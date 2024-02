Větší, výkonnější a vybavenější čínský soupeř Škody Octavia se začal prodávat v Evropě. Stojí ještě míň, než měl před 5 hodinami | Petr Miler

Podmínky, za jakých bude prodáván mimo Čínu, byly dosud jen předmětem spekulací. Ani ty nebyly nutně nezajímavé, realita je ale nakonec ještě lepší. Velké, 190koňové a slušně vybavené auto za cenu výrazně pod základem Octavie může na zákazníky fungovat.

Naposledy jsme o něm psali teprve před pár týdny, kdy se blížil Evropě a začalo se spekulovat o tom, kolik tu bude stát. Nyní skutečně dorazil do prodeje. A i když ony spekulace dávaly důvod k pozitivním očekáváním, realita je nakonec ještě zajímavější.

Nebudeme dlouze chodit kolem horké kaše, na mušce máme znovu Aeolus Shine Max, auto od čínského Dongfengu, který je aktivní i v České republice. Tento model tu automobilka nenabízí, ale může ho dříve nebo později přivítat jako cennou vzpruhu v boji proti místní prodejní jedničce, tedy Škodě Octavii. Ta platí za hodně velké auto nižší střední třídy, které s délkou 4 689 mm a rozvorem 2 669 mm nabízí spoustu místa uvnitř. Dongfeng Aeolus Shine je ale s 4 797 mm na délku, 1 870 mm na šířku, 1 475 mm na výšku a s rozvorem 2 770 mm ještě podstatně větším vozem, i když technicky míří do stejné kategorie aut.

A řekli bychom, že nevypadá špatně uvnitř ani zvenčí. Design navíc není samoúčelný, koeficient aerodynamického odporu vzduchu Cx ve výši 0,27 se Octavii aspoň blíží (liftback 0,24, kombík 0,26). A technika obecně není marná, když už v základu s tímto autem dostanete 1,5litrový turbomotor Mach Power (to není vtip) s výkonem 190 koní, který standardně pracuje se 7stupňovou dvojspojkovou převodovkou a pohonem předních kol. Můžeme rovnou k cenám - pokud budete chtít novou Octavii se 190 koňmi a automatem, s míň než 944 900 Kč v kapse na ni nemyslete, tolik dnes stojí 204koňové iV. Ale protože část jeho výkonu je kvůli hybridnímu pohonu nestálá, reálně ani stabilně 190koňové auto nedostanete. U Dongfengu jsme s cenou úplně jinde.

Auto dorazilo do prodeje v Rusku, kde jej lze v případě menších nároků pořídit ve verzích Comfort a Premium. Již v základním provedení Comfort pak člověk dostane přední a boční airbagy, všechny důležité bezpečnostní systémy, tempomat, varování před čelní kolizí, snímač tlaku v pneumatikách, vyhřívání předních sedadel, panoramatické střešní okno, bezklíčový vstup a start nebo bezdrátovou nabíječku. To vše stojí velmi přijatelných 2 199 000 rublů, tedy asi 559 tisíc Kč. To je o dost míň, než se spekulovalo, auto mělo stát okolo 2,7 milionu RUB, což by bylo 685 tisíc Kč.

Verze Premium za 2 miliony 399 tisíc rublů (609 tisíc Kč) pak má k dispozici mj. další čtveřici airbagů, adaptivní tempomat, lepší audiosystém a elektricky nastavitelné sedadlo řidiče. I to je velmi přijatelná cena, uvážíme-li, že za stejné peníze pořád nedostanete ani základní Octavii se 150 koňmi a prakticky ničím významným ve výbavě.

Je navíc třeba dodat, že auta jsou dnes v Rusku v přepočtu na koruny relativně drahá, ať už udržovanou výší kursu rublu nebo specifickými podmínkami na trhu. Pokud tedy Dongfeng Aeolus Shine Max (asi by to chtělo jiné jméno, co takhle Max Power s Mach Power?) dorazí někdy do Česka, mohl by stát ještě míň. Co pak bude mít Škoda za odpověď? Čínská auta asi dnes nebudou pro každého, předsudky budou široce rozšířené, ale kus koláče konkurence si ukousnou. Je pořád možnost jim k tomu nedat velký prostor vlastní konkurenceschopností, o něco takového se tu ale nikdo ani náznakem nepokouší.

Aeolus Shine Max se objevil v prodeji na ruském trhu a budeme se divit, když nedoputuje až k nám. Stojí podstatně méně než srovnatelná Škoda Octavia, i když nabízí podstatně víc a je také větší. Foto: Dongfeng

Zdroj: Dongfeng

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.