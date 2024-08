Vrcholné hybridní Ferrari po pěti letech překvapivě končí, s ním si balí kufry i dvanáctiválcové GTS a nejlevnější model před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Na poměry portfolia Ferrari je to razantní čistka, která do důchodu posílá hned tři různá auta úplně jiného ražení. Zejména konec SF90 překvapí, ani modely 812 a Roma by ale o zákazníky dál nemusely mít nouzi.

Ferrari SF90 Stradale končí, model 812 GTS také končí a nejinak tomu bude zakrátko i u modelu Roma. Italská automobilka tedy odstartovala vcelku neobvyklou čistku v nabídce, až se člověk musí ptát, zda v Maranellu nedošlo na nějakou pohromu. Nic takového se nestalo, zásadě jde o projev průběžného občerstvování nabídky, které by obecně nebylo překvapivé, kdyby u některých modelů nepřišlo nečekaně brzy nebo v nečekané podobě.

Ferrari 812 by se sice prodávalo dál, protože ale nedávno dorazil model 12cilindri, stal se jeho řezníkem i náhradou. U modelu Roma coby nejlevnějšího základu nabídky je to ještě složitější, neboť končí po pouhých čtyřech letech, aniž by nějaká náhrada dorazila. A vůbec nejpodivnější postup Italové zvolili v případě vrcholného hybridního Ferrari SF90 Stradale.

Také to přišlo na trh relativně nedávno, v prodeji vydrželo jen pět let a dodnes představovalo to nejlepší ze „standardní” nabídky. Ani v jeho případě navíc nedorazil žádný nástupce, protože ale Ferrari přišlo s novou verzí SF90 XX, která rozpačitě nekráčí ve stopách modelů jako 599XX, FXX či FXX-K, neboť může i na veřejné komunikace. A beztak není bůhvíjak rychlé. Ferrari tedy raději standardní SF90 utnulo a zkusí dál štěstí už jen s polovičatým XX.

Situace je ale ještě komplikovanější, neboť se nezdá, že by se čistka v nabídce týkala i otevřeného SF90 Spider. Hromadné střídání stráží je tak v Maranellu přesně tak bizarní a nepřehledné, jak u Italů bývá zvykem a končící modely neodchází do důchodu ani kvůli věku, ani kvůli existenci nové generace téhož, ani kvůli příchodu nástupce, prostě jdou. A něco někdy přijde místo nich.

Dodejme, že u SF90 XX je navíc situace o to pikantnější, že automobilka při jeho odhalení uvedla, že celkově vyrobí 799 kusů kupé a 599 exemplářů otevřeného provedení, z nichž všechny byly zamluveny ještě před premiérou. Hybridní model SF90 tak prakticky skončil stejně jako oba zbývající - co bude následovat, je otázkou.

Ferrari SF90 Stradale po pouhých pěti letech končí v prodeji, což nutně překvapí, verze Spider je možná k mání dál. V prodeji tak zůstává už pouze loni odhalená verze XX, která na rozdíl od všech předchozích Ferrari označených dvojící těchto písmen může na silnice, v nabídce ale fakticky také není, neboť všechny exempláře obou variant jsou dávno rozprodané. Foto: Ferrari

Zdroj: Carscoops

