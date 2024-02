VW vědomě jako drahou specialitu nabízí verzi Golfu, kterou sám zařízl navzdory vysokému zájmu o ni před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Člověk se někdy musí ptát, zda automobilky nebudují přemíru zájmu o některé modely a tím i jejich vysoké ceny tak, že uměle omezují jejich nabídku při plném vědomí poptávky po nich. V případě tohoto Golfu to tak skoro i vypadá.

Volkswagen v lednu odhalil dlouho očekávaný facelift rozpačitého Golfu VIII a zas jednou neohromil. I když v souvislosti s modernizací své někdejší dojné krávy číslo jedna sliboval pomalu hory doly, i přímé srovnání „osmičky” a verze, která si bude říkat 8.5, ukazuje, jak málo je toho jinak. Jasně, některé věci nemusí být vidět, zejména v případě interiéru a jakýchsi symbolů ošizenosti dosavadního provedení vozu (absence plynové vzpěry kapoty motoru apod.) si ale VW mohl dát záležet víc.

Do popředí tak znovu vystoupily problematické aspekty modernizace, zejména podstatné ořezání nabídky o varianty, které neměly problém s odbytem. Konec verze GTD nedokáže kloudně vysvětlit ani šéf vývoje, nás jako nadšence ale nejvíc zasáhlo ukončení nabízení výkonných provedení s manuálním řazením. To už nedává vůbec žádný smysl, neboť při pouhém faceliftu vám se zachováním takových verzí v prodeji nevznikají žádné zásadní náklady. Navíc zájem o ně je velmi vysoký, u GTI místy až 50procentní vzhledem k celkovým prodejům takové varianty. Jaký smysl má s ní končit?

To znovu nelze vysvětlit, s nadsázkou ale můžeme říci, že tak VW chtěl třeba jen přihřát polívčičku prodejům dosavadního GTI. Něco takového naznačuje přinejmenším krok italského zastoupení, které na svém světově slavném profilu na Instagramu ohlásilo ještě před faktickým skonem Golfu VIII před faceliftem příchod limitovaného provedení GTI s poněkud šroubovaným označením MT Ultimate. A tak jsme zjistili o něm víc, jedinou skutečnou zvláštnost tohoto vozu ale stejně uhádnete sami - jde o manuální řazení.

Je to jinak naprosto standardní Golf osmé generace v provedení GTI s vysokou výbavou, jehož jedinými viditelnými specifiky jsou „rychlé pruhy” na bocích a pár znaků s nápisem MT Ultimate zvenčí i zevnitř. Jak už padlo, výbavu VW naklikal za vás, vy si můžete vybrat pouze mezi červeným černým a bílým lakem a barvu 19palcových kol Estoril. To je vše, na palubě pak máte všechno milé i nemilé od audia Harman Kardon až po matricové LED světlomety. Kvitovat lze přítomnost látkového čalounění sedadel s klasickým vzorem, to by jinak nebylo to správné GTI, že?

VW musí vědět, že lidé tohle auto chtějí, jinak by kolem něj nepořádal takové tanečky. Vznikne pouze ve 110 kusech, což z něj činí docela exkluzivní zboží s patřičně exkluzivní cenovkou - za méně jak 52 950 Eur, tedy asi 1,34 milionu Kč, se k tomuto aut nedostanete. Jeho dodávky pak začnou na jaře. Pamatuji doby, kdy v principu úplně stejné GTI sedmé generace Golfu stálo poloviční peníze a kolem ručního řazení nikdo tanečky nedělal, bylo prostě k dispozici...

VW s pouhým faceliftem Golfu zařízl žádanou verzi GTI s ručním řazením. A teď z ní dělá specialitu s tučnou cenovkou? Jeho motivaci si domyslete sami. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen Italia

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.