Už i VW kapituloval, vezme 1,5 bilionu Kč určených na vývoj elektromobilů a investuje je do nových spalovacích motorů

A není to žádná spekulace ani „zaručeně pravdivá” informace ze zákulisí, tento krok potvrdil sám finanční šéf skupiny VW. Říká, že víc už na spalovací motory nedá ani haléř. Ale neřekl by náhodou to samé před pár roky o dosud plánované nule?

Když učiníte nějaké špatné rozhodnutí - a vsadit vše na elektromobily bylo od VW od začátku zřetelně špatným rozhodnutím -, máte v zásadě jen dvě možnosti, jak na to s odstupem času reagovat. Buď budete na svém původním postoji trvat za cenu všech jeho negativních dopadů, klidně až do sebezničení, nebo jej včas změníte. Už prostý pud sebezáchovy přiměje naprostou většinu lidí i firem učinit to druhé.

Proto už roky s některými experty po boku tvrdíme, že nepřijde žádný zákaz spalovacích motorů a nepřijde ani žádný stoprocentní přechod na elektrickou mobilitu ze strany jakékoli významné automobilky během pár jednotek let. Jednoduše to není technicky a ekonomicky uskutečnitelné, a tak se to prostě nestane - buď tyto záměry změní ti, kteří jsou jejich původními autory, nebo je změní lidé, kteří je pod tíhou okolností nahradí.

V poslední době jsme tak byli svědky řady významných veletočů automobilek od Fordu přes Mercedes-Benz až po Stellantis. Nyní tu ale máme možná ten nejvýznamnější vůbec. Své ambiciózní plány zřetelně přehodnotil i elektromobilitou nejvíc posedlý Volkswagen.

Ačkoli VW i letos elektromobily prodává v sotva významných číslech, jejich odbyt je klesající a v Česku v letošním roce SDA zůstává pouze 2,2procentní, už pro rok 2030 koncern plánoval 80procentní zastoupení těchto aut v prodejích nových vozů v Evropě. Jak by se to mohlo stát? V roce 2033 pak měl prodávat jen tyto vozy a právě s tím cílem dal světu vědět, že do vývoje elektrických modelů bude v následujících letech investovat až bláznivých 180 miliard Eur (asi 4,45 bilionu Kč). Nic z toho už dnes zjevně neplatí. A nenechte se mýlit, tohle nejsou plány z roku 2010, které by se během 14 let změnily, jde o avíza z let 2022 a 2023, tedy velmi čerstvá rozhodnutí. Jaký stratég mohl něco takového loni či předloni rozumně předpokládat, na základě čeho?

Odpověď se asi nikdy nedozvíme, současnou realitu ale známe. Jak informují kolegové z Auto News, sám finanční šéf koncernu VW Arno Arlitz oznámil, že ze zmíněných 180 miliard eur vyčleněných na vývoj elektromobilů nové generace vezme německý koncern jednu třetinu a investuje ji do nových spalovacích motorů. Firma tak vezme skoro 1,5 bilionu Kč, to je 1 500 miliard, 1,5 milionu milionů, obrovské peníze, s cílem „udržet naše spalovací vozy konkurenceschopné”.

Pochopitelně, Arlitz neopomněl dodat pár tradičních formulek o tom, že na budoucnosti to vlastně nic nemění, jen se odkládá, změna termínu, znáte to. Na akci pořádané agenturou Reuters v Mnichově tedy řekl, že „budoucnost je elektrická, ale minulost neskončila”. Jak patetické. K tomu ještě hloupěji dodal, že „je to třetina a třetina to zůstane”, jako by se snad nepoučil z toho, že dosavadní plán selhal a stejně tak může selhat i jakýkoli nový. Budoucnost se prostě plánovat nedá, ostatně už aktuální krok je hodnocen jako „výrazný odklon od předchozího plánu prodávat v Evropě od roku 2033 pouze elektromobily”.

Popsané rozhodnutí přichází poté, co zejména šéf samotného VW coby značky kydal na spalovací motory špínu, kdy to jen šlo. Ostatně Thomas Schäfer se jako zaslepený dogmatik projevoval už v pozici šéfa Škody, kterým byl před svým aktuálním angažmá. Proč VW dál není svaté, co si jeho zákazníci přejí, nás míjí. A i když lze aktuální krok považovat za jisté zadostiučinění po letech snášení opravdu tvrdé „drezury” ze strany VW za pochybnosti o jeho dnes už dřívějších záměrech, pořád to nelze hodnotit jako prozření - VW tohle dělá, protože nevyhnutelně musí, ne proto, že chce. A to pořád není rozumná obchodní strategie.

Foto: Volkswagen

