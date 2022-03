Únik odhalil nový motor jako z jiného světa, má objem, válce a výkon přes 500 koní před 8 hodinami | Petr Prokopec

Automobilky se v poslední době mohou přetrhnout s oznámeními, kdy už se spalovacími jednotkami skončí a mateřský koncern Jeepu není výjimkou. Sám Jeep s nimi ale hotov zjevně není, jeho oficiálně zatím neodhalená novinka je zajímavá.

V současné době bychom pomalu i příchod nového litrového tříválce měli vítat s nadšením, zvláště pokud se jedná o ryze spalovací jednotku. Čistě benzinové a dieselové motory totiž v téměř celém civilizovaném světě považují za zlo, kvůli kterému přestává tráva růst. Že tomu tak není, bylo zmíněno již mnohokrát, stejně jako existuje řada věrohodných studií dokládajících, že osobní automobilová doprava se na globálních emisích CO2 podílí jen ve velmi malé míře. Jenže kdo chce psa bít, ten si hůl vždycky najde.

Nakolik politici zdeformovali trh, jsme si řekli už nejednou. Pokud vám přitom během čtení ukápla slza, nedivíme se, dnes ale můžeme tak trochu slavit, neboť z Jeepu se nechtěně dostaly ven informace o novém benzinovém řadovém šestiválci. Pohonná jednotka se totiž nakrátko objevila jako potenciální volba v konfigurátoru nového modelu Grand Wagoneer. Následně pak sice došlo na její vymazání, v té chvíli ale již bylo pozdě. Pár základních informací uniklo, některé pak navíc koncern Stellantis přiznal oficiálně.

Víme tedy, že nový motor dostane označení GME-T6, více znám ale nejspíše bude pod přezdívkou Hurricane. K mání by měl být ve třech specifikacích, z nichž S.O. Neboli Standard Output nabídne nižší výkon. S variantou H.O. (High Output) pak logicky bude spojen vyšší potenciál, což ostatně platí také o hybridním provedení. To by mělo dstat posilu v podobě elektromotoru integrovaného do převodovky 8HP, přičemž nabídnout by měl extra 160 kW výkonu a 450 Nm točivého momentu navíc.

O přesných výkonech ryze spalovacích variant můžeme zatím pouze spekulovat, neboť ani konfigurátor nezmiňoval konkrétní údaj. Provedení H.O. by nicméně mělo nabízet více než 500 koní, a to díky dvojici turbodmychadel. Ve finále tedy není divu, že nejde o základní, nýbrž volitelnou jednotku. Standardně je totiž Grand Wagoneer nabízen s 6,4litrovým osmiválcem, který produkuje „pouze“ 478 koní. Zákazníky přitom snížení objemu i počtu válců a nárůst výkonu vyjde na relativně skromné 2 000 USD (cca 45 tisíc Kč).

Je přitom otázkou, zda s touto volbou bude moci počítat i menší Wagoneer. Nebylo by to však vůbec překvapivé, byť v jeho případě můžeme počítat spíše s variantou S.O. Ta by měla produkovat více než 400 koní, načež rovněž nabídne působivější dynamiku než základní jednotka. Tou je v tomto případě rovněž osmiválec, ovšem 5,7litrový, jenž produkuje 397 koní. Jde nicméně o atmosférický agregát, v rámci točivého momentu tedy bude za novým řadovým šestiválcem zaostávat.

O hybridní verzi se toho pak ví nejméně, jistý je pouze nejvyšší výkon v rámci nabídky. Na detaily si ovšem budeme muset počkat, přičemž Grand Wagoneer Hurricane H.O. by měl debutovat za pár týdnů na autosalonu v New Yorku. Aktuálně tak jen dodáme, že koncern Stellantis u výkonnější varianty počítá s plnícím tlakem 26 psi a 15procentním snížením spotřeby a emisí vůči osmiválci. Slabší motor pak dostane do vínku tlak 22,4 psi, dorazit by nicméně měl až v roce 2024.

Koncern dodává, že spalovací motory budou v jeho nabídce hrát stěžejní roli i v následujících letech, což se neposlouchá špatně. Tato slova však mají spojitost hlavně s americkým trhem, kde má elektrifikace do roku 2030 dosáhnout nanejvýš 50procentního podílu na celkových registracích, a to je jen víra amerického prezidenta, který tou dobou v úřadu určitě nebude. V Evropě ani takovou „velkorysost” nečekejme, značky jako Alfa Romeo, Lancia či DS mají „zezelenat” ještě před koncem dekády.

Jeep se již za pár týdnů oficiálně a detailně pochlubí novým řadovým šestiválcem Hurricane. Foto: Jeep



Pohonnou jednotku jako první z koncernu Stellantis vyfasuje nový Grand Wagoneer. V jeho útrobách přitom bude pracovat výkonnější varianta naladěná na více než 500 koní. Foto: Jeep

Zdroj: Motor Authority

Petr Prokopec

