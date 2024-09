Volvo se s inovovanou XC90 nepřetrhlo. Ví, že víc není třeba, spalovací auta se dnes prodávají sama před 3 hodinami | Petr Miler

Švédové odpískali plán přechodu na ryzí elektromobilitu v rámci příští pětiletky, proto také přichází spalovací XC90 v inovované podobě. Žádný ohňostroj kreativity to není, auto ale půjde dobře na odbyt i s minimálním úsilím už proto, že zákazníkům nevnucuje nevyžádané.

Ráno jsme vás informovali o definitivním zrušení plánu Volva na přechod na elektrický pohon do roku 2030, který se měl odehrát „bez jakýchkoli 'kdyby' a 'ale'”. Byl to samozřejmě nesmysl, který musel skončit v koši, aby ale Volvo po zmíněném termínu nejenže chtělo, ale mohlo něco spalovacího prodávat, musí přijít s nějakými novinkami.

Úplně nové generace benzinových (diesely už Volvo neplánuje) aut nečekejme, tedy pokud svět neustoupí od „uhlíkové ortodoxie”, jak současný přístup s oblibou nazývá Robert F. Kennedy mladší. Protože je ale zákazníci dál chtějí, automobilky si nedovolí nevyjít jim vstříc a současně nechtějí investovat příliš mnoho do něčeho, co považují za mrtvou větev vývoje, budou dál a dál křísit staré populární modely. A to zejména ve třídách, ve kterých elektrický pohon dost dobře nedokáže zastat všechny potřebné role.

Velká SUV patří mezi ně, proto také Audi dál drží při životě brzy předpotopní Q7. Volvo na to jde stejně a ideálně do příští dekády chce udržet v nabídce už 10 let starou XC90, které právě nadělilo facelift. Před pár dny jej odhalil únik, a tak jsme s další informacemi o něm nespěchali, ovšem nyní si k němu můžeme ukázat a říci úplně vše.

Jde popravdě řečeno o výraznější facelift, než jsme čekali, přesto lze říci, že se s ním Volvo nepřetrhlo. Pokud automobilka při oficiální prezentaci vozu věnuje nejvíc času novému pojetí držáku nápojů, víte, že žádné větší novinky nemá. Zrovna Volvo ale s ohledem na výše zmíněné ani lepší nepotřebuje - zájemců o Volva existuje pořád dost, i mezi nimi se najde dost těch, kteří nestojí o nic elektrického, a tak jim lze předhodit skoro cokoli spalovacího, aby výsledkem byl prodejní úspěch.

Tato auta se dne prodávají v podstatě sama, což je vlastně smutné, neboť to automobilky nenutí k žádným dalším inovacím - alternativou se stala elektrická auta, která zejména z hlediska praktické použitelnosti zaostávají tak moc, že je v tomto ohledu snadno překonají i dekády staré vozy na benzin nebo diesel. Plesat nad takovým stavem nikdo soudný nemůže.

Ale zpět k inovované XC90, kterou nejsnáze rozeznáte podle přepracovaných předních světel, díky nimž působí snad i svěžeji, než by si po 10 letech existence zasloužila. Nepřehlédnutelná je také nová mřížka chladiče s poněkud matoucím diagonálním vzorem, který nám nesedí na některých nových BMW a nesedí nám ani tady. Profil a záď zůstávají prakticky stejné, tady se měnily jen detaily typu disky kol či vnitřní grafika zadních světel.

Omlazen byl také interiér, který ale na lepších fotkách působí spíš hůř než líp. Přidání velké, horizontální dotykové obrazovky s 11,2 palci v průměru ke zbytku vnitřku podle nás nesedí, i nově pojaté výdechy ventilace po jejím boku se zdají být jako pěst na oko. A samozřejmě nechybí onen nový držák nápojů, který dokáže zajistit trojici i úzkých láhví nebo plechovek uchopit tak, aby nerachotily. To jsou věci, ještě před dvěma deci...

Technika zůstává nakonec prakticky nezměněna. Vrcholná verze T8 opět spojuje benzinový dvoulitr o výkonu 310 koní s elektromotorem o 145 koních a má dal umět ujet na plné nabití až 70 km. Opět dvoulitrové verze B5 (250 koní) a B6 (300 koní) byly doplněny o mild-hybridní složku a slibují nejen snížení spotřeby, ale i přepracované odpružení kol a lepší odhlučnění kabiny.

Víc detailů zatím neznáme, tedy krom toho, že XC90 modelového roku 2025 lze objednávat už od dnešního dne za ceny od 2 218 400 Kč zatím jen v plug-in hybridní verzi T8 s tím, že první kusy inovovaného provedení budou dodány ke konci letošního roku. Na začátek prodeje dalších variant si musíme počkat, první dodávky pak jistě neproběhnou dřív než v roce 2025.

Petr Miler

