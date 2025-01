VW bude muset přežít rok 2025 téměř bez jediného nového modelu, jen v Evropě může přijít až o statisíce prodejů včera | Petr Miler

Portfolio Volkswagenu je tak široké, že se skoro nezdá být možné, že by se za celý rok nedočkalo aspoň několika významných novinek. Ale nestane se to, z podstatných nových modelů dorazí jen Tayron, což může německé automobilce značně zkomplikovat její už tak složitý život.

Že VW není v kondici, kterou by prodejci ojetin označili za „top stav”, asi není nutné dvakrát připomínat. Co na tom, že si před Vánoci mohl připsat významné vítězství ve válce s odbory, však pokud šéf firmy mluví o tom, že je celý koncern zralý na bankrot, nepředstavují ani podobné úspěchy významné zlepšení, jen zabraňují zhoršení už tak špatné situace.

Problémů automobilky je hned několik, přičemž všechny nějak souvisí s pomýlenou riskantní sázkou jen na elektrická auta. V prvé řadě VW už roky nepřišel s žádnou opravdu úspěšnou novinkou - kolikrát nedokáže udržovat ani tradiční modely na úrovni, která jim byla léta vlastní, podstatné spalovací novinky téměř nemá a elektrické modely jsou do jednoho propadák. Právě do nich ale nacpal miliardy a právě na jejich úkor šidí všechno ostatní, co navíc přesto zdražuje. K tomu podobným způsobem selhává na čínském trhu, kde bez úspěšných elektromobilů ani nemůže prosperovat. Nic z toho neprospívá jeho ekonomické bilanci, která odhaluje mizernou efektivitu jeho aktivit zejména v Německu. To je docela smrtící koktejl.

VW zkrátka udělal v posledních letech hodně proto, aby byl „Fit for 55”, ale stejně není. A jak správně připomínají kolegové z Focusu, zjevně u toho zapomněl, aby byl také „Fit for 25”, tedy měl vůbec co prodávat v roce 2025. A to ho může mrzet ještě víc, pokud to tedy od začátku není záměr.

I když je portfolio modelů VW obrovské a jsme zvyklí na to, že měsíc bez významné novinky této značky je výjimkou, v roce 2025 nepřijde s ničím opravdu podstatně novým. I když se pořád chce - docela absurdně - zachránit s pomocí nových elektrických modelů, nedorazí ani žádné nové ID. Nedorazí ani žádná nová generace klasického modelu. A nedorazí ani žádný úplně nový model, který bychom dosud neznali, tedy s výjimkou Tayronu, který ale byl představen loni a objevuje se už v listopadových prodejních statistikách (zřejmě jen dealerské registrace, popř. jde o vozy samotné automobilky), takže novinkou roku 2025 je jen velmi optimistickou optikou. Jinak nula od nuly pojde.

Focus tak připomíná slova finančního šéf Arna Antlitze, který varoval před tím, že VW nebude schopen naplnit výrobní kapacitu aut pro Evropu až do výše 500 tisíc vozů ročně, o takové prodeje tu může přijít. Jistě tím nemyslel horizont jednoho roku a jistě kalkuloval se složitější matematikou zahrnující umělé omezování prodejů žádaných modelů kvůli neúnosným flotilovým emisím CO2, ale i tak je to varovné. Volkswagen loni prodal za prvních 11 měsíců v Evropě podle dat JATO Dynamics 1 244 560 aut, což není málo a jde o číslo na úrovni roku 2023. Ale nyní může být smířen s tím, že prodeje prostě budou muset jít dolů.

Možná se právě proto ani nesnaží - však proč se hnát za přáními zákazníků, když je kvůli mechanismům EU stejně nemůžete v dostatečné míře uspokojit, protože byste na to doplatili jinak? Skutečně se tak může stát, že VW odepíše klidně statisíce prodejů, aby se vyhnul pokutám od EU. Současně by tím ale vlezl do jiného chomoutu, neboť by tak zviditelnil přemíru výrobní kapacity, se kterou příští rok nic podstatného neudělá.

Existuje vůbec dobrá cesta, po které by se mohl vydat? My takovou nevidíme, současně ale chápeme, že nejlepší může být pro firmu nevyrábět a neinovovat - přebytečné továrny dříve nebo později zavře, změnit pravidla EU může být tvrdší oříšek k rozlousknutí. Zvlášť když je roky otevřeně podporoval a vlastně dodnes podporuje - jako jedna z mála automobilek se za zmírnění požadavků EU na rok 2025 staví velmi liknavě.

Tayron, to je jediná opravdu významná novinka VW, která letos dorazí do prodeje, navíc i tak jde o loňské zboží. Jinak kde nic tu nic, Volkswagen čeká „suchý rok” a možná to tak sám chce. Foto: Volkswagen

Petr Miler

