Úřady žádají majitele 16 tisíc výhodných čínských SUV, aby s nimi okamžitě přestali jezdit

Pravidelně se zmiňujeme o zajímavých čínských automobilových novinkách, které stále častěji míří do Evropy. Právě na starém kontinentu se ale na jednom z nich objevil problém, který způsobuje požáry.

Už nemůže být pochyb o tom, že čínské automobilky začínají pozvolna měnit podobu evropského trhu s auty. Bude trvat ještě mnoho let, možná i dekád, než postupně vytrhnou z opratí zavedených značek klientelu zvyklou po generace nakupovat auta u pár dnes známých výrobců, pokud ale neudělají zásadní chyby a budou mířit kvalitativně stále výše, povede se jim to. Osobně pamatuji, jak na začátku 90. let podivný chlápek, který možná o pár let dříve kšeftoval s bony u Tuzexu, nabízel před Priorem Kiu Sephia spíše k pobavení než ohromení tehdejšího obecenstva. A kde je Kia dnes? Není to ani 30 let.

Otázkou jsou ale ony chyby, neboť důvěra se těžko získává a lehko ztrácí. A co jiným, dekády prověřeným automobilkám prochází bez větších potíží jako nevýznamné smítko na bílé holubici jejich pověsti, je u Čínských značek zdrojem velkých pochyb. Právě s takovou potíží se nyní v Rusku potýká čínský Haval, značka automobilky Great Wall Motors.

Ten na tamním trhu prodává mimo jiné modely F7 a F7x, vskutku dobře vypadající soky Škody Kodiaq. Mají na pohled vše důležité - atraktivní design, slušnou techniku, příjemně vyhlížející interiér s moderní elektronikou a samozřejmě spoustu výbavy. A k tomu ceny, před kterými může škodovka jen suše polykat. Momentálně ale mají také problém, se kterými se většina jiných značek běžně nepotýká.

Od konce roku 2020 došlo k sérii spontánních vznícení těchto modelů v Rusku, popsána je nejméně šestice případů, kdy byly automobily - naštěstí na parkovištích - prakticky zcela zničeny plameny. To už nemůže být náhoda a také není. Sám výrobce přišel na to, problémem je spojení mezi palivovým čerpadlem a filtrem benzinu, kvůli němuž může za velmi nízkých teplot docházet k úniku paliva. A pak už k požáru nikdy není daleko.

Případ začaly neprodleně vyšetřovat ruské úřady a nyní svá šetření dokončili. Tamní Rosstandart v návaznosti na to žádá 16 075 majitelů různých iterací Havalů F7 a F7x prodaných od května 2019 do ledna 2021, aby se svými vozy okamžitě přestali jezdit kvůli riziku požáru. Auta mají být převezena do servisu, kde bude problematická část vedení paliva vyměněna.

To je pro Haval jistě velmi nepříjemné - třebaže majitelé nemusí této výzvy uposlechnout, patrně to udělají, za případný požár by nyní nesli částečnou odpovědnost. A opravit tolik aut nepůjde hned. Nutno dodat, že automobilka k věci přistupuje korektně a ještě před uzavřením vyšetřování sama vyzvala majitele, aby se dostavili do servisů k opravě. Navíc se podobné případy stávají i jiným. Ale znovu - na čínské značky leckdo kouká skrz prsty a problémy si nemohou dovolit. Uvidíme, jak se po této patálii bude Havalu dařit v Evropě dále - jak je patrné z výše zmíněného čísla, úplně málo aut tu neprodává.

Havaly F7 a F7x, zvlášť ve svém posledním provedení modelového roku, nejsou věru nezajímavá auta, za své ceny jistě ne. Bohužel ale hoří. Teď musí všechny vozy této generace prodané v Rusku do servisu ruské úřady žádají majitele, aby s vozy do vyřešení problému okamžitě přestali jezdit.

