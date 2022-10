Toyota i díky odmítání elektromobilů v Evropě válcuje domácí konkurenci, je na tom nejlíp v historii

Petr Prokopec

Kdo by ještě před pár léty řekl, že Toyota bude platit za značku, která odmítá podlehnout zelené euforii. A na starém kontinentu jí i tento přístup zajistí rekordní tržní podíl. Přesně to se ale nyní děje a evropská konkurence na to může dál doplácet.