Všechny klíčové Fordy jsou takový propadák, že je překonává nový model bez historie před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Automobilka by byla ráda, abychom to vnímali jako úspěch novinky a nelze říci, že se prodává špatně. Vyniká ale jen díky tomu, že všechno ostatní míří volným pádem k zemi.

Říci, že Fordu se v posledních letech v Evropě nedaří, je velmi slabé vyjádření. Letos má za první půlrok na kontě jen 328 835 prodaných aut, což nemusí vyznívat až tak marně, uvážíme-li, že loni za stejné období prodal 294 326 vozů. Však o 11,7 % roste. Je ale třeba si vzpomenout, jak vypadal loňský první půlrok - být oproti němu nahoře jen o necelých 12 % úspěchem rozhodně není. Nakonec i za poslední kompletně zmapovaný měsíc, tedy za červen, šel Ford meziročně opět skoro o 10 % dolů.

Oproti roku 2018 se tak prodeje Fordu propadly o neskutečných 50,7 procenta - za tři roky tu skutečně ztratil více jak polovinu zákazníků. A pokud se mu v druhé polovině letoška povede stejně, zaznamená s 657 tisíci prodeji svůj nejhorší rok, kam „vidí” statistiky JATO Dynamics. Pro zasazení takového čísla do kontextu - v 90. letech tu značka prodávala stabilně přes 1,5 milionu aut ročně.

Chlubit se tak skoro nemá čím, přesto se snaží. Jako úspěšné působí nejmenší současné SUV Fordu, které hned při premiéře před více než dvěma lety doprovázela jistá kontroverze. Vůz totiž dostal jméno Puma, které Ford už jednou použil, ale pro kompaktní, sportovně střižené kupé. Tedy docela jinak pojaté auto, které nebylo bůhvíjak úspěšné, v jistých kruzích má ale slušné renomé. A použití téhož jména pro diametrálně odlišný vůz bylo mnohým proti srsti.

Malé SUV se ale skutečně nevede špatně a za letošní první pololetí si připsalo 83 246 registrací. Tím se stalo nejžádanějším evropským Fordem, což se Ford pokouší jaksepatří „prodat” a některá média to „kupují” bez výhrad. My ale nemáme pocit, že by toto bylo odrazem reality. 83 tisíc aut za 6 měsíců není na masovou značku bůhvíco a pozice Pumy dává najevo v prvé řadě něco docela jiného - jakým propadákem jsou dnes všechny slavné modely modrého oválu.

Focus svého času oslovoval více než půl milionu lidí ročně, letos si ale dosud našel jen 50 861 kupců. Oproti zmíněnému roku 2018 je tak dole o 56,5 % (tehdy si Focus za půl roku koupilo 117 191 lidí). Ještě větší propadák je Fiesta s pouhými 63 648 kupci, za tři roky přišla o 59,5 % kupců takto nízko spadla z 157 135 prodaných vozů. A Mondeo? O tom už ani nemá smysl hovořit, jeho 7 170 letošních prodejů je plivnutím do rybníka.

A není to tím, že Ford ztrácí jen v tradičních třídách, ztrácí prakticky všude. Patrné je to i na výsledcích zbytku portfolia SUV, neboť EcoSport má za půl roku na kontě 14 390 prodaných exemplářů, Explorer pak jen 2 531 a Edge dokonce pouze 167. Ve všech třech těchto případech jde o SUV, které jsou zákazníky žádány více než cokoliv jiného, ne však od Fordu.

Je to smutný pohled, Američané ale už zřejmě kapitulovali. Za 9 let tu chtějí prodávat jen elektrická auta, o která je ale ještě menší zájem než o všechna ostatní. Relativním úspěchem Pumy bychom se tedy příliš nechlubili - více než co jiného zviditelňuje propad všech modelů, které Ford po léta v Evropě živily.

Ford Puma je letos evropským bestsellerem značky, ovšem jen proto, že její někdejší hity míří ke dnu neuvěřitelnou rychlostí. Automobilka tak rozhodně nemá důvod k oslavám, ač se jí alespoň povedlo umlčet kritiky opětovného použití jména Puma. Foto: Ford

Zdroj: Ford, Data o prodejích: JATO Dynamics

