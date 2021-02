Toyota stvořila prý nezničitelný arktický speciál, už ho nesvěří jen Clarksonovi před 2 hodinami | Petr Prokopec

Pokud jste dnes měli to štěstí - a nebo spíše smůlu - poznat, jak to vypadá venku, touha vlastnit tento vůz přijde skoro samozřejmě. Toyota Hilux AT35 je vážně auto do nepohody a tentokrát ne jen pro filmaře.

Počasí u nás, stejně jako ve zbytku Evropy, ovlivňuje příliv arktického vzduchu. S jeho příchodem začaly teploty klesat opravdu hluboko pod bod mrazu a povinné roušky dnes řada lidí užívá i tam, kde nemusí. Nikoliv však z obav z koronaviru, ale jednoduše proto, že zakuklený obličej trpí zimou méně než ten odkrytý. Stejně tak máme pocit, že by mnozí by bez přemýšlení sáhli po nové Toyotě Hilux ve verzi AT35. Právě ta se totiž jeví být ideálem pro dny „sněhové apokalypsy“, neboť podle Japonců je prý prakticky nezničitelná a v polárních podmínkách nepřekonatelná.

Odvážná slova, automobilka při vývoji tohoto derivátu spojila síly se specialisty z Arctic Trucks, kteří ví, co to je správné auto do tuhé zimy. Cílem bylo dostat vědce a dobrodruhy do míst, kde již ani lišky nedávají dobrou noc a jak už název firmy naznačuje, vyladěný Hilux by nyní měl být schopen prakticky téhož, co dokázal jeho výrazně modifikovaný předchůdce v 2007, kdy s ním Jeremy Clarkson a James May vyrazili v rámci Polárního speciálu až k Severnímu magnetickému pólu. Na rozdíl od jejich vozu si ovšem nové provedení budete moci běžně koupit.

Co je přitom oproti již poměrně schopnému základu nového? Firma Arctic Trucks jako výchozí model použila provedení Invincible X Double-Cab, kterému nejprve přepracovala rám. Následně se pak pick-up dočkal masivnějšího zavěšení, které bylo vyvinuto ve spolupráci se společností Bilstein. Podvozek byl navíc přizvednut o více než 60 milimetrů od země, což vyústilo v 38stupňový přední a 29stupňový zadní nájezdový úhel. Ve srovnání se základem se přitom jedná o zlepšení o 9 a 3 stupně.

Další modifikace zahrnují 35palcové off-roadové pneumatiky BF Goodrich, jež lze ruční pumpou dohustit či naopak vyprázdnit přímo z kabiny. Počítat lze rovněž s ochrannými pláty podvozku, stejně jako se střešní světelnou rampou, jakkoliv ta již je příplatková. Opomenout pak nesmíme ještě o 9 centimetrů nafouklé blatníky, jež hostí rozměrnější obutí. Motor, tedy 2,8litrový čtyřválcový turbodiesel zůstal bez úprav, jednotka tak nadále produkuje 204 koní a 500 Nm.

Zmíněným zesílením rámu nicméně narostla nosnost o 43 kilogramů, polární výpravy tedy mohou vzít na cesty daleko více výbavy. Přepracování diferenciálu vpředu i vzadu pak má zajistit, že ani s přívěsem následně nikde nezůstanete viset. S cenou se Toyota aktuálně nepochlubila, uvedla ale, že na vůz se dále vztahuje standardní pětiletá tovární záruka.

Toyota ve spolupráci s firmou Arctic Trucks upravila Hilux tak, aby nyní zvládnul i výpravy na Severní pól. Zničit ho ani v takových podmínkách údajně nelze.

