Venku je první auto třídy Škody Octavia schopné uhánět 300 km/h, může být i poslední takové před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi, koláž Autoforum.cz

Pokud bude dokonána politicky diktovaná elektrická revoluce, maximální rychlosti u naprosté většiny aut přestanou být téma. Pokud tedy chcete historicky první kompaktní vůz schopný uhánět 300 km/h v sériovém provedení, pospěšte si, můžete být také tím posledním.

V roce 1992 představilo Porsche tehdy zcela nový model 911 Turbo S, jenž se dočkal upraveného 3,3litrového šestiválce s dvěma turbodmychadly. Pohonná jednotka dostala do vínku větší vstřikovače a vyšší plnicí tlak turbodmychadel, díky čemuž její výkon vzrostl na 385 koní. S těmi pak vůz zvládal zrychlit na stovku za 4,7 sekundy, přičemž jeho maximum činilo 290 km/h. Šlo tak o jedno z nejrychlejších produkčních aut na světě, které bylo s cenou 295 tisíc marek také jedním z těch nejdražších.

Za oněch třicet let se nicméně mnohé změnilo. Výrobci těch nejvýkonnějších aut se již neženou za prolomením mety 300 či 400 km/h, místo toho je pro ně aktuálně nastavenou laťkou hranice 500 km/h. Kdysi magické třístovky pak začínají dosahovat vozy, do kterých bez problémů nacpete celou svou rodinu i s jejich zavazadly. V případě ceny pak sice je nutné sáhnout poněkud hlouběji do peněženky, ve srovnání s výše zmíněným Porsche však stále jde o částky, které řada lidí zvládá uhradit.

Je otázkou, jak dlouho bude tento stav trvat, neboť politicky diktovaný přechod na elektromobilitu mění měřítka. Vzhledem k limitům akumulátorů spousta výrobců ani nedává možnost elektrickým modelům dosáhnout maximálky, kterou by dovolovala kombinace výkonu a aerodynamiky, limitujícím je i používání jedno- či maximálně dvoustupňových převodovek. A i kdyby ani jedno z toho nevstoupilo do hry, obrovské energetické nároky extrémně rychlé jízdy beztak nedovolí ji elektromobilům dlouhodobě praktikovat.

Před sebou tak možná máme absolutní vrchol evoluce, alespoň na nějaký čas. Jde o první vůz nižší střední třídy, který je schopen v tovární specifikaci pokořit metu 300 km/h. Jde o nové provedení Audi RS3 zvané Performance Edition, která bude k mání příznačně pouze ve 300 kusech, z nichž všechny jsou určeny pouze pro Evropu. K majitelům pak dorazí na počátku příštího roku, přičemž Sportback startuje na 75 000 Eur (cca 1 845 000 Kč) a čtyřdveřový sedan na 77 000 Eur (1 894 000 Kč).

Ve srovnání s výchozím Audi RS3 jde o posun o zhruba čtvrt milionu korun, za který na první pohled nezískáváte zrovna mnoho. Výkon totiž vzrostl ze 400 koní na 407, točivý moment 500 Nm pak dokonce zůstává nezměněn. Automobilka nicméně upravila charakteristiku motoru, načež máte veškeré stádo k dispozici až od 5 700 otáček, tedy o 100 více než dříve. Podobné je to i v případě točivého momentu, který přichází ke slovu mezi 2 250 a 5 700 ot./min.

Audi navýšilo plnící tlak turba na 1,6 baru, stejně jako dorazil upravený sportovní výfuk. Přepracována byla rovněž sedmistupňová automatická převodovka, především byl ale překalibrován omezovač rychlosti, načež nejvyšší rychlost vzrostla na oněch magických 300 km/h. Rázem zde tak máme naprostého krále segmentu, který v případě zrychlení zvládá stovku zůstává za 3,8 sekundy. O bezpečné zastavení se pak starají karbon-keramické přední a ocelové zadní brzdy, které snižují hmotnost o 10 kg.

V případě podvozku již na žádné speciální úpravy nedošlo, Audi pouze přesunulo adaptivní a individuálně stavitelné tlumiče do standardní výbavy. Zároveň pak vozu dodalo unikátní 19palcová litá kola obutá do pneumatik Pirelli P Zero Trofeo R, která bude možné spojit s modrým, šedým, černým či bílým lakem karoserie. Uvnitř je pak možné počítat s polozávodními skořepinami, stejně jako s čalouněním kombinujícím kůži Nappa a mikrovlákno Dinamica.

Lze už jen dodat, že současné Audi A3 bylo představeno před pouhými dvěma roky. Varianta RS3 Performance Edition tedy rozhodně není labutí písní této generace, zda ovšem laťka bude posunuta ještě dál, netušíme. Audi jde s davem a už za čtyři roky chce představovat nová auta pouze s elektrickým pohonem - že bychom v nejbližší době mohli být svědky příchodu elektrického kompaktu schopného uhánět 300 km/h, si dovolíme pochybovat.

Nové RS3 Performance je k mání jako hatchback a sedan, k dispozici je nicméně pouze 300 kusů. Ceny pak sice nestartují zrovna nízko, za necelé dva miliony korun nicméně dostanete jediný kompaktní vůz jedoucí z továrny 300 km/h. Foto: Audi

Zdroj: Audi

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.