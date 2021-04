Venku je nový levný Renault, i když si tak neříká. K mání bude také u nás před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Tohle auto klame tělem, Renault to ale skutečně je a jeho cílem ke být jedním z levných aut svého druhu. Příští rok se představí i u nás, ani tady to ale nemusí být Renault, spíše půjde o Dacii.

Čínský trh je sice pro většinu automobilek zemí zaslíbenou, Renault však v někdejší Říši středu pohořel. Po relativně slibném rozjedu jeho prodeje za loňský rok nepřekročily ani dva tisíce vozů, což je skutečné fiasko. Automobilka ale trh s osobními vozy neopustila - ukončila výrobu ve spolupráci se firmou Dongfeng, nicméně pokračují v partnerství uzavřeném v roce 2019 se společností Jiangling Motors.

Francouzsko-čínská spolupráce byla zformována do podniku s názvem JMEV (Jiangling Renault Electric Vehicles), který představil novou značku Ezoom. Její logo má velmi blízko ke známému kosočtverci zdobícímu kapoty francouzských aut. Mimo to byl ovšem Renault velkou měrou zodpovědný i za design, pročež aktuálně odhalený sedan Yi působí téměř evropsky.

Jak už naznačuje rozepsané jméno společného podniku, u novinky je jedinou volbou elektrický pohon. To vám možná nejde dohromady s nízkou cenou, relativně nízká by ale skutečně být měla. Konkrétní suma zatím nepadla, cílem je ale nabídnout Yi jako jedno z nejlevnějších elektrických aut své třídy, což v Číně znamená relativně nízké statisíce Kč.

To zní trochu varovně, ve srovnání s dříve představeným Renaultem City K-ZE (který do Evropy dorazil jako Dacia Spring) jde ale o výrazně zajímavější produkt. Jeho pohonná jednotka produkuje 147 koní mířících na přední nápravu. Nejvyšší rychlost je pak na 140 km/h, což sice není mnoho, ale řadě lidí to postačí - zvláště když elektromobilům při překročení stovky rychle mizí dojezd.

Na jedno nabití by přitom sedan Yi měl zvládnout 350 až 400 kilometrů, ovšem podle někdejšího evropského cyklu NEDC. Ten je k elektromobilům více než velkorysý, reálně se tedy dočkáte daleko menšího čísla. O její přesné výši pochopitelně bude rozhodovat velikost akumulátorů, tu však Číňané prozatím tají. Neoficiálně se nicméně hovoří o tom, že vůz by měl dostat do vínku paket se 47 nebo 59 kWh. Reálnější se nicméně zdá být spíše první možnost.

Tím jsou dostupné informace technického rázu u konce, otřít se ale můžeme ještě o design. Dle JMEV byl inspirací svět zvířat, neboť boční profil má připomínat geparda, zatímco klikám byl vzorem ledňáček v letu a tvar zadních světel odkazuje na Penga, ptáka z čínské mytologie, který má schopnost změnit se ve velkou rybu. Vše pak završuje logo E na přídi odkazující nejen na značku Ezoom a elektrický pohon, ale rovněž na emblém Renaultu.

Francouzi zmiňují, že novinka je součástí jejich rozsáhlé elektrické ofenzivy, která nám nemá přinést jen nová auta s alternativním pohonem, ale také řadu programů, zejména pak těch zaměřených na sdílení aut. Na starém kontinentu se tohoto vozu máme dočkat příští rok, Renault to ale ani zde být nemusí - může se jednat o další elektrickou Dacii.

JMEV Ezoom Yi se prozatím ukázal jen na čínském trhu, kde s tímto názvem zamíří i do prodeje. Evropa by se jej měla dočkat až příští rok, otázkou však je, zda novinka dorazí jako Renault či jako Dacia. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Prokopec