Už i šéfdesignér Porsche říká, že 911 je moc velká, rád by nabídl znovu drobné sportovní auto

Velikost konkurenčních aut se zřejmě nafukuje ještě rychleji, nic to ale nemění na tom, že se Porsche 911 změnilo z kapesního sporťáku v monstrum svého druhu. Michael Mauer to kupodivu uznává a rád by se vrátil blíž ke kořenům. Ale je to reálné?

Za posledních pár let nabrala nová auta nejen na hmotnosti, ale rovněž na rozměrech. Posvítit si v této souvislosti můžeme na nové Porsche 911, které ve verzi GTS čerstvě dostalo hybridní pohon. Ten je docela chytrý, jakkoli se stále nemůžeme ubránit pocitu, že automobilka z Zuffenhausenu jej pod kapotu implementovala jen kvůli tlaku na minimalizaci emisí CO2. Vše ale zvládla ještě přijatelným způsobem, neboť hmotnost vozu se zvedla o 50 kilo. GTS tak se všemi náplněmi a řidičem váží jen 1 670 kg, což je o ovšem 15 kilogramů víc, než činí suchá hmotnost nové Corvette ZR1 s docela jinými výkonovými parametry.

Na první pohled se může zdát, že srovnávat americký a německý sporťák je nemístné, neboť Corvette působí jako Goliáš, zatímco 911 má blíže k Davidovi, a to přesto, že u generace 992 již došlo na standardní použití rozšířené karoserie, která byla dříve vyhrazena čtyřkolkám. Jenže v tomto případě zdání skutečně klame, neboť zatímco C8 má na kontě 4 630 milimetrů, GTS je s 4 553 mm jen o malý kousek vzadu. Přesto je překvapivé, že si už i šéfdesignér Porsche Michael Mauer nad velikostí stýská a volá po návratu ke kompaktnějším dimenzím.

„Osobně bych velmi rád navrhl menší sportovní vůz už proto, abych zjistil, jak lze využít dostupný prostor,“ sdělil Mauer malé skupince novinářů, ve které nechyběli ani kolegové z australského Drivu. Záhy ale přidal důvody, pro které nejspíš půjde jen o jeho zbožné přání. Lidé totiž dnes měří v průměru víc než před šedesáti lety, kdy 911 měla na délku 4 290 mm. Zároveň si zvykli na větší komfort, načež vítají víc místa v kabině i v zavazadelníku.

„Do hry ovšem promlouvají také regulace a výkon vozu. Když se vrátíte o dvacet třicet let zpátky, a porovnáte, kolik měla 911 koní tehdy a nyní, žene to nahoru velikost kol, velikost brzd a všeho ostatního,“ dodal Mauer s tím, že se jedná o nemalou výzvu. „Obzvláště pro mne, neboť věřím, že 911 by měla být natolik kompaktní, jak jen je to možné. Rád bych tedy viděl, kde jsou hranice a jak daleko můžeme zajít, abychom se vrátili s velmi malým sportovním vozem.“

Návratu malých aut se nicméně branže dle jeho vize dočkat má. „Myslím, že jakmile se vyřeší problémy s bateriemi a infrastrukturou, a bude snadné auta dobíjet, jako je dnes dotankováváme, pak dorazí i menší baterie. Dojde i na vývoj jejich článků, které budou efektivnější. A jsem přesvědčen, že poté opět uvidíme malá auta,“ dodal dále šéfdesignér Porsche znovu spíše zbožná přání. Realističtěji pak překvapil tím, že příští hypersport značky nemusí mít elektrický pohon, jak poznamenávají Car Sales.

Automobilka totiž loni vyrukovala s konceptem Mission X, který měl být duchovním nástupcem modelů 959, Carrera GT a 918 Spyder. Původně se předpokládalo, že také produkční verze dostane plně elektrický pohon. Jenže nyní je ve hře cokoli, mimo jiné i proto, že vůz má pokořit rekord Nürburgringu. To ale znamená, že by musel zvládnout zajet Severní smyčku za méně než 6:30,705, což je čas hybridního Mercedesu-AMG One.

Produkční elektromobily jako Rimac Nevera a Taycan Turbo GT jsou přitom o 35 a 37 sekund pozadu, což je opravdu velká propast. Mimo to si pak Porsche uvědomuje, že elektromobily již tak moc nefrčí - ostatně spřátelení Chorvaté stále ještě neprodali všech 150 kusů svého supersportu a šéf firmy říká, že nástupce pro nezájem nedostane. Plně elektrická produkční verze Mission X by tak vlastně byla neskutečným riskem.

„Bude to elektromobil? Bude to hybrid? Co to vlastně bude? Kdykolv Porsche chystá takový vůz, musí jít o nejlepší auto v daném segmentu. A proto se o tom, jaký pohon bude ten správný, stále vedou diskuze,“ říká Mauer. Podle šéfa značky Olivera Blumeho přitom rozhodnutí má padnout do konce letošního roku, sériový Mission X tedy hned tak neuvidíme. Ostatně dorazit má až po debutech elektrických verzí Boxsteru, Caymanu a Cayennu.

Ač se to na první pohled nezdá, stávající 911 je s délkou 4 553 milimetrů již docela obr. I proto šéfdesignér značky volá po návratu malých sporťáků. Dočkáme se ale takových? Foto: Porsche

