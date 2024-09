Továrna Audi v Bruselu je po krádeži 300 klíčů na hranici kolapsu. Šéfové ji zavřeli a zmrazili mzdy, fabriku mohou převzít Číňané včera | Petr Miler

Je zjevné, že obě strany hrají vabank, jakkoli alespoň částečně konstruktivní řešení jsou pořád ve hře. Vše ale může skončit i tak, že když se dva perou, třetí se začne smát. A ten třetí bude z Číny.

Když se někdo odhodlá k zoufalým činům, obvykle se nachází v zoufalé situaci. V té nepochybně musí být zaměstnanci továrny Audi nedaleko Bruselu, která je už od července zralá na zavření a v současné krizi VW se rychle ukázala být tou, která nemá perspektivu. Z asi 3 tisíc tamních zaměstnanců z toho pochopitelně bude šťastný málokdo, což někteří dali jasně najevo už zkraje měsíce, kdy ukradli klíče od asi 300 vyrobených aut. Učinili tak s cílem zamezit jejich expedici a mít v rukou alespoň nějakou kartu pro další jednání s vedením.

To je opravdu zoufalý krok, který se nemohl setkat s pochopením. Management odmítl za takových okolností jednat a dal zaměstnancům několik dnů na to, aby klíče vrátili, jinak vše bude řešit s policií jako skutečnou krádež. Jestli byly všechny klíče vráceny, nedokážeme v tuto chvíli ověřit, podle všeho ale nikoli, což se zaměstnancům vrátilo i s úroky. Vedení má totiž za takového stavu možnost vyhlásit tzv. výluku, což dává firmě legální možnost továrnu v případě silných nepokojů zavřít a zmrazit mzdy, což pochopitelně zaměstnance staví do ještě nevýhodnější pozice. Ti také začali hledat legální možnosti obrany, nakonec se ale zdá, že se znesvářené strany dohodly na jistém kompromisu, neboť Audi oznámilo, že výluka bude odvolána v úterý a výroba se znovu rozběhne.

To ale řeší problémy pouze krátkodobě. Tím dlouhodobým je nulová perspektiva pro další výrobu aut koncernu VW v Belgii, což je stav, který země nepoznala dlouhých 70 roků od poloviny 50. let minulého století. Co se tedy stane s fabrikou, která byla relativně nedávno rozsáhle renovována tak, aby si poradila s výrobou baterií a elektrických aut? To je v tuto chvíli otázka ne za milion, ale spíš za pár miliard.

Jak informují kolegové z Auto Weeku, ve hře je možnost změnit továrnu na recyklační místo, kde by vyřazená auta byla rozebírána na díly určené k recyklaci a vhodné pro další použití. Další možností je prý rozjetí výroby elektrických tahačů, které se na letištích používají k přesunům letadel. Tyto možnosti by ale znamenaly snížení stavu zaměstnanců na zhruba 300 pracujících, takže by okolo 2 700 lidí přišlo o práci. To není ideální.

Belgická vláda tak má jednat s Číňany o tom, že by po zavedení vysokých cel na dovoz jejich aut do EU továrnu převzali vzali téměř tak, jak jak stojí a leží, a to včetně zaměstnanců. Agentura Hub.Brussels, která má na starosti podporu podnikání v okolí hlavního města Belgie, už prý měla jednat s automobilkami Nio a Geely o tom, že by továrnu mohli koupit. S jakými výsledky, je otázkou, Belgie není zrovna levné místo k podnikání, proto z něj také VW Group chce zmizet co nejdříve.

Tak či onak tento vývoj podle analytiků ukazuje jeden z možných, nutno dodat neplánovaných dopadů cel uvalených EU na čínské dovozy. I když jejich cílem mělo být chránit místní dovozce, ve skutečnosti mohou akcelerovat převzetí evropských továren Číňany, protože zakázat jim tu něco vyrábět a prodávat nelze. A bylo by docela tragikomické vidět, že Audi si továrnu v Bruselu dovolit provozovat nemůže, zatímco Nio nebo Geely ano...

Bruselská továrna Audi na elektromobily je v podstatě ve stavu klinické smrti, definitivní uzavření je jen otázkou času. Proto tam dnes probíhají takové rozbroje, budoucností fabriky pak může být její provoz Číňany. To by byl slušný paradox. Foto: Audi

