Volkswagen mění své jméno pro USA. A ne, opravdu to nemá být aprílový vtípek před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Buď se Němci definitivně zbláznili do jediné možnosti své budoucí existence, nebo do poslední chvíle hrdě kamuflují něco, co přece jen mělo být žertem. Od května si ale některé modely značky mají říkat Voltswagen.

Možná jste si v úvodních větách tohoto článku nevšimli žádné změny, ale je tam a spočívá v jediném písmenu. Ve slově Volkswagen má K nahradit T a dát tak najevo oddanost německé značky elektrické budoucnosti. Smích? Přejde, říkalo se mých mladých letech. Německá automobilka riskantně vsadila na jednu kartu mnohé a může být schopna na tomto poli zřejmě čehokoli.

Se vším přišla americká CNBC, které se měla předčasně dostat do rukou tisková zpráva Volkswagenu datovaná k 29. dubnu. Ta oznamuje, že k 1. květnu 2021 mění Volkswagen své jméno pro Spojené státy na Voltswagen v rámci „honby za cílem přemísťovat lidi z jednoho místa na druhé pomocí elektrických aut”. CNBC z tiskovky rozsáhle cituje, není tedy pravděpodobné, že by si to vymyslela. Všechny vozy značky by měly dále nést logo VW, ty elektrické pak používat psaný nápis Voltswagen. Tato značka by se pak měla stát divizí firmy a jediným navenek prezentovaným celým jménem, třebaže samo zastoupení automobilky by si formálně mělo ponechat označení Volkswagen of America.

„Možná měníme naše K za T, ale co neměníme je oddanost této značky dělat nejlepší auta své třídy pro řidiče a lidi vůbec,” má být v uniklé tiskové zprávě citován šéf amerického VW Scott Keogh. Datum v kalendáři pochopitelně naznačuje, že toto může být aprílový žertík bez ohledu na datování uniklé zprávy, hned několik zdrojů nezávisle na sobě ale potvrdilo, že toto není ten případ.

USA Today a Auto News, respektovaná to média, uvádí s odvoláním na své zdroje uvnitř amerického zastoupení firmy, že toto není ten případ. A možná ještě významněji australský Car Advice cituje tamního mluvčího Volkswagenu, který oficiálně říká, že rozhodně nejde o aprílový žert, změna se ale netýká australského trhu. Snad jen jedna pochybnost: VW si jméno Voltswagen nikde nezaregistroval, což by v měsíc před zamýšlenou změnou jistě dávno udělal. Ale to není neprůstřelné - datum registrace a datum zveřejnění záznamu o registraci se v ospravedlnitelných případech mohou lišit, stejně jako například u registrace designu nového modelu auta.

Nejsme tedy stoprocentně přesvědčeni, že toto je budoucí realita. Mohl a může to být aprílový žertík, který lidé z VW napříč celým světem nechtějí potopit před 1. dubnem. Na druhou stranu, vyloučit to opravdu nelze - značka, která otevřeně hovoří o zastavení vývoje spalovacích motorů v momentě, kdy by si je bez dotací koupilo asi tak 99,5 až 99,7 procenta jejích zákazníků na celém světě, je zřejmě schopna čehokoli.

VW si ponechá své nové logo, v USA si má ale nově říká Voltswagen místo Volkswagen - aby zdůraznil svou oddanost elektrické budoucnosti a možná i trochu udělal tlustou čáru za Dieselgate. Grafika: Volkswagen



Jedním z modelů, které si tak mají v USA výlučně říkat, je nový ID.4. Foto: Volkswagen

Zdroje: CNBC, USA Today, Auto News, Car Advice

Petr Miler