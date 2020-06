VW odhalil svůj nejstylovější kombík, jeho vrcholná verze R je ale zklamáním před 2 hodinami | Petr Prokopec

Němci s jeho pomocí dokázali, že jim ani styl není cizí a stvořili vskutku atraktivní model. Nyní rozšiřují nabídku Arteonu nejen o praktičtější provedení, ale také o ostrou verzi R, bohužel jen se čtyřválcem.

Co před pár dny naznačily snímky propálené čínskými úřady, to nyní potvrzuje oficiální tisková zpráva. Volkswagen skutečně představil Arteon ve verzi kombi, které říká Shooting Brake. Zároveň k ní přidal i facelift liftbacku, plug-in hybridní provedení a ostrou variantu R. To je spousta novinek, s tou poslední je ale spojeno jisté zklamání, neboť ačkoliv vůz dostal do vínku agresivnější vzhled, pohon všech kol a zejména 320 koní, za jejich produkci je zodpovědný dvoulitrový čtyřválec. Dlouho se přitom v souvislosti s tímto modelem mluvilo o návratu šestiválce, přeplňovaného VR6, který VW skutečně testoval.

Proč se tedy rozhodli tuto cestu opustit? Dle Martina Hubeho, mluvčího globální produktové linie značky, bylo důvodem zejména image automobilky. „Nemůžeme pomalu denně mluvit o naší touze snížit emise na nulu a na druhé straně přijít s přeplňovaným motorem VR6,“ řekl. Mimo to měl prý Volkswagen investovat velké peníze to vektorování točivého momentu na zadní nápravě, se kterou lépe souzněl čtyřválec. Šestiválec šel ale naopak proti této technologii, stejně jako navyšoval hmotnost.

Dá se navíc předpokládat, že svou roli hrály také náklady, neboť zejména v Evropě u mainstreamových aut objemnějším jednotkám s větším počtem válců prakticky odzvonilo. EU tlačí na snižování emisí, a jakkoliv by eRko nebylo prodejním šlágrem a pár extra gramů CO2 by nemohlo automobilce způsobit potíže, image zkrátka zvítězila.

Vrcholné provedení ale již zčásti opustíme a budeme se věnovat ostatním inovacím. Arteon se dočkal nové čelní masky ozdobenou výrazným chromovým proužkem opticky propojujícím světla. Nové jsou také zadní lampy, zatímco mezi výraznějšími atrapami výfuku nechybí difuzor. Uvnitř pak lze očekávat nový volant či modernizovanou středovou konzoli, kde klimatizaci již ovládáte dotykem. Mimo to dorazila také vylepšená multimédia MIB3, ambientní podsvícení, bezdrátové dobíjení telefonů či audio systém Harman Kardon o výkonu 700 wattů.

Opomenout nesmíme ani příchod příplatkového systému Travel Assist, který umožňuje semi-autonomní jízdu do rychlosti 210 km/h. Zároveň byl také rozšířen záběr zpětné kamery z 90 na 170 stupňů. Tím nám obecné novinky končí, pročež se můžeme přesunout do motorového prostoru plug-in hybridu, kde lze očekávat 218 koní a tedy pravděpodobně kombinaci jedna-čtyřky a elektromotoru. Na druhém konci vozu, tedy v zavazadelníku nové varianty Shooting Brake, pak budete mít k dispozici až 1 632 litrů objemu.

To je pro tuto chvíli vše, v závěru už jen dodáme, že plug-in hybridní provedení i čtyřválec se 320 koňmi lze spárovat s oběma karosářskými variantami. Datum zahájení prodeje Volkswagen nezmínil, nicméně dle nového šéfa automobilky Ralfa Brandstättera má jen letos dorazit 34 nových modelů. To je největší ofenziva v historii značky, která navíc přichází v roce razantně poznamenaném koronavirem. Dá se ale předpokládat, že i v tomto případě je ve hře image, neboť VW chce ukázat, že je i přes neblahé následky pandemie při síle.

VW Arteon se dočkal faceliftu...



...který přinesl i verzi Shooting Brake...



...stejně jako plug-in hybrid...



...a vrcholné provedení R. To ale nakonec dostalo jen čtyřválcový dvoulitr jako Golf, Passat, Tiguan, T-Roc a spousta dalších výkonných modelů VW, třebaže Němci testovali provedení s přeplňovaným šestiválcem

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec