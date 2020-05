VW navzdory svým předpovědím chystá další SUV, tentokrát velmi stylové před 3 hodinami | Petr Prokopec

Při testech jen s minimem maskování bylo nafoceno další SUV z líhně Volkswagenu. Chystaný Tiguan Coupe se má ukázat ještě letos, přičemž až 220 koní spojí s rozvorem verze Allspace.

Na počátku letošního roku šéf koncernu VW Group Herbert Diess oznámil, že popularita SUV je u konce)). Totéž pak jen o pár týdnů později [[0000039704 zmínil rovněž koncernový šéf vývoje Frank Welsch. Mohlo by se tedy zdát, že Němci skutečně již nevidí ve vozech se zvýšenou stavbou karoserie a přizvedlým podvozkem budoucnost. A jakkoliv je reálné a vlastně i pravděpodobné, že na jejich slova jednou dojde, hned tak se to nestane. I proto se vlastními prognózami neřídí ani Volkswagen, který nadále chystá jedno nové SUV za druhým.

Momentálně zde máme snímky takřka nezakamuflovaného prototypu Volkswagenu Tiguan Coupe. Stěžejní je přitom pohled zejména na zadní partie, kde došlo k opravdu výraznému zkosení víka zavazadelníku a okna. Zalomená směrem dolů je pak ostatně i střešní linie, díky čemuž nové provedení od klasického modelu rozpoznáte na první pohled. Unikátní nicméně má být i čelní maska, stejně jako na ni navazující světlomety a nárazník. Coupe tedy skutečně bude moci oslovit jinou sortu zákazníků než standardní provedení.

Volkswagen přitom s novinkou cílí na čínský trh, kde se SUV-kupátka staly ještě žádanějším zbožím než klasické varianty. Vůz je založen na provedení Tiguan L neboli Tiguan Allspace, což znamená, že počítat lze s rozvorem 2 791 milimetrů namísto 2 681 mm, se kterými je spojen základní model. Jde samozřejmě o krok správným směrem, neboť více prostoru mezi nápravami bude kompenzovat zkosení stropu nad zadními sedadly. Stejně tak bude z prodlouženého rozvoru profitovat i zavazadelník.

Přesunout se můžeme na druhou stranu vozu, tedy pod kapotu. Zde by se měla objevit přeplňovaná jedna-čtyřka se 150 koňmi, nad kterou se postaví dvoulitrové turbo. To přitom bude produkovat 186 nebo 220 koní. Je ovšem již otázkou, zda vůbec některé jednotky půjde spárovat s manuálem, či jestli standardem bude vždy automat. V rámci pohonu nicméně na výběr bude stoprocentně, u základu totiž čekáme pouze hnanou přední nápravu. V případě dvoulitru ale již bude k dispozici i systém 4Motion.

Lze už jen dodat, že novinka by měla dorazit na trh pod názvem Tiguan X, přičemž výrobu dostane na starosti joint venture SAIC-Volkswagen. I z toho důvodu se zatím s prodejem jinde než v Číně nepočítá. Oficiálně by se přitom Coupe mělo objevit po premiéře faceliftovaného základního Volkswagenu Tiguan, jenž proběhne ještě letos. Kdy však přesně, to zatím není jisté.

Volkswagen Tiguan se představí i ve verzi Coupe...



...ovšem až po příchodu faceliftu základního provedení

Zdroj: Drom

Petr Prokopec