Ukažte prostředníček inflaci, nečekaně se navrátivší ikona za dva roky nezdražila ani o cent před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Nissan

Je to možná trochu knížecí rada, ale ukažte nám jiné auto srovnatelného renomé, jehož cena se v časech bující inflace nepohnula ani o píď. Situace je navíc pikantní tím, že jde o vůz, který téměř jistě nedostane nástupce. A jakmile se jednou přestane prodávat, jeho ceny půjdou pravděpodobně jen nahoru.

Není to tak dávno, co bylo slovo „inflace” skloňováno téměř jen v akademických debatách, poslední dvě dekády byla v rozvinutých ekonomikách skoro nepřítomnou věcí. Byla dokonce tak nízká, že centrální banky na mnoha místech světa sáhly po nulových či záporných úrokových sazbách, aby předešly deflaci. Kdeže tyto sněhy jsou.

Dnes se o inflaci hovoří v podstatě na každém rohu, její problematika je ale mnohem složitější, než si většina laiků myslí. Inflace není jedno číslo, všeobecný růst cenové hladiny vyjádřený obvykle mírou zvýšení cen určitého spotřebního koše je ryze statistický údaj, který má optikou životů konkrétních lidí asi takovou validitu jako ideální velikost saka vzniklá zprůměrováním velikostí všech mužů v zemi - takové číslo něco řekne, sako ušité přesně podle průměru ale nemusí být vůbec nikomu.

Zejména tak drastická inflace, kterou nyní prožíváme, dopadá na různé lidi různě a pro finance některých z nás bude zničující mnohem víc, než průměrné číslo napoví. Pokud obyčejný člověk utrácí hodně peněz za jídlo, energie či dopravu v podobě auta a paliva do něj, bude současným vývojem cen bit snadno násobně více, než průměrná hodnota naznačuje. Mouka, mléko nebo máslo meziročně zdražily o více jak 50 %, elektřina, plyn a tuhá paliva atakují až mety 86 % a auta? To je minimálně pro nás kapitola sama pro sebe.

Meziroční posuny tak vysoké nejsou, za posledních pár let ale růst cen aut též vysoce překonává průměrnou inflaci, o palivech ani nemluvě, ta jsou stále poblíž historických maxim. Najdou se ale i věci, které obecně nezdražují či dokonce zlevňují, především se ale i mezi oněmi překotně zdražujícími statky najdou takové, které se vymykají standardu. A právě jimi lze inflaci tak trochu přechytračit.

Nakonec je to cesta, jak ji nejlépe zkrotit - když budeme všichni hledět na to, kolik za co utrácíme a vybírat si výhodnější věci, výrobcům nezbude než hledat cesty, jak ceny snížit. Najít světlé body v jinak dost temné mapě lze i v případě aut, jak ukazuje nedávno představený Nissan GT-R modelového roku 2023. Tedy zmrtvýchvstalá Godzilla, která už měla být na onom světě, nakonec ale bude v prodeji i příští rok.

Autu jsme se věnovali ve zvláštním článku a konstatovali, že je vlastně docela výhodné, nevšimli jsme si ale toho, čeho si všimli kolegové z Carscoops - že tento vůz od časů modelového roku 2021 nezdražil ani o cent. Stojí nadále 113 540 dolarů, tedy asi 2,8 milionu Kč, což pochopitelně není málo peněz. Je to ale úplně stejná suma jako v roce 2021 - ukažte nám jiné auto, o které byste si aspoň opřeli kolo, jehož cena se od té doby nezměnila. Nevíme o žádném.

Rada: „Přelstěte časy nedostatku koupí auta za 2,8 milionu korun!” zní jako od knížete, to uznáváme. Ale máte-li tu možnost, klidně to udělejte. Nejenže jde o relativně výhodnou koupi, jakmile GT-R skončí - a jednou se to nevyhnutelně stane -, bude z něj jistě dříve nebo později vyhledávaný vůz mezi sběrateli, protože nástupce už podle všeho nebude a je to slavné auto, které nikdy neztratilo dynamickou relevanci. Můžete tak nejen ušetřit při nákupu, ale i vydělat při pozdějším prodeji. Však se podívejte, za kolik se dnes prodávají předchozí generace Godzilly. A to nakonec dostaly modernějšího nástupce. Nevýhodou je, že auto modelového roku si musíte nechat přivézt z USA, ale to v případě tak drahého vozu paseku v rozpočtu neudělá.

Nissan GT-R 2023 se jako výhodná koupě jeví nejen dnešní optikou, výjimečná je jeho cena i tím, že se za dva roky vůbec nezměnila. Výhodná koupě? Svým způsobem to tak skutečně je, i když nominálně na něj musíte mít pořád hodně. Foto: Nissan

Zdroj: Carscoops

Petr Miler

