice sedí ve voze prošpikovaném elektronikou, ovšem spoléhá spíše na ni než na své vlastní schopnosti. I u dodávek tedy ve výsledku platí hlavně to, co u osobních vozů - elektronické berličky jsou sice fajn, ovšem kladen by na ně měl být daleko menší důraz než třeba na samotný skelet vozu.

S logikou ale člověk v Bruselu obvykle moc nepochodí. Níže tedy máte oněch devatenáct modelů, z nichž pouze Ford Transit, Mercedes Vito a VW Transporter získaly zlaté hodnocení. Fiat Talento, Opel Movano, Nissan NV400 a Renaulty Master a Trafic naopak ostrouhaly.

Za pozornost ale stojí nejen crash testy samotných aut, ale i ukázka, jak si vedou v interakci osobními auty. Tak trochu otloukánkem se zde stal Nissan Juke, který se svou necelou 1,5 tunou hmotnosti musel opakovaně postavit do cesty skoro dvakrát těžšímu Nissanu NV400. A řekli bychom, že uspěl. Poškození vozu je vzhledem k relativně vysoké rychlosti čelního střetu (každé auto se rozjelo na 50 km/h) nemalé, ale tohle se dá ještě celkem bezpečně přežít.

Podívejte se sami na výsledky jednotlivých dodávek i tyto crash testy na videu na víc, je to na závěr roku vskutku neobvyklý rozbor.

Euro NCAP zhodnotilo 19 dodávek, jejichž registrace představují 98 procent veškerých evropských prodejů. Pouze 3 z nich skončily bez ztráty květinky, zatímco 5 považuje Brusel za nevyhovující. Foto: Euro NCAP

Zdroj: Euro NCAP

