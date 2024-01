Víc spalovacích motorů už neprodáme, říká finanční šéf BMW, poptávka po nich ale nikam nemizí před 8 hodinami | Petr Miler

Vyjádření finančního ředitele bavorské automobilky je jednoznačné, zaměňování základních ekonomických pojmů ale vede k jeho opakovaným desinterpretacím. O poptávce nebo o zájmu neřekl ani slovo, jde tu jen o výsledné prodeje.

Už poněkolikáté musíme vyjádřit zklamání nad tím, jak malé povědomí o ekonomii a jejích základních principech většina novinářů má. Ačkoli někde o exaktní vědu, je to velmi racionální disciplína, která dovoluje jak zpětně pochopit, tak předem odhadovat řadu dějů, které se kolem nás odehrávají. Být více novinářů kovaných v ekonomii, stěží by se mohli s takovým nadšením vyjadřovat o některých záležitostech týkajících se elektrických aut.

Dnes můžeme zůstat u úplných základů, když konstatujeme, že prodeje určitého zboží nejsou nutně vyjádřením poptávky či „nepoptávky” po něm. Za snad všem jasný příklad si můžeme dát situaci z předchozích let, kdy poptávka po autech byla značná, ale jich prodeje byly přesto relativně nízké - aut na trhu nebyl dostatek, a tak prostě i prodeje měly svůj strop daný komplikovanou situací na straně nabídky. Toto snad dokáže přijmout jako fakt každý.

V případě elektromobilů jsme svědky opačné situace, kdy zájem o ně je omezený, ale nabídka široká. To samo o sobě by vysoké prodeje nezajistilo, problém je ale v tom, že se zdaleka nepohybujeme na krystalicky čistém trhu, kdy by se střetávala nabídka s poptávkou bez jakýchkoli vnějších zásahů, a výsledné prodeje byly jen dílem úspěšného uspokojování potřeb jedné strany trhu ze strany druhé. Od toho jsme skutečně na hony vzdáleni.

Pokud se tedy dnes v nějakých počtech prodávají elektrická auta, nemusí to mít s poptávkou společného vůbec nic - ve výsledku o ně nějaký zájem být musí, ale může pramenit jen z potřeby mít auto jako takové. Směrem k elektromobilu pak může být poptávka nasměrována jak motivací k tomu si takový vůz vybrat (dotace apod.), popřípadě si nevybrat jakýkoli jiný (vysoké zdanění apod.). Pokud někdo za těchto podmínek „dobruslí” ke koupi elektromobilu, je to skutečně projev poptávky po právě takovém voze? Příklad odjinud: Když budete milovat rohlíky, ale zdaní vám je o 1 000 procent, zatímco dotovaný chleba budou prodávat po koruně bochník, nevezmete ho na milost, i když jste ho vlastně vůbec nechtěli?

Tím hlavním problémem je ale nabídka, chcete-li dostupnost. Spousta věcí, které by si lidé chtěli koupit, už na trhu vůbec není, popřípadě na něm nejsou v takovém počtu, o který by lidé stáli. Manipulace s trhem zašla tak daleko, že automobilky spoustu věcí vůbec nechtějí nabízet, protože je za pro trh přijatelnou cenu vůbec nejsou schopny vyrobit (vzpomeňme nedávno probíraný případ Fabie Combi). A pokud už něco takového nabídnou nabídku uměle omezují či prodeje uměle brzdí vysokou cenou, protože pokud by té či oné věci prodali moc, byli by za to penalizovány ze strany EU za nadlimitní emise CO2 apod.

Výsledná prodejní čísla jsou tedy vždy mixem všech těchto zmíněných i nezmíněných faktorů, nikoli obrazem samotné poptávky. V tomto kontextu je třeba vnímat vyjádření šéfa finančního BMW, kterého se tento týden dopustil. A řekl věci přesně tak, jak jsou, nakonec je to ekonom, přesto byl mnohokrát špatně interpretován.

„Bod zlomu pro spalovací motory už je tady,” řekl Walter Mertl před novináři ze světových agentur s tím, že podle něj BMW prodalo nejvíc spalovacích motorů minulý rok a víc už jich neprodá. Neznamená to ale, že by prodeje mířily ke dnu: „Současná stagnace prodeje spalovacích vozů bude pokračovat a poté mírně poklesne,” dodal s tím, že výraznější pokles očekává až v příští dekádě.

Toto uvedl, některá média to ale hned začala interpretovat jako konstatování, že poptávka po spalovacích autech vyvrcholila a teď už bují zájem jen o ta elektrická. Nic takového ale finanční šéf BMW neuvedl, však si jeho slova přečtěte znova. Hovoří o tom, že víc spalovacích motorů už podle něj BMW neprodá, to ale neznamená, že o ně není zájem, zejména s ohledem na regulace a vůbec situaci na trhu už jen vyšší prodeje prostě nejsou možné.

Jeho vyjádření je přesně v souladu s tím, co nám koncem loňska prozradil náš kontakt z BMW - poptávka po spalovacích motorech je stále vysoká, prodeje vysoké a elektromobily se neprodávají ani tak místo nich, to spíše navíc k nim. To je pro BMW samozřejmě výhodné a takovou pozici mu přejeme. Je to automobilka, která se mnohokrát ohradila proti vnucování elektromobilů všem a hodlá je prostě nabízet jako součást mixu.

V tomto kontextu je pozoruhodné, že právě ona s nimi slaví relativně slušné úspěchy i v době, kdy většina jiných automobilek hlásí problémy. Nebo to není paradox? Možná se BMW prostě jen dál zajímá o to, co lidé chtějí, a i na poli elektromobilů nabízí věci, které si někdo rád koupí. Kéž by to tak dělali i jiní...

Finančnímu šéfovi BMW jsou vkládána do úst slova o tom, že poptávka po spalovacích motorů vyvrcholila a nyní bude klesat. Nic takového ale neřekl, samotné stagnující prodeje vypráví docela jiný a mnohem komplikovanější příběh. Foto: BMW

