„Vlkův hrádek” osiřel. VW pro nezájem zrušil výrobu elektrického ID.3 v domovské fabrice, i když ji připravil na opak včera | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Na tomto kroku Volkswagenu je nejlépe vidět, jak rychle se automobilkám zhroutil sen o výrobě pouze elektrických aut. Ještě loni produkci ID.3 VW ve Wolfsburgu plánoval a upravil tamní linku na to, aby mohla začít, dnes už nedokáže plně využít ani kapacitu továrny v Cvikově.

Teprve včera jsme zmiňovali, pod jakým tlakem se VW ocitá kvůli nutnosti prodávat zásadně víc elektrických aut než dosud. A že trend je pro něj značně negativní. Ačkoli by v roce 2025 měl prodat v EU o 63 procent víc elektrických aut než loni, aby na něj při jinak stejných prodejích nedopadly miliardové pokuty diktované bruselskou přerozdělovací mašinérií, letos jich prodává zatím podstatně míň. A na lepší časy se rozhodně neblýská.

„I předpověď do budoucna, jenom mírné zhoršení. Už si někde hledej provaz, větev, to je zlepšení,” mohou si začít zpívat ve Wolfsburgu. A sídlo koncernu VW, jehož jméno jsme si v žertu dovolili přeložit do češtiny, nezmiňujeme náhodou. Právě z tohoto místa se mělo stát další centrum výroby klíčového elektromobilu firmy, modelu ID.3, k ničemu takového ale nedojde. A to přesto, že pro to bylo vše připraveno.

V poslední době ostatně publikujeme jednu zprávu za druhou o tom, jak další a další velké automobilky odkládají nebo či zcela ruší své elektrické plány. A VW nemže být výjimkou. Dostal se do pasti dopadů svých dřívějších dogmatických rozhodnutí, kvůli nimž prodělává obrovské sumy na prodeji nechtěných elektrických aut, aby si tak pomohl od placení pokut, které nejspíš nakonec stejně zaplatit bude muset. Kdokoli krom Tesly elektromobily prodává jen tehdy, když jsou zavaleny dotacemi. Jakmile ty skončí - a v Německu se náhle stalo přesně to - přirozený zájem ukáže svou skutečnou tvář a pošle prodeje pod kritickou úroveň snesitelnosti.

Zrovna německý konec dotací je zásadní pro domácí Volkswagen, neboť jeho odbyt elektromobilů s nimi stál a padal. Teď tedy jen padá a VW nezbývá, než aby se tomu přizpůsobil. Německý koncern tak dál nebude vyrábět ve „Vlkově hrádku” vyrábět model ID.3, jak sám sdělil německým médiím. Ještě loni přitom plánoval opak, ID.3 se měl v domácí fabrice značky vyrábět od letošního léta a továrna už byla přestavěna, aby to bylo možné. Party ale skončila a Volkswagenu nemá problém uvést důvod: Nezájem. A to o elektromobily obecně, kvůli němuž se omezí i výroba ID.3 v továrně automobilky v Cvikově. Ta v Drážďanech pak skončí zcela.

Pro plány Němců je to další velká rána. Jak už jsme uvedli, Wolfsburg je domovem celé skupiny VW a rodištěm modelů Brouk a Golf. ID.3 měl navazovat na jejich tradice a stát se třetím velkým ternem Volkswagenu, to se ale očividně neděje. A pochybujeme, že se to v jakkoli dohledné době stane. Co ještě se musí odehrát, aby VW pochopil, že šlápnul vedle?

Továrna na modely VW ID v Cvikově pracuje v omezeném režimu, linka na Volkswagen ID.3 ve Wolfsburgu se pak nerozjede vůbec. Sázka automobilky jen na elektromobily je zjevný úspěch. Foto: Volkswagen

Zdroje: NDR, Volkswagen

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.