VW nemá tušení, co bude dělat se Seatem, za 6 nebo 7 let ho může úplně zaříznout před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Seat

O španělské značce se v poslední době nemluví ve zrovna pozitivních souvislostech, plánem mateřského VW má být Seat zrušit a nechat přežívat jen elektrickou Cupru. Zapadalo by to do nesmyslných záměrů koncernu, podle Thomase Schäfera ale takový plán neexistuje. Neexistuje ovšem ani žádný jiný.

V posledních měsících jsme hned několikrát narazili na koncernové plány, které se týkají příští dekády. Zmiňovány v nich pravidelně byly značky jako Volkswagen, Škoda a Cupra, o Seatu však nepadlo ani slovo. To jen přililo oleje do ohně spekulací o tom, že Seat to má spočítané, šéf Volkswagenu a bývalý šéf Škody, který působí též ve vedení Seatu, to ale popírá. Podle Thomase Schäfera koncern „Seat nezabíjí,“ jedním dechem ale dodává, že VW Group teprve musí rozhodnout o jeho budoucnosti.

Plán se přitom vyloženě nabízí - ponechat Seat jako výrobce spalovacích aut vedle elektrické Cupry a nechat na zákaznících, co si vyberou. VW Group chce ale být zelenější než celá EU a zajatce nebere. Z dalších Schäferových slov se tedy nezdá, že by Seat výhledově měl pokračovat, neboť momentálně nenabízí jediný elektromobil. Jasno ale stále není.

„Na plánech týkajících se Seatu stále pracujeme. Do roku 2028 nebo 2029 je vše v pohodě. Jde o značku, která slouží jako základní vstupenka pro mladé. To se jí v Evropě daří naplnit, zvláště ve Španělsku, Británii a Rakousku,“ uvedl Schäfer. Seatu tedy momentálně zbývá 6 až 7 let života, více to být nemusí. Ostatně Schäfer neopomněl zmínit, že „Cupra je budoucností Seatu. Cupra je znovuzrozený Seat kráčející kupředu. Cupra kráčí daleko rychleji vstříc elektrifikaci.“ No není to skvělé? Cupra u nás letos prodala 187 aut, z toho 3 elektrická a 2 hybridní. Takže je to skvělé.

Ale dost legrácek, i vyřčeným je naznačeno mnohé. Pokud VW neotevře oči, nechytne se za nos a bude se dál tvářit, že s elektromobily v některých zemích osloví více než zlomek své původní klientely, španělská automobilka ještě před rokem 2030 skončí. Tedy alespoň v té podobě, v jaké ji známe. Schäfer totiž naznačil, že jednou z možností je poskytovatel mobilních řešení. Ze Seatu by se tak stala koncernová půjčovna, jejíž nabídku by již netvořily klasické vozy.

Možnou budoucnost značky měl naznačit koncept Minimo, tedy kapotovaná elektrická čtyřkolka. S přesunem k bateriovému pohonu se tedy ve finále počítá i u Seatu, půjde však o trochu jinou strategii než u zbývajících koncernových značek, jenž by se i nadále měly soustředit na samotné prodeje. U španělské automobilky se mimo to předpokládá, že by portfolio tvořily i elektrické skútry.

Zatím jde jde o úvahy a neoficiální informace. Nicméně už jen fakt, že se Seatem je aktuálně spojena jen minimální elektrifikace, něco naznačuje. Jak jsme již zmínili, na druhou stranu by se mohlo jednat o nemalou výhodu, neboť koncern by alespoň v nejbližších letech měl jak bojovat s Dacií, která evidentně roste hlavně díky tomu, že dál nabízí „normální” auta pro „normální” lidi. Přece ale nenecháte jednu z vlastních značek ukazovat zbytku koncernu, že se nachází přímo na cestě do pekla. I tady platí, že buď půjdou jedním směrem všichni, nebo nepůjde nikdo nikam. Protože kdo nejde s námi, jde proti nám. Kde už jsme to jen slyšeli?

Co bude se Seatem, neví ani koncern VW, nicméně šance, že by po roce 2028 nebo 2029 nabízel normální auta typu Ibizy, jsou naprosto minimální. Foto: Seat



Teoretickou budoucností Seatu jsou „auta” jako koncept Minimo. Skoro bychom si ale spíše vsadili na to, že budoucností značky je prosté nic. Foto: Seat

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.