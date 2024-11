Volvo se po Polestaru zbavilo další automobilky vyrábějící jen elektromobily, výmluvnější krok si asi nejde představit včera | Petr Prokopec

/ Foto: Lynk & Co

Řiď se tím, co dělají, ne tím, co říkají, praví jedna stará moudrost. Volvo léta říkalo, jak rychle přejde výlučně na elektromobily „bez jakýchkoli kdyby a ale”, nakonec to ale nedělá. A zbavuje se i svých dalších aktivit na tomto poli, teď už to platí také o jeho účasti na fungování Lynk and Co.

Víc pruhů, víc Adidas, říkává se u nás s úsměvem při pohledu na zboží z vietnamských tržnic, které mívá k originálu dál než Ostrava od Aše. Trochu jiným způsobem si z toho zřejmě vzaly příklad automobilky, ze kterých se v posledních dekádách začala tvořit obrovská impéria. Stačí si jen uvědomit, kolik značek spadá pod koncerny jako Volkswagen či Stellantis. Pozadu pak nechtělo být ani čínské Geely, které ovšem nenakupovalo jen zavedené výrobce, jakými jsou třeba Volvo či Lotus, ale vytahovalo z klobouku jednoho nového králíka za druhým.

V roce 2016 tak byla založena značka Lynk and Co, zatímco před třemi lety došlo na založení Zeekru. Zatímco druhý zmíněný výrobce byl od počátku zamýšlen jako na elektromobily zaměřená prémiová automobilka, první se k tomuto statutu dopracoval až postupem času. Podstatné pro nás dnes ale je, že téměř třetinu Lynk and Co vlastnilo Volvo, pro které šlo vedle faktického ovládání Polestaru o další zásadní aktivitu na poli elektrických aut. Jenže s tím je zjevně konec.

Polestaru se Volvo už zbavilo, své vlastní směšné zaměření jen na elektrická auta stejně směšně odpískalo a teď se stahuje i z Lynk and Co. Svůj 30procentní podíl tak prodává právě zmíněnému Zeekru, který koupil i 20procentní podíl Geely v této značce, načež mu nyní patří 51 procent firmy. Za ten pak zaplatil celkově 8 miliard yuanů neboli 26,53 miliardy korun, byť se s největší pravděpodobností jen měnily položky v účetnictví jednotlivých firem. Koneckonců všechny tyto automobilky spadají pod Geely, které si pak v Lynk and Co ponechává zbývajících 49 procent.

Prohlášení Volva, že se značkou Lynk and Co bude udržovat „provozní spolupráci“ na trzích, kde to bude výhodné, berme jen jako marketingovou frázi. Švédové ostatně zmínili, že čínský výrobce vstupuje do zcela nové vývojové fáze, čímž může být stěží míněno něco jiného, než že od automobilky dává fakticky ruce pryč, Zeekr si dál musí vystačit sám.

Volvo tak po Polestaru opouští již druhou elektrickou loď, což všechny jeho dosavadní potíže s bateriovým pohonem jen potvrzuje. Dochází tak na vývoj, jaký jsme prorokovali. Pokud totiž po dekádách nabízení smysluplných aut chtějí výrobci lidem prodávat mnohem dražší a zároveň mnohem méně využitelné vozy, zákonitě po určité chvíli narazí.

Nástupci aut jako Lynk and Co 01 nebudou mít s Volvem společného už zhola nic, firma po Polestaru opustila i tuto automobilku. Foto: Lynk and Co

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.