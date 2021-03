VW poprvé lépe ukázal model, který už vůbec neměl dorazit, dostane poslední nový TDI včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Původně vůbec neměl dorazit a za současných nálad byste to samé mohli snadno říci o jakémkoli turbodieselovém motoru. Jenže nakonec dostaneme obojí, nový VW Amarok už se dere na světlo.

Volkswagen Amarok už v zemích Evropské unie nekoupíte, třebaže jinde se má dál čile k světu. Pokud by to záleželo jen na Němcích, už by to tak zůstalo a Amarok by po dožití první generace na trzích mimo EU skončil bez nástupce, do hry ale zasáhla spolupráce s Fordem. Tomu VW bude poskytovat základy některých budoucích elektrických modelů a Američané na oplátku dodají techniku příštího modelu Ranger. A ten, uhádli jste, poslouží jako základ právě pro nový Amarok.

Teď už je to jisté, neboť německá automobilka pustila do světa první obrázek finální podoby vozu. Je na poměry VW i Amaroku docela odvážná a finální auto nemá být podstatně jiné. Na ilustraci na rozdíl od dřívějších náznaků podoby vozu zbaveného například zadních dveří, klik či střešních ližin vidíme všechny prvky, které sériové auto nevyhnutelně dostane.

Oproti dosavadnímu provedení tak půjde o docela jiné auto, VW ale trvá na tom, že to bude pořád Volkswagen, jaký lidé čekají. Automobilka prý neudělá tutéž chybu, jakou udělal Mercedes s Japonci, když zákazníkům nabídl třídu X v podobě přepracovaného Nissanu Navara. Německý vůz užíval identickou techniku a byť vypadal částečně odlišně, kvalitativně ani technicky neodpovídal standardům třícípé hvězdy.

Amarok s Rangerem se tak mají lišit výrazněji než japonsko-německá dvojice. Nejde přitom jen o design, který má být zcela svébytný, ale částečně také o techniku. Amarok sice převezme část motorů a převodovek nevlastního amerického bratra, přijde ale také se specifickým provedením, které má být tečkou za jednou érou německé automobilky.

Půjde přinejmenším o verzi R, která má použít úplně poslední nový dieselový motor Volkswagenu. V tomto případě by mělo jít o dvoulitrový čtyřválec TDI s parametry, které prý odzbrojí i kritiky nafťáků. Naladěn tak má být na minimálně 300 koní, přičemž jeho nižší hmotnost oproti dnešnímu šestiválci vylepší ovladatelnost. Jak tomu pak bude s benzinovými motory, není zatím zcela jasné.

Na novou generaci Amaroku jsme tedy zvědavi, do prodeje má dorazit už příští rok. Současné informace je přesto třeba brát s rezervou - i rok je dnes v automobilovém světě dlouhá doba a Němci mohou za tu dobu přijít jak na to, že „poslední nový TDI” nemusí být skutečně poslední, stejně jako mohou zjistit, že už neodrazí ani ten.

Druhá generace Volkswagenu Amarok má přijít nejen se specifickým vzhledem, ale i s technikou. O to se má postarat vůbec poslední nový motor TDI, která VW vyvine, prý se zcela mimořádnými parametry. Ilustrace: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec