Trápící se Rivian zkouší rozprášit sklady slevami. Zákazníkům konkurence nabízí 117 tisíc Kč, i když prodělává miliony na autě před 3 hodinami | Petr Prokopec

Automobilka se potřebuje zbavit skladových zásob, rovnou u toho ale chce zabít více much jednou ranou. Svá auta tedy nabízí pod cenou za podmínky, že jí na protiúčet dáte maximálně šest let starý konkurenční vůz.

Rivian začíná připomínat tonoucího, který s každým dalším vynořením nad hladinu volá o pomoc zoufaleji a zoufaleji. Nyní pak sáhl po stéblu, o kterém se domnívá, že by jej mohlo udržet nad vodou. Jenže když si dáme veškeré věci do správného kontextu, zdá se, že spíš než záchrany se Rivian dočká dalších doušků vody. Je pak jen otázkou, jestli jej poté neviditelný mlýnský kámen nezačne nenávratně stahovat do hlubiny.

Abychom nemluvili jen obecně, dejme do placu pár suchých čísel. Na konci roku 2022 automobilka na každém prodaném voze prodělávala 124 162 dolarů (cca 2,9 milionu Kč). Tuto ztrátu se jí pak sice povedlo k poslednímu loňskému kvartálu ponížit na třetinu, tedy na 43 372 USD (něco přes 1 milion Kč), ovšem ani to nevedlo k dalšímu okouzlení investorů. Pro ty bylo stěžejní spíše to, že Rivian lidem loni dodal jen 50 122 nových aut, jakkoli jich vyrobil 57 232 kusů.

I když se tedy automobilka ještě před třemi roky chlubila tím, že její modely R1T a R1S si objednalo více než 71 tisíc lidí, skutečný zájem zjevně neodhadla. Na skladech jí tedy zůstává stále více aut, kterých se nedokáže zbavit. A proto u příležitosti Dne Země, který se slavil v pondělí 22. dubna, oznámila, že pick-up R1T a SUV R1S je možné nově pořídit až o 5 000 USD (cca 117 tisíc Kč) levněji. S touto slevou přitom klientela může počítat až do 30. června.

Je ovšem třeba dodat, že Rivian má zjevně naposlouchaného Šimka s Grossmannem. Stejně jako jimi stvořený profesor Zelí totiž nenabízí slevu zadarmo. Abyste se kvalifikovali, je třeba nabídnout vůz na protiúčet. A nízko automobilka opravdu nemíří, neboť přijímá pouze Audi (Q5, Q7, Q8), BMW (X3, X5, X7), Ford (F-150, Explorer, Expedition, Bronco), Jeep (Grand Cherokee, Wrangler, Gladiator) a Toyotu (Tacoma, Tundra, Highlander, 4Runner).

Rivian navíc nedefinuje jen tyto modely, další podmínkou je, že nemohou být starší než šest let. Když si uvědomíme, že jde o bestsellery v daných obchodních třídách či obecně, nebylo by vlastně ani překvapivé, kdyby značka tyto vozy vykoupila levněji, než je nakonec sama prodá. Zvláště když na daných 5 tisíc dolarů mohou dosáhnout pouze ti, kdo mají zájem o R1T Max Pack, který startuje na 89 000 USD (2,1 milionu Kč).

Pokud jde nicméně o pick-up s velkým a nikoli maximálním paketem baterií (135 kWh versus 149 kWh), sleva již činí pouze 4 000 USD (asi 94 tisíc Kč). V případě základu disponujícího 105 kWh pak lze cenu snížit jen o 3 000 USD (cca 71 tisíc Kč). A vůbec nejhůř jsou na tom zájemci o SUV, neboť R1S je k mání se slevou pouze tisíc dolarů (cca 23 500 Kč), a to navíc za předpokladu, že zvolíte verzi se 135 kWh.

Podmínky tím nekončí, zájemci o nižší ceny si totiž musí vybrat nový vůz na webu Rivianu a složit nevratnou zálohu ve výši 1 000 USD. Jejich elektromobil pak musí být zaregistrován do zmiňovaného konce června. Tento termín by značka s ohledem na skladové zásoby měla stihnout, ovšem že by se novou pobídkou nechaly strhnout masy, o tom značně pochybujeme - je to typicky hloupě složitá marketingová akce s diskutabilním přínosem pro zákazníka.

Rivian nabízí svá auta se slevou, víc lze ušetřit při nákupu pick-upu R1T. Je nicméně třeba, abyste automobilce přivezli na protiúčet ne až zase tak staré auto. A výměnou za to zase tak moc nesleví. Foto: Rivian

Zdroj: Carscoops

