Turecko zdraví Čínu, na dovoz jejích aut uvalilo drastická cla. EU se má přidat co nevidět, nepomůže tím nikomu před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Togg

O čem se v Evropě měsíce jen bezvýsledně mluví, to Turci zavedli v plné parádě. A mohou tím pošťouchnout k akci i Evropskou unii. Ani samotné automobilky si to ale nepřejí, soudě podle jejich kroků se na takové kroky přesto intenzivně připravují.

Každá mince má odnepaměti dvě strany. Když tedy hlavně evropské a americké automobilky začaly na vrchol seznamu svých priorit stavět čínský trh, varovali jsme je před jistou krátkozrakostí. Kdokoli totiž chtěl zabodovat u čínské klientely, ten musel volit mezi vysokými dovozními cly a spoluprací s čínskými výrobci. Protože druhá cesta byla citelně levnější a krátkodobě schůdnější, většina automobilek zvolila právě tu. Jenže v důsledku toho musela přepustit své ceněné know-how. Protože ale Číňané byli vnímáni jako někdo, kdo ani tak nezvládne vyrobit skvělé auto, bylo nad takovou obětí nakonec mávnuto rukou.

Přesunout se můžeme do současnosti, kdy obchodní válka mezi Říší středu a zbytkem světa začíná nabírat na stále větších obrátkách. Po prvním neúspěšném útoku na zahraniční trhy si totiž Číňané uvědomili, že musí zabrat ve všech možných ohledech. Na svou stranu tak přetáhli renomované designéry i techniky, zároveň se jim dostalo nemalé pomoci od vlády. Především ale mohli profitovat ze zmiňovaného know-how, které jim bylo naservírováno pomalu až pod nos do jejich vlastních továren. To navíc spojili s místní levnou pracovní silou, kvůli které se do Číny přesunula značná část těžkého průmyslu.

Výsledkem toho všeho jsou nízké ceny nalepené na pohledných a výkonných vozech, které jsou v některých ohledech dokonce už i nad evropskou či americkou konkurencí. Ta se pak před přívalem levné čínské produkce nedokáže účinně bránit, a proto volá o pomoc. Jenže vlády místo toho, aby domácím výrobcům usnadnily podmínky pro podnikání a snížily často uměle vytvořené náklady, přistupují ke zvyšování dovozních cel na ona čínská auta. Zrovna to ale může být jen dalším krokem na cestě do záhuby.

Jakoukoli akci totiž následuje reakce. A zrovna té se „západní” automobilky velmi bojí, neboť mohou přijít jak o své úspěšné aktivity v Číně, tak o levné dodávky z Číny. Zkuste ale po politicích, aby viděli obrázek v širších souvislostech. Ona obchodní válka tak letos eskaluje velmi rychle. Nejprve USA přišly se čtyřnásobným navýšením dovozních cel na čínská elektrická auta. To u nich tak už není 25procentní jako dosud, nýbrž 100procentní. Nyní se k něčemu podobnému hlásí Turecko, jak shrnují kolegové z Carscoops, které zavádí cla na čínská auta ve výši 40 procent. Pokud by ovšem zaplacené clo mělo být nominálně nižší než 160 tisíc korun, dovážející společnost zaplatí právě tuto sumu, která je minimální možnou.

K USA a Turecku se pak tento týden má přidat i Evropská unie, jak zjistila BBC. EU má být k Číňanům nejpřívětivější, neboť se předpokládá, že stávající 10procentní clo bude navýšeno o dalších 10 až 25 procent. Jenže ani to se Pekingu nelíbí, což lze pochopit. A proto již Čína oznámila, že pokud EU pošle cla nahoru, dočká se identického odvetného kroku u aut s objemnějším spalovacím ústrojím. V té chvíli by ale byly těžce zasažené hlavně prémiové automobilky, které řadu svých modelů do Číny pořád dováží. Není tedy až tak překvapivé, že lidé jako Oliver Zipse (šéf BMW) nebo jeho jmenovec Blume (šéf VW) EU před takovým krokem varují.

Zipse uvedl, že politický protekcionismus není ničím jiným než „střelbou do vlastních nohou“, zatímco dle Blumeho jde o „potenciálně nebezpečný krok“. Oba mají pravdu a nikoli jen proto, že dle odhadů HSBC pochází 20 až 23 procent zisku německých automobilek od čínských zákazníků. Ona cla zavedená EU totiž mohou zasáhnout i jejich zboží - ostatně takové BMW iX3 se vyrábí v Číně a do Evropy je dováženo. Stejně jako třeba většina Tesel, část Renaultů nebo Volv. Švédská automobilka proto na nich nečeká a hodlá přinejmenším produkci modelů EX30 a EX90 pro Evropu přesunout do Belgie, jak uvádí [https://www.thetimes.com/business-money/companies/article/volvo-to-shift-ev-production-to-europe-to-escape-china-tariffs-btx9swhr6 Sunday Times].

Mluvčí Volva zatím tyto informace nepotvrdil, nicméně ať už na přesun výroby dojde či nikoli, pro značku bude obojí nepříjemností. EX30 totiž boduje hlavně díky své relativně nízké ceně. Pokud ale dojde na zavedení dovozních cel a tento elektromobil se bude dál montovat v Číně, pak podraží. A když se výroba přesune do Evropy, kvůli vyšším mzdám a energetickým nákladům podraží též. V té chvíli se ale vůz, jenž se velikostně vejde mezi Škody Fabia a Scala, stane obtížně prodejným.

Celé to v podstatě začíná připomínat situaci, kdy se v jedné vesnici nachází velmi úspěšné pekařství. Jeho majitel se přitom rozhodne pro expanzi, v sousední obci ale musí svolit ke spolupráci s místní firmou. Ta ale zakrátko pochopí nejen to, jak upéci dokonale křupavý rohlík, ale ještě jej nabídnout levněji. V té chvíli původní pekař začne volat po politické ochraně, které se sice dočká, ovšem podobně zareaguje i ona konkurence. Pečivo tak podraží v obou vesnicích.

Ze vzniklé situace tak budou pouze na krátko profitovat výrobci domácích pekáren. Ovšem i ti budou muset zakrátko zavřít krám, neboť péci si vlastní chleba a rohlíky budou ony dvě vesnice. Hašteřící a politické pomoci se domáhající obchody tak zkrachují, což ale povede ke konci některých pracovních míst, a tedy pouze ke zhoršení ekonomické bilance celého regionu. Přitom pouze stačilo, aby se někdejší pekař začal víc snažit.

Evropské a americké výrobce tedy opravdu nic dobrého nečeká, což si jejich šéfové evidentně uvědomují. Mimo jiné i proto, že jejich elektromobily si bez Číny neškrtnou - rafinace vzácných kovů totiž probíhá pomalu výlučně právě v Říši středu. A podobné je to i s výrobou. Tamní vládě tedy stačí pouze jeden příkaz a rázem montážní linky ve Wolfsburgu, Stuttgartu, Mnichově či Mladé Boleslavi stojí. Že Číňané mají tak vysoké marže, že si možná budou moci dovolit vyšší cla absorbovat, je už jen třešinka na tomto nepovedeném politickém dortu.

Turci chtějí vysokými cly na čínská auta hlavně zamést cestu domácímu Toggu a jeho elektromobilům typu T10X. Foto: Togg



Krok Turecka má k podobnému rozhodnutí přimět i EU. Také proto má už teď Volvo počítat s přesunem výroby elektrického SUV EX30 do Belgie. To ale auto znovu zdraží, vítěze je v této půtce těžké najít. Foto: Volvo

Zdroj: Carscoops, BBC, The Sunday Times

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.