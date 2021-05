VW přiznal, že prodělává na každém prodaném kuse svého klíčového nového modelu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Je drahý, i proto je obtížně konkurenceschopný a dotace či jiné formy přerozdělování jsou spojené snad s každou fází jeho vzniku a existence. Přesto na jeho prodeji VW prodělává a naděje na zlepšení je spíše iluzí.

Cena nového Volkswagenu ID.4, klíčového to nového modelu německé značky z elektrické řady ID, startuje na českém trhu na 991 900 Kč. To není zrovna málo peněz, přitom za ně dostanete mimo jiné baterie o velmi malé kapacitě 52 kWh, s nimiž bude problém v praxi neberoucí přílišné ohledy na spotřebu energie problém ujet alespoň 200 kilometrů. I kdyby ale vůz zvládl udávaných 345 km na nabití, nebude to stačit ani na cestu z Prahy do Brna a zase zpátky na jeden zátah. Něco takového přitom nepředstavuje problém ani ve čtyřikrát levnější Dacii Sandero.

I v případě jednoho z nejmodernějších elektrických aut tedy zůstávají v platnosti zásadní problémy, jenž brání širšímu přijetí alternativního pohonu, a to malá praktičnost, s níž jde ruku v ruce příliš vysoká cena. Za necelý milion korun totiž opravdu mnoho nedostanete, neboť na zadní nápravě pracuje elektromotor o výkonu pouze 148 koní. Ten navíc roztáčí jen 18palcová ocelová kola, s nimiž je spárován šedý lak. S čímkoli alespoň trochu nadstandardním je tak vlastně spojen jen interiér, kde najdete vyhřívaná sedadla.

Mohlo by se tedy zdát, že Volkswagen na tomto voze vydělává nekřesťanské peníze. Jenže pravdou je opak, dle šéfa vývoje osobních vozů značky Thomase Ulbrichta elektrická novinka zatím pouze zatíná sekyru hlouběji do futer. Ulbricht přiznává, že přes všechny dotace, které jsou dnes s výrobou a prodejem elektrických aut spojené, VW na každém prodaném kuse prodělává - čím více jich tedy prodá, tím více prodělá.

Manažer automobilky pochopitelně neztrácí optimismus a říká, že jakmile se výroba v továrně ve Zwickau rozběhne na plné obrátky, situace se zlepší. Přičemž po „optimalizaci výroby dojde k pozvolným krokům, mezi něž patří i optimalizace samotného produktu.“ Věří tak v úsporu nákladu s rostoucí produkcí, popravdě řečeno ale nevíme, kde by VW chtěl něco takového docílit. Problémem je cena akumulátorů, v jejichž případě žádné podstatné úspory s rostoucím objemem nelze docílit - potíží jsou hlavně ceny vstupů a ty, jak známo i ze slov samotného Volkswagenu, stoupají.

To potvrzuje i šéf poradenské firmy CarLab Eric Noble, který poukazuje na to, že čím více roste výroba elektromobilů, tím nedostatkovějšími se baterie stávají. „VW jistě má ty nejlepší úmysly, nicméně hraje hru na schovávanou. A jediné, co najde, je fakt, že snížit lze náklady spojené s pakety baterií a chladícími okruhy. Nicméně ceny vzácných kovů rostou s poptávkou - to samé platí u železné rudy, zlata či diamantů. Kde zkrátka vzroste poptávka, tam vzrostou i ceny. Pro automobilky, které byly zvyklé srážet ceny pomocí navyšování produkce, jde o tvrdou lekci. Tady ale zkrátka jde o ceny nerostů, a ty se vyvíjejí jinak.“

Dle Nobla tedy lze v nejbližší budoucnosti počítat s jediným, a to s tím, že „akcionáři VW a němečtí daňoví poplatníci se musí připravit na to, že skrze masivní podpory budou dotovat každý plnohodnotný elektromobil Volkswagenu“. To je jistě smutná zpráva, ale taková je bohužel doba.

Za milion korun vám toho Volkswagen ID.4 mnoho nenabídne, zvláště co se praktičnosti týče. Dostáváte totiž pouze baterie o kapacitě 52 kWh a elektromotor naladěný na 148 koní. Přesto německá značka na každém autě prodělává. A tak to přes víru managementu nejspíše i zůstane. Foto: Volkswagen

Petr Prokopec