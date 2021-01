VW přišel o pozici nejprodávanějšího výrobce aut, nepomohl mu ani nový Golf před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaroslav Vavera, Autoforum.cz

Čtyři roky v řadě vládl celému světu, loni se ale karta obrátila. VW Group začal na automobilové mapě světa hrát druhé housle, a to navzdory příchodu nové generace jeho bestselleru. Králem je znovu Toyota.

O světovou nadvládu nad automobilovým trhem se po dlouhá léta přetahovala japonská Toyota s americkým koncernem General Motors. Druhý zmíněný moloch přišel o pozici prodejního lídra přišel před třinácti lety a s výjimkou roku 2011 se na ni nevrátil. Toyota se pak udržela na výsluní až do roku 2015, možná překvapivě již ale o trůn nebojovala s GM. Místo toho se do hry vložil koncern VW, který nakonec své snahy dotáhl do zdárného konce. Světovou jedničkou se přitom poprvé stal právě v roce 2016 a od té doby tuto pozici nikomu nepustil.

Je přitom velmi pravděpodobné, že pokud by nepřišel koronavirus, VW Group by světu dominoval i v loňském roce. Nicméně s pandemií se mnohé změnilo, a nejinak je tomu i v případě automobilového trůnu. Prodejně kvůli protiepidemickým opatřením trpěla nejvíce Evropa, která je pro VW nadále klíčovým trhem. Trůn tak znovu uzmula Toyota, pro níž Evropa až tolik neznamená a na jiných významných odbytištích si vedle slušně. Ve výsledku tak má na kontě 9,53 milionu prodaných vozů, zatímco Němci a jimi spravované značky dosáhly „pouze“ na 9,31 milionu registrací. VW tedy meziročně klesl o 15 procent, zatímco Toyota jen o 11 procent a Němce neudržela na výsluní ani nová generace Golfu.

Data GM zatím nejsou známa, je nicméně nepravděpodobné, že by Američané znovu usedli na trůn, který jim patřil neskutečných 77 let. Koncern byl totiž naposledy na koni v již zmíněném roce 2011, kdy Japonsko zasáhlo zemětřesení a Thajsko se potýkalo se záplavami. Obojí přitom způsobilo značné odstávky ve výrobě Toyoty, která se tak výjimečně ocitla na třetí příčce. Pouhý rok poté však její odbyt vzrostl ze 7,95 milionu na 9,95 milionu aut, čemuž nedokázal konkurovat ani americký koncern, ani ten německý.

GM přitom bylo vážným konkurentem této dvojice až do roku 2016, kdy automobilka poprvé a zatím naposledy překonala hranici 10 milionů prodaných aut. Od té doby však razantně klesá, načež předloni měla na kontě už jen 7,72 milionu vozů. A je prakticky jisté, že loňský výsledek bude ještě horší. Na druhou stranu, aliance Renault-Nissan byla pandemií a odlivem zákazníků zasažena ještě více, v případě francouzské části totiž prodeje klesly o 21 procent. Pádu na čtvrtou příčku by se tedy GM nemusel obávat.

Dodat již můžeme jen pár zajímavostí, z nichž jedna se týká modelu Supra. Sportovní kupé je totiž jediným zástupcem Toyoty, jenž se loni dočkal růstu registrací, a to o neskutečných 104,1 procenta. Takže už to není takový prodejní propadák, jak se dlouho zdálo? Kdeže, je, jen prodeje vozu v roce 2019 odstartovaly až v červenci, zatímco loni měla Toyota k dispozici všech dvanáct měsíců. De facto zde tak máme spíše sestup, neboť zatímco v roce 2019 stačil necelý půlrok na 2 884 registrací, loni byl na 5 887 registrací potřeba celý rok.

Jakkoliv ovšem veškeré další modely Toyoty jsou spojené s propadem, přičemž takové Camry vůbec poprvé od roku 1993 nepřekonalo metu 300 tisíc prodaných exemplářů, dle analytiků návrat značky na světový trůn není krátkodobý. VW Group totiž prochází hlavně elektrickou restrukturalizací, která logicky povede k nižšímu počtu prodejů. Oproti tomu Toyota se takovým směrem nežene a má těžit ze silného portfolia globálně žádaných modelů, přičemž větším problémům spojeným s regulacemi spotřeby resp. emisí CO2 unikne za pomoci hybridních pohonů.

VW přišel o pozici světového lídra, ani nový Golf mu nepomohl. Foto: Jaroslav Vavera, Autoforum.cz



Jediným modelem Toyoty, který se loni dočkal růstu prodejů, byla Supra. Ovšem i proto, že v prodeji byla celý rok, zatímco v předchozím období šlo pouze o šest měsíců. Foto: Toyota

Zdroj: Automotive News, Toyota

Petr Prokopec