Tesla přestala dovážet Modely 3 do Evropy z USA, teď jdou s Číny i s jinými bateriemi

/ Foto: Tesla

Značka, která i ve své továrně v USA vyrábí daleko nejméně kvalitní auta na trhu, začíná vyrábět svá auta pro Evropu v továrně v Číně. Z té ale sjíždí vozy kvalitní ještě méně.

Můžete fandit jakékoli automobilové značce, že dnes Tesla mezi těmi renomovanějšími vyrábí daleko nejméně kvalitní auta, lze ale jen stěží zpochybnit. Ve výsledcích studie J.D. Power se ocitla zcela mimo tabulky a pokud byste si snad mysleli, že jde o další marný pokus dostat cenu akcií firmy z Marsu aspoň do stratosféry, zkušenosti řady majitelů vás zřejmě vyvedou z omylu. Tyto problémy s přitom s americkou automobilkou táhnou už léta a nelepší se, právě naopak. V tomto kontextu je pak pozoruhodná zpráva o tom, kde budou vznikat nové Modely 3 pro Evropu.

Jak možná víte, do loňského roku všechny Tesly pro celý svět vznikaly v americké továrně firmy ve Fremontu, odkud tedy byly logicky dodávány i do Evropy. Zkraje letoška se automobilce podařilo otevřít druhou továrnu v Číně, nedělejte si ale iluze, že by tím své problémy s kvalitou vyřešila - zatím jen Modely 3 dodávané čínským zákazníkům jsou na ještě hůře, Tesla dokonce používá staré díly, pokud je to zrovna třeba. Odbyt v Číně ale kapacity nové fabriky dostatečně nevyužívá, a tak právě odtud firma začíná vyvážet Modely 3 (a později zřejmě přidá i Modely Y) do dalších míst světa.

Včera to potvrdila sama automobilka s tím, že dovoz čínských Modelů 3 do Evropy začne ještě tento měsíc. Zprvu půjde o 10 evropských zemí včetně klíčových Německa, Francie či Itálie a postupem času budou přibývat další, zejména ty, kde se jezdí vlevo. Je to jistě kontroverzní krok sám o sobě, neboť Tesla není zrovna vyhlášená jako zdroj nejkvalitnějších aut a Čína jako zdroj nejkvalitnějších věcí vůbec, ale nejde jen o to.

Auta vyráběná v autě nemají totožné baterie, jako ta vyrobená v USA, dostala tzv. bezkobaltové akumulátory zvané LFP, které teoreticky mohou být lepší než ty původní, ostatně slibují o 10 km delší dojezd na nabízí. Je to ale zatím nevyzkoušená technologie a s ohledem na historii Tesly a její problémy s dříve nevyzkoušenými věcmi je otázkou, zda lze hovořit o výhodě.

Pokud si nyní budete chtít v Evropě nový Model 3 koupit, čínské výrobě už nejspíše neutečete. Nabízená auta už obvykle mají onen 440km dojezd a lidé, kteří učinili objednávku v posledních dnech a týdnech, už dostávají faktury s označením „Model 3 - China” a VIN LRW-XXXXXLCXXX, kdy písmena LC značí právě čínskou výrobu.

Foto: Tesla

