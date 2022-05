V jednom z nejlidnatějších měst světa se za celý měsíc neprodalo ani jedno jediné nové auto! před hodinou | Petr Miler

Když prodeje aut spadnou až k nule za celý měsíc, víte, že situace je opravdu vážná. Obvykle se snažíme být optimisty alespoň tak, že řekneme, že může být i hůř. Tady to ale opravdu nejde, pod nulu se s prodeji nedostanete.

Automobilový - a jistě nejen automobilový - svět byl v posledních měsících uvržen do dekády nevídaného chaosu. Bavil jsem se za tu dobu i s velkými matadory tohoto odvětví a všichni se shodli na tom, že něco takového nezažili. Na jednu stranu se autoprůmysl ocitl pod nikdy nepoznaným regulatorním tlakem, k němu přibyly následky koronavirových opatření v Evropě v minulých letech a letos se ke všemu přidaly i dopady konfliktu na Ukrajině.

Jsou to známé faktory pramenící v kde co od nedostatku komponentů pro výrobu až po stále komplikovanější překrývání poptávky nabídkou, jeden zcela zásadní problém je ale v Evropě trochu přehlížen. Jde o snahy Číňanů bojovat s novými rozpuky koronaviru v některých tamních velkých městech, zejména pak v Šanghaji.

Tohle obrovské město se s asi 28 miliony obyvatel řadí mezi vůbec největší na světě a je jedním z motorů čínské ekonomiky. Je tu spousta všeho, mj. továren i zákazníků. Že továrny v nastalé situaci protikoronavirových opatření stojí nebo jedou na půl plynu, občas zaslechneme. Stejně jako zkazky o tom, jak to v Šanghaji vlastně vypadá. Je ale těžké udělat si obrázek z čínského zpravodajství, kterému lze věřit asi stejně jako tomu válečnému - každý se snaží vypadat lépe, než ve skutečnosti vypadá. Pak jsou tu ale tvrdá data, která neošálíte. Nula je pořád nula, i když ji postavíte před to nejrůžovější zrcadlo.

Právě 0 nyní nejlépe reflektuje to, co se děje v Šanghaji. Snahy o nulový výskyt koronaviru raději nechme stranou, pozoruhodný je naprosto nulový prodej aut za celý duben v celém tomto obřím městě. To je skoro nepochopitelné. I kdyby se člověk hodně snažil umrtvit život kdekoli v naší zemi, přece by pár obchodů bylo spácháno, pár registrací provedeno. Číňané ale jednají se světem kolem jako Ivan s chaloupkou v Mrazíkovi a prostě bylo po jejich.

Informuje o tom agentura Bloomberg s tím, že situace se navzdory nelichotivé dubnové bilanci nyní zlepšuje a opatření snad konečně ubude. Přesto je ze zmíněného výsledku vidět, jak Číňané nekoukají vlevo vpravo a udělají prakticky cokoli, aby žádný velký rozpuk nemoci nedovolili. Ekonomické následky budou nevyhnutelně smutné - v Šanghaji se běžně prodávají auta po desítkách tisíc měsíčně, v celé Číně pak odbyt v dubnu klesl meziročně o 36 % na 1,06 milionu vozů.

To bude mít následky nejen pro Číňany, ale pro celý svět. Když prodeje stojí, nekupují se ani auta značek jako Volkswagen. A výroba dílů potřebných pro evropskou či americkou produkci stojí též.

Škoda Kodiaq vypadá v kulisách Šanghaje dobře, za duben se tam ale i té prodalo 0 kusů. Stejně jako všech jiných vozů, čínské koronavirové restrikce poslaly odbyt nových aut ve městě s 28 miliony lidí na 0 za celý měsíc, stejně tak zavřely či omezily spoustu továren. Foto: Škoda Auto

