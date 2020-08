V Rusku vyhradili větší parkovací místa pro ženy, okamžitě je musí zase zrušit včera | Petr Miler

Parkování pro ženy nevzniklo jako výsměch - místa jsou větší i blíže u vchodu do obchodního centra, a mají tak přinést více pohodlí i bezpečí. S pochopením úřadů se to ale nesetkalo.

Pokud pravidelně míváte pocit, že parkovací místa jsou příliš malá, ani se nedivíme - jakákoli větší než ta nejmenší auta možnosti běžných parkovišť poněkud přerůstají. Mnohým řidičům to logicky přidělává vrásky na čele, protože se do parkovacího místa nevejdou, jak by potřebovali. Za horší řidiče jsou obecně považovány ženy, a tak jim v ruské Kazani vyhradili parkovací místa. Jsou růžová, označená symbolem člověka v sukni a hlavně jsou skoro dvakrát širší než standardní místo (4,4 metru, ruský standard je 2,5 metru).

Zavedena byla nové u obchodního centra TSUM s ušlechtilou motivací. Šéf centra říká, že taková místa viděl v západních zemích Evropy, prý jsou tu běžná (kde?), a tak chtěl podobnou věc zavést i v Rusku. Ženám se má lépe parkovat, jde také o místa nejblíže ke vchodu do centra, takže nemusí tahat daleko těžké nákupy a v neposlední řadě je to bezpečnější. Pokud by někdo chtěl osamělou ženu na parkovišti pronásledovat a přepadnout, takto má mnohem menší šanci uspět.

Nápad vedl k rozporům sám o sobě. Některé ženy jsou za tato místa rády, protože se jim na nich skutečně snáze parkuje (na fotkách níže můžete vidět, že přinejmenším jedna žena se tak tak vešla i do tohoto zvětšeného prostoru), jiné to ovšem označují za sexismus a uvádějí, že nikdo podobným způsobem neupozorňuje na muže, kteří neumějí parkovat. Tyto argumenty mají svou logiku, úodobné diskuze se ale velmi rychle staly zbytečnými.

Kazaňský dopravní inspektorát totiž začal rychle jednat a přikázal provozovatelům centra do tří dnů taková parkoviště zrušit. Důvod? Prostý - ruské zákony neznají vyhrazená parkoviště na základě pohlaví, a jejich vytváření je tak nelegální. Dokonce nehraje roli, že jsou na soukromém pozemku. To je rozdíl oproti nám - tady si na vlastním pozemku můžete udělat klidné rychlostně neomezenou dálnici s vyhrazeným parkovištěm se symbolem slona, v Rusku ale takové stavby vždy musí ctít obecně platné předpisy. A ty růžová parkovací místa široká 4,4 metru jednoduše neznají.

Názor si udělejte sami, realitu to ale nezmění. Růžové parkoviště musí do dnešního dne zmizet, jinak bude návrat do standardní podoby vynucen na náklady provozovatele.

V Rusku zavedli vyhrazená parkovací místa pro ženy a snad to mysleli dobře. Úřady ale celý nápad rychle poslaly ke dnu. Foto: e-Kazan.ru, Kazan First

Zdroj: Kazan First

Petr Miler