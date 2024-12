Tohle auto je prý budoucí spása VW. I když se už teď přes rok bez větších úspěchů prodává pod jinou značkou dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Roewe

Němci letos prodejně strádají stále víc, a tak hledají cesty, jak negativní vývoj zastavit. Nejrychlejší nápravou by bylo znovu uspět v Číně, novinky chystané pro tamní klientelu jsou ale nejspíš předem odsouzeny ke strádání.

Po dlouhá léta byl Volkswagen na čínském trhu absolutní jedničkou, ke které se nikdo další nedokázal ani přiblížit. Pohled na letošní listopadové prodejní výsledky Němců v Číně podle tamní asociace výrobců CAAM ale ukazuje už jen to, jak moc automobilka za velkou zdí strádá. Ve spolupráci s místním FAW dokázala prodat 147 tisíc nových aut, zatímco v případě joint venture SAIC-VW jde o 123 tisíc registrací. Něco takového už nestačí ani na vyrovnání druhého Chery, které dosáhlo na 272 tisíc prodejů. A první BYD zbytku pole odskočil podobně jako Max Verstappen ve chvílích, kdy se svým Red Bullem dominoval šampionátu Formule 1, neboť si připsal 504 tisíc registrací.

Tohle táhne dolů globální výsledky VW jako nic jiného, a tak se čínského trhu nechce vzdát bez boje. Je však otázkou, zda dosáhne úspěchu, neboť plány firmy nově odhalené kolegy z Car News China mnoho optimismu do žil nevlévají. VW totiž ve spojení s SAIC chystá trojici nových modelů, které mají pokrýt plug-in hybridní a elektrický segment. V prvním případě nicméně Němci pouze sáhnou po již existujícím sedanu Roewe D7, který nabízí buď spalovací pohon s elektrickou asistencí nebo ten čistě elektrický, a nabídnou jej pod vlastním logem. Ovšem až v roce 2026.

To zní naprosto bláhově, neboť D7 se prodává už od loňska a žádný hit to není. Znovu podle CAAM prodal SAIC za letošní listopad jen 423 exemplářů Roewe D7 v elektrické a 1 678 ve spalovací verzi. A 1 650 resp. 18 121 prodejů za celý letošní rok jsou podobnou marností. Co si VW myslí? Že na tato neúspěšná auta nalepí své logo a rozbije bank? Nezdá se to moc pravděpodobné.

Ve stejnou dobu má dorazit také SUV, které taktéž dostane do vínku elektromotor a spalovací jednotku, ta však nebude sloužit k roztáčení kol, nýbrž pouze jako generátor energie. Ani v tomto případě se přitom nejedná o vyloženou novinku, nýbrž o přeznačkovaný produkt značky IM Motors, která stejně jako Roewe spadá pod SAIC. Rozdíl oproti sedanu je ale v tom, že SUV s kódovým označením S31L se nikdy nedočkalo ani debutu, natož aby generovalo obrovské prodeje.

Výrazně úspěšné ostatně není ani celé IM Motors, to za loňský rok dosáhlo pouze na necelých 40 tisíc registrací. VW se ale zjevně potřebuje chytnout jakéhokoli stébla, neboť tady už vlastně ani nejde o to, zda se vrátí na první příčku, ale jestli ve finále nedopadne tak, jak v Číně dopadla Škoda - je skoro na nule. Ostatně Němci již naznačili, že dost možná zavřou továrnu v Sin-ťiangu, kterou provozují právě ve spolupráci s SAIC, a to kvůli obvinění z nucených prací místního obyvatelstva.

To jsme ale trochu odbočili, proto rychle zpátky k novince číslo tři. Tou má být čistě elektrické SUV, které VW vyvíjí na základě čistého listu papíru na platformě CEA, a to ve spolupráci s místní značkou Xpeng. Zmíněná architektura by měla do budoucna nahradit kritizovanou platformu MEB, se kterou jsou spojena pouze prodejní fiaska, a to nikoli jen v Číně, ale po celém světě. Také s touto novinkou se ovšem počítá až v roce 2026. A ani v tomto případě nečekáme žádnou revoluci - je to všechno příliš málo a příliš pozdě.

Elektrický nebo hybridní sedan D7 se dnes prodává pod značkou Roewe, která spadá pod koncern SAIC. Ten má až do roku 2040 uzavřenou spolupráci s Němci, o dvě léta později tak D7 ponese i logo Volkswagenu. Už teď se prodává mizerně, proč by se měl stát pro VW spásou s jiným logem? Foto: Roewe

Zdroje: Car News China, CAAM

Petr Prokopec

