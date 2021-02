Vietnamec, který i v ČR vydělal miliardy na nudlích, neubírá, ukázal další tři nová auta před hodinou | Petr Prokopec

Smrtelně vážně to s expanzí do celého světa myslí člověk, na kterého byste si ještě před pár léty vzpomněli leda při rychlém obědě. Teď si chce z Vietnamu podmanit automobilový svět a ukázal další tři novinky.

Vietnam si člověk spojí s kde čím, s auty ale nikoli. A asi by tomu tak bylo i nadále, nebýt vůbec prvního tamního dolarového miliardáře Phama Nhata Vuonga. Ten nejprve emigroval do Evropy, kde v roce 1993 založil firmu, která ovládla trh s instantními nudlemi v Evropě. Jejich značku Mivina nakonec známe i u nás. Tuto firmu ale na sklonku předminulé dekády prodal za miliardy a své jmění se rozhodl dále rozmnožovat v různých dalších odvětví.

Ani auta mu nejsou cizí, a tak v roce 2018 představil novou značku VinFast, která se měla začít stavět zavedené světové konkurenci. A je nutné říci, že na to rozhodně nešla špatně, neboť pro začátek přišla se sedanem a SUV postavenými na bázi BMW 5 a X5 předchozích generací. Přidala vlastní design, moderní elektroniku a v kombinaci s nízkou cenou byla zajímavá auta na světě.

Včera jsme vás informovali, že automobilka ohlásila expanzi i do Evropy, a tak jsme si domysleli, že učiní právě se svými prvotinami. Může se to stát, za avízem ale stálo ještě něco jiného - VinFast na dnešek naplánoval hned trojitou premiéra, která plánům na expanzi mimo domovinu dodává ještě větší váhu.

S modely VF31, VF32 a VF33 hodlá VinFast zasáhnout hned tři tržní segmenty (B, C a D), přičemž celou trojici spojuje hnací ústrojí. To bude ryze elektrické, což je na tak mladou značku z Vietnamu zajímavé. Zvláště když tentokráte se zdá - alespoň VinFast se o jiném původu nezmiňuje -, že novinky nevychází z existujících aut jiných výrobců. Navíc každý model dostane do vínku odlišný elektromotor i baterie, jež pochopitelně odpovídají dané velikosti vozu. Výbava pak ve všech případech bude patřičně luxusní, jak se na prémiovku sluší a patří.

Naše představení odstartujeme u modelu VF31, který měří 4 300 milimetrů na délku a 2 611 mm v rámci rozvoru. V jeho případě zákazníci budou moci volit mezi jednotkami o výkonu 115 či 204 koní doplněné bateriemi o kapacitě 42 kWh. Dojezd by měl činit minimálně 300 kilometrů, zatímco v případě výbavy je možné počítat třeba s filtračním systémem HEPA či 10- nebo 12,8palcovým displejem. Nechybí pak ani vyhřívaný volant či ventilovaná sedadla.

Dále na řadě je VinFast VF32 4 780 mm dlouhý a rozvorem o délce 2 950 mm. Pod kapotou je pak možné u základní verze počítat s výše zmíněnou silnější jednotkou, tedy jedním elektromotorem naladěným na 204 koní, zatímco vrchol dostane agregát ještě jeden. Produkovat tedy bude 408 koní, přičemž zákazníci kromě obrovského 15,4palcového displeje multimédií dostanou také baterie o kapacitě 90 kWh, s nimiž by měli urazit přes 500 km.

Tím se dostáváme do finále, a to k modelu VF33. Obrovské SUV měří 5 120 mm na délku a disponuje nejen rozvorem 3 150 mm, ale také bateriemi o kapacitě 106 kWh. Dojezd by se tedy měl natáhnout až na 550 km, jediným dostupným ústrojím pak bude výše zmíněné duální. Dva elektromotory tedy budou také v tomto případě produkovat 408 koní a 640 Nm točivého momentu. S jakou dynamikou ale budou spojené, to zatím zůstává tajemstvím.

V mnoha dalších ohledech se nicméně VinFast o novinkách rozpovídal. Víme tedy, že modely VF32 a VF33 již standardně nabídnou autonomní řízení úrovně SAE2. Co je ovšem překvapivé, celá trojice je připravena na budoucnost, kdy bude možné pustit volant z rukou. Vietnamci na palubu každé novinky instalovali LiDAR, 14 kamer a 19 senzorů monitorujících veškeré prostranství vozu. Auta nudlového miliardáře jsou tak již hardwarově připravena na úroveň SAE4 - nebo si to jejich autoři alespoň myslí.

Na domácím trhu zamíří VF31 do prodeje již v květnu, první exempláře nicméně dorazí k zákazníkům až v listopadu. Na větší modely pak bude třeba vyčkat až do února příštího roku, jakkoliv objednávky se rozjedou letos v září. V rámci Evropy, Spojených států a Kanady pak VinFast počítá se zahájením prodeje celé trojice letos v listopadu, auta však majitelům začne dodávat až od června 2022. Zpočátku tedy asi úspěch firmy bude limitovaný, nicméně i tak je třeba Vietnamcům za dosavadní posun více než zatleskat.

