Už i Porsche v Číně ztrácí půdu pod nohama, zkáza drahých Němců na největším trhu světa převáží úspěchy kdekoli jinde

Dlouhá léta jsme byli svědky zpráv o prodejních úspěších té či oné automobilky v globálním měřítku, málokdo si ale uvědomoval, jak velký podíl na tom obvykle měly její rostoucí aktivity v Číně. To je zjevné až dnes, kdy věci míří opačným směrem.

V uplynulých dvou dekádách se pomalu každá automobilka začala soustředit na čínský trh. Nelze to označit za překvapivé, neboť donedávna nejlidnatější země světa představovala obrovské odbytiště s enormním potenciálem k dalšímu růstu. V Číně úspěšné automobilky se tak dlouho vezly na pozitivní vlně, neboť jejich tamní prodeje znamenaly v některých případech až polovinu, docela obvykle ale desítky procent jejich světového odbytu.

Jenže tento příběh netrval věčně a druhou stranu jeho mince už mohla řádně okusit třeba Škoda. Během let růstu čínské automobilky, se kterými zahraniční výrobci museli spolupracovat, načerpaly obrovské zkušenosti, získaly dostatek kapitálu a na svou stranu přetáhly i renomované techniky a designéry. Jejich produkty tak začaly být rychle konkurenceschopné, v jejich prospěch ovšem hrála výrazně nižší cena. Prodeje čínských aut tak začaly výrazně růst, zatímco dříve dominující zahraniční výrobci začali ztrácet své pozice.

U některých značek, jako je zmíněná Škoda, to šlo velmi rychle - aura mainstreamových západních výrobců pohasla velmi rychle. Prestižnějším značkám se dařilo déle, v poslední době ale začaly jít dolů itaké prodeje BMW nebo Mercedesu a nyní má na největším trhu světa potíže už i Porsche, jak informuje WSJ. Německá automobilka totiž loni dodala zákazníkům o 15 procent méně aut než v předchozím období. Registrace za první letošní kvartál jsou pak dole o dalších 24 procent. Problémy jsou přitom spojené hlavně s elektromobily, což vyústilo v roztržku mezi značkou a jejími lokálními dealery. Ti totiž začali Taycan nabízet s výraznými slevami, aby vůbec vyprázdnili sklady. To ale do jejich účetnictví zaselo ztráty, které mělo kompenzovat ústředí v Zuffenhausenu.

Porsche nicméně žádosti dealerů nevyslyšelo, místo toho prodejcům, kteří auta prodávali pod cenou, odmítlo poslat nové exempláře. Něčemu takovému lze rozumět, problémy Porsche v zemi se tím ale jen prohlubují a je otázkou, jakým způsobem se stávající situace projeví v dlouhodobém horizontu. Porsche totiž není jediným evropským výrobcem, který v Číně výrazně ztrácí - stále hůř jsou na tom i další drazí Němci, zejména zmíněné značky BMW a Mercedes-Benz.

Čínský trh přitom míří nahoru, loňské registrace dosáhly na 25,8 milionů aut, což představuje 11procentní meziroční posun. Dominantními se ovšem stávají domácí značky, a to bez ohledu na segment. Třeba BYD se naposledy pochlubil 53 400 prodanými vozy. Takových registrací ovšem nedosáhl za rok nebo za měsíc, nýbrž za pouhý týden od 27. května do 2. června. Něčemu takovému se nezvládá rovnat nikdo, pro BYD navíc nejde o ojedinělý úspěch pod metu 50 tisíc prodaných aut týdně nekleslo už víc než tři měsíce v řadě.

Tato značka má navíc ve svém portfoliu pouze elektromobily a plug-in hybridy, kromě toho se soustředí spíše na střední a vyšší patra trhu. Evropané tedy opravdu mají problém, který navíc ani nemá řešení - pokud totiž budou prodávat svá auta pod cenou, vyústí to v nemalé ztráty. Hlavně levnější elektromobily pak ani neumí vyrobit. A nejspíše je ani nechtějí nabízet, neboť by to ublížilo jejich prémiové image. Úplného kolapsu se pak sice obávat nemusí, neboť Porsche bude mít zvuk všude a napořád, dolní hranice odbytu pro ně ale může být nepříjemně nízko.

Varování je to především pro starý kontinent, který by měl zásadně změnit mnohé regulace, jinak si skutečně podřízne stěžejní ekonomický pilíř. Pokud totiž místní automobilky přijdou o Čínu, mnohé z nich si umáznou i skoro polovinu veškerých prodejů. A tedy na ně navázaných příjmů, což bude mít neblahý vliv na další vývoj. Z toho vyplyne horší konkurenceschopnost všude. Nestane se to hned ani za rok, Číňané ale zjevně umí hrát dlouhé hry. A toto může být další kolo jedné z nich.

Taycan musí dealeři Porsche v Číně prodávat pod cenou, aby se jej vůbec zbavili. I tak jsou prodeje dole a vztahy mezi prodejci a automobilkou jsou napjaté. Bezprostřední řešení tato situace nemá. Foto: Porsche

