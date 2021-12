VW může jen truchlit, jeho úhlavní konkurent vyrobí v lednu rekordní množství aut před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Potíže s dodávkami některých dílů nezbytných pro výrobu aut v Evropě dále trvají a ještě nějaký čas trvat budou. Ne všude je ale situace tak špatná, Toyota po řadě problémů v letošním roce chce už v lednu 2022 lámat výrobní rekordy.

Letošní rok nebyl pro výrobce aut ani zdaleka ideální. Bojovat museli hlavně s nedostatkem čipů, v důsledku čehož byla zavírána jedna továrna za druhou. A jakkoliv se hlavně v prvním pololetí zdálo, že Toyota je na danou situaci připravena daleko lépe než všichni ostatní, v září i tento gigant musel odstavit prakticky všechny své podniky po celém světě. Něco takového japonskou automobilku rozhodně nepotěšilo, neboť jen za daný měsíc přišla o miliardy korun.

Z boje se ovšem nesmí utíkat, jakkoliv Toyota strádá i tento měsíc. V důsledku přetrvávající krize totiž muselo dojít k zastavení několika montážních linek v Japonsku, načež nevznikne dalších 14 tisíc aut. Ne až tak moc na firmu vyrábějící po léta okolo 10 milionů vozů za rok, ale nepotěší. Automobilka si nicméně hodlá vše vynahradit v lednu, který má být co do výroby jejím rekordním. A to jistě neuslyší rádi v Německu, kde Volkswagen coby jediný skutečný soupeř Toyoty v globálním měřítku dále strádá. A počítá s tím, že ani celou první polovinu příštího roku nedostane výrobu „do latě”.

Toyota má naopak hned v lednu vyrobit rekordních 800 tisíc vozů a o více jak 8 procent překonat stejné období letošního roku, neboť si další dodávky dílů dokázala posichrovat. Japonci i díky tomu mají během stávajícího fiskálního roku (končí 31. březnem 2022) vyrobit 9 milionů aut. To je sice méně než dříve, i tak by je to mělo znovu vystřelit na vrchol celé branže, neboť koncern VW je na tom zásadně hůře. Například v továrně ve Wolfsburgu německá automobilka vyrobila nejméně aut za posledních několik dekád, o léta zpátky se vrací i Škoda a další značky.

Lze už jen dodat, že aktuálně byla mimo jiné uzavřena továrna, kde se vyrábí Land Cruiser nové generace. Po něm je ovšem neskutečná poptávka, která zaskočila i samotnou Toyotu. Automobilka tak již v září, kdy její celková produkce klesla z 900 000 vozů na 500 000, naznačila, že na auta mohou někteří zákazníci čekat až čtyři roky. To se ale týká japonského trhu, jinde by situace měla být lepší.

Toyota doufala, že v prosinci se bude moci vrátit k normálu, nakonec však musela znovu pozastavit výrobu. Dotklo se to i velmi žádané nové generace Land Cruiseru. V lednu nicméně již vše poběží rekordním tempem. Foto: Toyota

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

