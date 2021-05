Toyota našla cestu, jak přes odpor dostat do prodeje elektromobily levněji než konkurence před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Japonci pro bateriové elektromobily diplomaticky řečeno nehoří, nechtějí se ale za každou cenu držet jen svých vlastních receptů. A tak i tyto vozy nabídnou, ovšem tak, aby je nestály příliš.

Vůbec první generaci Toyoty Prius nám japonská automobilka představila již v roce 1997. Od té doby prodala miliony exemplářů a v rámci hybridizace je považována za světového lídra. Kromě toho se značka velkou měrou věnuje také vodíkovým technologiím, jenž nabízí pod kapotou modelu Mirai. Na poli ryze elektrickém nicméně Toyota dosud nezanechala žádný podstatný otisk, což není náhoda.

Zejména šéf automobilky Akio Toyoda už mnohokrát dokázal, že si na rozdíl od ostatních vidí na špičku nosu, pro elektrická auta nehoří a zákazy konvenčních vozů odmítá. Je si zkrátka vědom toho, že přirozený zájem o elektrické vozy je minimální a jejich ekologický přínos sporný. Přesto většina automobilek do elektrického vlaku nastoupila, jakkoliv cena vstupenky vychází řádově na mnoho miliard. Důvodem jsou pochopitelně přísnější emisní limity, které bez alternativního pohonu prakticky nelze splnit a pokuty jsou ještě dražší.

Toyota právě díky hybridizaci k podobným ústupkům sklouzávat nemusí. Nicméně i přesto Japonci již čekají na nejbližší zastávce, aby do onoho elektrického vlaku mohli rovněž nastoupit. Značka totiž nechce nic riskovat a do budoucna chce mít v rukou veškeré trumfy. V chystaném portfoliu by si tak za pár let měl vybrat naprosto každý, po čemž jeho srdce touží - k mání totiž budou hybridy, elektromobily i auta s vodíkovým nebo spalovacím ústrojím.

Tak široké nabídce se bude moci postavit víceméně jen Hyundai a BMW, které rovněž investují do vodíkové technologie. Nicméně ve srovnání s korejskou resp. německou značkou čekají tu japonskou menší výdaje, a to právě v souvislosti s elektromobilitou. Toyota se totiž při vývoji spojila se svým dlouholetým partnerem, tedy se Subaru. Společně pak oba výrobci přišli s modulární platformou e-TNGA, jejíž největší výhodou je značná variabilita.

Nová architektura totiž umožňuje zástavbu pohonu předních, zadních či všech čtyř kol, a to díky možnosti usadit elektromotory na přední či zadní nápravu. Zároveň se počítá s využitím baterií různých kapacit, stejně jako lze dle konkrétních potřeb adaptovat i délku vozů. Toyota přitom počítá s tím, že na platformě postaví hned šest aut, z nichž na středně velkém SUV pracuje právě se Subaru. U nejmenšího SUV bylo ale za partnera zvoleno Suzuki.

Toyota tedy do boje nehodlá jít osamocena, což jde dle produktového a marketingového šéfa značky jediná správná cesta. „Z čistě strategické perspektivy žijeme ve světě, kde je již z podstaty špatné kráčet při vývoji osamoceně. Podstatné jsou objemy, koneckonců na trhu nejsme sami. Můžeme sice vše vyvinout sami, ovšem výhoda spojenectví je zjevná,“ uvedl Andrea Carlucci s tím, že pro Subaru hrály hlavně zkušenosti s pohonem 4x4. Toyota tak má v rukou další trumf, který může konkurenci udělat těžké spaní. Ostatně už teď je pro kohokoli nedostižná, i VW boj s ní oficiálně vzdal.

Toyota ve spolupráci se Subaru vyvinula platformu e-TNGA určenou elektromobilům. Postavit na ni hodlá hned šest modelů a to, co ostatní, nabídnout levněji. Foto: Toyota

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec