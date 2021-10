Vrchní vědec Toyoty se postavil proti politikům tlačícím elektromobily, argumentuje rozumně před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Politické elity zejména v Evropě tlačí na jediný konkrétní druh pohonu pro všechna auta bez ohledu ne jejich využití a potřeby jejich majitelů. Automobilky jsou stále častěji na jedné lodi, Toyota ne.

Téma boje proti klimatickým změnám rezonuje napříč společností již nějakou dobu, nicméně v posledních měsících nabírá na intenzitě. Stojí za tím hlavně politický tlak spojený s elektromobilitou, která je nám předkládána jako jediný čistý pohon. I z toho důvodu míří tímto směrem značné dotace. Jak ovšem bylo řečeno již mnohokrát, spíše než o cokoliv jiného jde o plýtvání peněz daňových poplatníků, které vede k ještě více rozdělené společnosti.

K vládní podpoře se momentálně vyjádřil i Gill Pratt, šéf vědeckého oddělení Toyoty. Ten zcela souhlasí s prezidentem japonské automobilky Akio Toyodou, dle kterého výrobci mají nabízet různá řešení, aby si tak zákazníci mohli vybrat, jakým způsobem chtějí přispět k ochraně životního prostředí. Ne každý si totiž může dovolit elektromobil, a to i po odečtení vládních dotací. Navíc ne každý má šanci jej provozovat, neboť infrastruktura je v mnoha zemích žalostná.

„Není na nás předvídat, které řešení je nejlepší, nebo říkat, že pouze toto bude fungovat,“ uvedl Pratt s tím, že politici by měli podporovat jakoukoliv formu snižování emisí. S tím lze rozhodně souhlasit, ostatně si třeba místo mobility dosaďme třeba třídění odpadu. Pokud by totiž náhle lidé dostávali peníze za to, že třídí plasty, ovšem papír, sklo či chemikálie by politici nepovažovali za důležité, pak by se třídily jen ony plasty a zbytek by šel do směsného odpadu.

Takový přístup pochopitelně s ekologií nemá pranic společného, a podobné je to s nucenou bateriovou elektromobilitou. Pokud totiž lidem budou tlačena auta, na která nemají peníze a jež ani nemají kde nabíjet, logicky si je nekoupí. Místo toho zůstanou u svých letitých vozů s benzinovým či dieselovým pohonem. Do vzduchu tak bude unikat více emisí, než by tomu bylo v případě, kdyby těmto lidem byla nabídnuta možnost nahrazení archaického spalovacího stroje moderním.

Sázka na jeden pohon ostatně nedává smysl ani z hlediska ekonomického, neboť enormní politický tlak vládne jen v Evropě. Amerika a Čína sice elektromobilitu podporují rovněž, ovšem zůstávají nohama více na zemi. V obou případech se jedná o velké trhy, na kterých může konkurence hodně ztratit. A to právě ve prospěch Toyoty, která u spalovacích motorů hodlá zůstat, stejně jako u hybridů.

Mimo to se Japonci věnují i vodíkové technologii, stejně jako hodlají do roku 2030 investovat 13,5 miliardy dolarů (cca 297,5 mld. Kč) do bateriových vozů. Jakkoliv ovšem daná částka vypadá jako závratná, ve srovnání s Fordem či GM je poloviční. Obě automobilky navíc hodlají 30 mld. USD (661,18 mld. Kč) investovat do elektromobility již do roku 2025. Kdo v této hře bude vítěz, nám řekne až čas.

Gill Pratt správně poukázal na to, že nedokážeme předvídat, který pohon bude za deset let opravdu čistý. Politici by proto neměli favorizovat pouze jediné řešení, ale jen obecně bojovat za snižování emisí. Foto: Toyota

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.