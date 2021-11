Ukrajinci chtějí zpět na automobilovou mapu světa, jejich novodobá prvotina je hlavně levná před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Coolon Motors

Ukrajinu svého času nešlo v automobilovém světě ignorovat, z jejích ZAZů, KrAZů, LAZů a dalších místních automobilek ale mnoho nezbylo. Nová firma Coolon to chce změnit, možná ale nevhodně sází jen na elektrický pohon.

Před více než dvaceti let jsem po nějakou dobu pracoval jako řidič dodávky. V rámci rozvozu a svozu zboží jsem musel objet značnou část republiky v jediný den, a to maximálně s jednou nádrží motorové nafty. Při zvýšené spotřebě totiž již hrozily srážky ze mzdy, stejně jako ve chvíli, kdy jsem nestihl obkroužit veškerá stanoviště.

Tyto časy mi připomněla nově zrozená ukrajinská automobilka Coolon Motors, stejně jako nedávný rozhovor se šéfem jedné spediční firmy. Ten mi potvrdil, že za oněch dvacet let se prakticky nic nezměnilo. I nadále je tedy třeba, aby dodávky zvládly na jedno natankování co největší počet kilometrů. Řidič se pak navíc musí vejít do jistého časového horizontu, neboť nikdo kvůli němu nebude zůstávat v práci přesčas. V té chvíli by totiž došlo ke zvýšení nákladů, což je asi to poslední, co si kdokoliv přeje.

Do těchto strategií přitom ani v nejmenším nezapadají elektrické dodávky. Ostatně stačí jen vzpomenout na takový Volkswagen e-Crafter, který stojí bezmála dva miliony korun, ovšem za to nabídne pouze maximálku 90 km/h a teoretický dojezd 173 kilometrů. Realita bude nicméně ještě nižší, jak se ukázalo během jízdy po německém Autobahnu, kdy kapacita baterií poklesla o čtvrtinu za pouhých 9 minut jízdy. A to e-Crafter nebyl naložený, s dalšími kilogramy na palubě bude jeho akceschopnost jen klesat.

Ukrajinci jsou na tom naštěstí o poznání lépe, alespoň dle svého tvrzení. Na své elektrické dodávce pracují od roku 2014, přičemž světu ji chtějí nabídnout ve třech různých délkách a ve třech různých karosářských stylech. Stejně tak bude na výběr i hnací ústrojí a baterie. Zákazníci si budou moci vybrat, zda elektrická jednotka produkující až 163 koní má být osazena na jedné či obou nápravách. V důsledku toho pak nejvyšší rychlost má u předokolky činit 90 km/h, u čtyřkolky nicméně půjde již o 120 km/h.

Co se baterií týče, ty počítají s lithium-iontovými fosfátovými moduly o kapacitě 4 kWh. Základní provedení by pak mělo disponovat 30 kWh a dojezdem 150 km, vrcholné dvojnásobkem všeho - tedy 60 kWh a 300 km. To jsou sice pořád mizerná čísla, jsou ale aspoň o trochu smysluplnější než v případě Volkswagenu, vrcholem všeho je ovšem cena. Základní provedení s jedním elektromotorem a základním paketem baterií má totiž stát zhruba 350 tisíc korun. Na kolik pak vyjde vrchol, aktuálně není známo, s částkou přesahující 600 000 Kč však nepočítáme.

Coolon Motors již začal přijímat předobjednávky na první várku dvou tisíc aut a zákazníkům nabízí obrovské slevy, koncové ceny tak budou ještě nižší. Otázkou však je, kolik lidí dokáže nová značka oslovit. Je totiž jasné, že se spalovacím ústrojím by její prvotina byla ještě levnější a ještě praktičtější. Na druhou stranu, v té chvíli by o Coolon Motors informovala maximálně tak lokální média, jakkoliv firma má globální ambice, jež chce realizovat v letech 2024 až 2025, kdy by ráda vyráběla 20 tisíc aut ročně.

Můžeme přitom už jen dodat, že vůz počítá s kontrolní jednotkou, jež bude neustále monitorovat veškerou techniku a zahlásí jakýkoliv problém. Většina potíží má být vyřešena online, přičemž do budoucna hodlají Ukrajinci nabídnout i systém autonomního řízení. Zda ale takové časy skutečně někdy nastanou, se zatím neodvažujeme odhadnout. Chytřejší ale budeme již v příštím roce, kdy se má na Ukrajině rozeběhnout sériová výroba.

Bez elektrického pohonu by Ukrajinci se svou dodávkou asi jen stěží dosáhli mezinárodního renomé, s ním ovšem pro změnu nemohou oslovit tak širokou klientelu. Foto: Coolon Motors

Zdroj: Coolon Motors

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.