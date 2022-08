Tradiční velkou cenu Formule 1 půjde sledovat z balkonu hotelového pokoje, s rezervací si ale musíte pospíšit před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hilton Hotels Corporation

Tento luxus byl dlouho spojen jen s velkou cenou Monaka, později i s dalšími moderními městskými okruhy. Nyní si jej ale budete moci dopřát i na velké ceně, která se na tomto okruhu poprvé konala již v roce 1948, a o dva roky později se na něm odehrál první závod F1.

Mezi zážitky, na které nejspíše do smrti nezapomenu, patří noc strávená v hotelu W Abu Dhabi ležícím hned vedle okruhu Yas Marina. Přestože se během mé návštěvy nejel závod Formule 1, na trati bylo rušno, díky umělému osvětlení až do pozdních nočních hodin. Večeři jsem si tak objednal na pokoj a následně si z balkónu užíval výhled na kroužící gétéčka, jejichž zvuk byl navíc daleko libozvučnější než je tomu v případě moderních monopostů královské motoristické disciplíny.

Hotel W Abu Dhabi není jediný, kde si podobné zážitky můžete vychutnat, obvykle jde ale o podniky umístěné náhodou či záměrně poblíž městských okruhů. U okruhů, na kterých jsou pořádány tradiční velké ceny, to obvykle možné není, teď ale bude. Řetězec Hilton otevírá nový hotel přímo vedle britského okruhu Silverstone, tedy kolébky motorsportu, která poznala Velkou cenu Velké Británie už v roce 1948 a od roku 1950 je každoročně svědkem Velké ceny Velké Británie Formule 1. Pro hosty je připraveno 197 pokojů, z nichž pětasedmdesát nabízí výhled přímo na trať. Dění na cílové rovince si ale kromě toho můžete vychutnat také ze střešního baru.

Ceny pokojů startují na přijatelných 115 librách (cca 3 400 Kč) za noc, přičemž počítat můžete s Wi-Fi a parkováním v ceně. Pokud pak chcete i onen výhled na trať, musíte sáhnout do peněženky alespoň pro 148 GBP (4 350 Kč). Je nicméně třeba dodat, že jde o aktuální sazby, které jistě nebudou odpovídat cenám, které po vás Hilton bude požadovat při závodech F1. A s rezervací si bude nutné patřičně pospíšit, neboť i tak bude jistě rychle vyprodáno.

Kalendář závodů na příští sezónu Formule 1 zatím nebyl potvrzen, aktuálně tedy nelze žádný pokoj na rok 2023 zarezervovat. Přesto tu máme jistou nápovědu týkající se cenové politiky - do F1 se totiž vrací i městský okruh v Las Vegas. Ani v jeho případě zatím nebyl stanoven konkrétní termín, společnost MGM Resorts nicméně již uvedla, že ceny apartmánů v MGM Grand a Bellagio mohou stát až 80 tisíc dolarů (1,98 mil. Kč).

Levné ale ve finále nebudou ani základní pokoje, za které si hotelové řetězce aktuálně účtují okolo 280 dolarů (6 950 Kč). Podle generálního ředitele MGM Resorts Billa Hornbuckla by mělo jít spíše o trojnásobek dané sumy. Zájem je ale prý natolik enormní, že řetězec hodlá nakoupit vstupenky na závod v hodnotě až 25 milionů dolarů (620,4 mil. Kč), aby hostům mohl nabídnout výhodné balíčky.

Pobyt v luxusních hotelích u závodních okruhů tak zejména v době konání závodů F1 nebude levnou záležitostí. Podnik v Americe navíc ještě prodraží cena letenek. Do Velké Británie se můžete dostat daleko levněji, dokonce i vlastním vozem. Jak jsme pak již zmínili, s parkováním rozhodně problém nebude. Co je však zakázáno, to je pobyt domácích mazlíčků, jistě i s ohledem na přítomný hluk.

Hotelový řetězec Hilton otevírá nový podnik ležící u okruhu Silverstone. Příští rok si zde tak návštěvníci budou moci užít výhled na závody F1 přímo ze svého pokoje či balkónu. Foto: Hilton Hotels Corporation

Zdroje: Hilton Hotels Corporation, MGM Resorts

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.