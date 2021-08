Turecko zavedlo jednu z nejvyšších daní na auta na světě, i obyčejné Škody stojí miliony před 2 hodinami | Petr Miler

Zdá se vám zdanění aut v některých zemích EU vysoké? Je, jak se ale říká kolem Blaníku, nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Nové turecké schéma je naprostý extrém.

Jsme obdivovatelé aut a nadšení řidiči a logicky nejásáme nad tím, když si z nás stát dělá dojné krávy. Protože proč? Milovat auta, starat se o ně, „šlechtit je” a jezdit s nimi není v principu nic jiného než propadnout jakékoli jiné zálibě. Ukažte nám ale cokoli srovnatelného, kde musíte platit horentní sumy prakticky za cokoli, co s jejím provozem souvisí. Jeden příklad za všechno - paliva. Pokud milujete třeba psy, platíte z krmiv pro ně normální daň z přidané hodnoty, za „krmení auta” se platí tak nehorázná kombinace daní (dokonce je spotřební daň uvalena DPH, tj. platí se daň z daně), že jasnou většinu ceny tvoří jen odvody státu.

Je to v podstatě skandální, ale člověk si zvykne na všechno, a tak bereme jako normální i toto. Útěcha? Není, tedy jedna ano, bohužel ale není pozitivní - i když nám už zdanění v České republice přijde vysoké, na západ od našich hranic je obvykle ještě vyšší. Ovšem i velmi drahé země EU, které si přimýšlí další daně k ceně aut, chtějí i po soukromnících silniční daně, daně z CO2 nebo zatěžují paliva takovými sumami, že benzin stojí přes 50 Kč za litr, jsou slabým odvarem proti tomu, co si dovolí v Turecku.

Proč se zrovna tato, relativně chudá země s docela rozvinutým automobilovým průmyslem rozhodla zaměřit právě na auta, netušíme, jejímu ekonomickému vývoji to může stěží prospívat. Tak či onak jsou tam daně dlouhodobě vysoké a loni se je Turecko rozhodlo ještě zvýšit. Psali jsme o tom, nebyli jsme ale zcela přesní, neboť i v Turci aplikují bizarní kombinaci daní a tzv. Zvláštní spotřební daň (SCT) ještě daní tamní DPH na základě neuvěřitelně složitého schématu. A protože jej asociace výrobců ACEA detailně rozvedla ve svých tiskových materiálech, dovolíme si vše upřesnit.

V kostce jej shrnuje tabulka níže, pokud to ale máte raději slovy, vězte, že zdanění začíná na 45 % SCT pro auta s cenou pod 85 000 tureckých lir (TRY) a objemem motoru pod 1,6 litru. Tato cena znamená asi 220 tisíc Kč, takový vůz skoro neexistuje, a tak téměř veškerá nabídka spadne přinejmenším do ještě zásadně krutějšího pásma pro vozy s cenou od 130 000 TRY (asi 335 tisíc Kč, to je dnes i skoro každá Fabie), kde SCT činí 80 %. Všechno? Co vás nemá, tohle se ještě daní DPH ve výši 18 %, která se ovšem nepočítá jen se vstupní ceny, ale z ceny zboží + SCT.

Jinými slovy, i za úplně nejobyčejnější auta v Turecku zaplatíte neskutečných 112,4 % na daních navíc. Představte si třeba takovou Scalu za 400 tisíc korun, to není žádný luxus, spíše pomalu základ. Za tu v Turecku dáte přibližně 850 000 Kč.

Kdyby to skončilo zde, dobře, ještě by se to nějak dalo, třeba v Dánsku není situace drasticky jiná. Ovšem tady jsme jen na začátku. Stačí, aby se cena pohybovala nad 170 tisíci TRY (440 tisíc Kč) a objem motoru mezi 1,6 a 2,0 litru, to přece není pořád nic, snadno Octavie 2,0 TDI. Přesto jsme se zdaněním na 150 % SCT (vážně) a 195 % celkem. Tak jste si vybrali hezčí dieselovou Octavii Style za 700 tisíc netto? Bingo, v Turecku ji máte za 2 065 000 Kč, obyčejnou oktávku.

Dostat se tedy s cenami škodovek na 3 a více milionů korun není problém, ani to ale není strop. Stačí se posunout s objemem motoru nad 2 litry a s cenou nad stále stejnou mez a jste na 220 % SCT a 277 % celkového zdanění. Je libo třeba VW Touareg 3,0 TDI, což je pořád stěží nějaký superluxus pro bohaté s cenou 2 miliony bez daně? V Turecku přijde na více jak 7,5 milionu korun. A ani nechceme domýšlet, co tam budou stát Porsche, Ferrari a podobná, už skutečně drahá exotika.

Turecko je tak rozhodně premiantem zdanění aut mezi velkými zeměmi, neznáme jinou takovou, kde by auta podléhala tak extrémním odvodům. A tamní praxe je zcela nesrovnatelná s tou naší. Jestli to pro vás bude nějaká úleva, nevíme, pojem „turecké hospodářství” ale zjevně stále neztratil nic na svém významu - něco takového tamní ekonomiku prostě musí ubíjet, i kdyby nechtělo.

