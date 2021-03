VW řekl, co čeká modely se spalovacími motory, část konkurence tím musel zaskočit před 4 hodinami | Petr Miler

Automobilky mohutně směřují k elektrifikaci, ať už o ni někdo stojí, nebo ne. Také Volkswagen se v tomto směru zdá být celý žhavý, jenže nic zjevně není tak horké, jak se uvaří.

Evropský automobilismus stojí na rozcestí, to je nepochybné. Zatímco na jedné straně stojí většina zákazníků, kteří jsou typově spokojeni se svými současnými auty a z velmi racionálních důvodů (od menší hodnoty za peníze přes omezenou praktičnost až po obavu ze ztráty hodnoty) odmítají změnu, na té druhé jsou politici, kteří dělají všechno proto, aby si taková auta nemohl koupit nejlépe nikdo.

Je to bezprecedentní pokus „ohnout” tak obrovský trh. Principielně nejde pro Evropskou unii o nic nového, ještě nikdy se ale nepokusila tak razantně manipulovat něčím spojeným s tak obrovským průmyslovým odvětvím, které má enormní vliv na prosperitu celého kontinentu. Někteří si myslí, že se to EU podaří, desítky milionů lidí opět ohnou páteř a za dvojnásobnou cenu si koupí polovinu svého dosavadního auta. Jiní jsou ale přesvědčeni, že to nemůže vyjít a tolik lidí si nebude chtít koupit nic jiného, že to i „neomylnou” EU přivede ke změně postoje.

Co se stane, nevíme, některé automobilky se ale na rozuzlení rozhodly nečekat a zákazníkům nabídnout jen to, co samy chtějí. Považujeme to za krátkozraké a riskantní, ale zejména Jaguar a Ford a po něm třeba i Volvo se nechaly slyšet, že v roce 2025 resp. 2030 už nebudou prodávat nic jiného než elektrická auta.

Kde kdo čekal, že se na stejnou loď naskočí si koncern VW, jehož vedení poslední dobou rozdává elektrické úsměvy na všechny strany, všechen zdravý rozum se ale z Wolfbsurgu zjevně ještě nevytratil. Automobilka dnes totiž oznámila své další záměry s modely vybavenými tradičně spalovacími motory a na smetiště dějin s nimi rozhodně nespěchá, což zejména Ford muselo zaskočit.

Volkswagen by si sice rád říkal „softwarem tažený poskytovatel mobility”, což zní neskutečně pateticky, realita je ale taková, že už teď ví, že nejméně modely Golf, Passat, T-Roc a Tiguan dostanou nástupce vybavené spalovacími motory. Uvážíme-li pak, že takový Golf přišel v osmé generaci na trh teprve loni a i kdyby hodně rychle spěchal do důchodu, nebude nahrazen před rokem 2026, chystá VW leccos, jen ne kvapné nahrazení konvenčních aut elektrickými.

Šéf Volkswagenu jako značky Ralf Brandstätter bez okolků přiznal, že firma bude tyto modely ještě nějaký čas potřebovat, neboť je si moc dobře vědoma situace na trhu. Například i v Německu a ve Francii, kde je nyní elektrická mobilita podporována extrémním přerozdělováním, podle průzkumů více jak polovina lidí taková auta odmítá ze zcela racionálních příčin - prostě nedokážou obsloužit jejich potřeby. Jaguaru je to jedno a za pár let jim nenabídne nic, Ford už teď ví, že totéž udělá o pět let později, VW si ale raději počká, jak se vše semele. Což je bez ohledu na to, kdo na co vsadil, jediný rozumný přístup.

VW slibuje, že pro tyto vozy nabídne plug-in hybridní verze s dojezdem alespoň 100 km, ale to není podstatné - trochu méně schopné nabízí už dnes a tradiční zákazníky jimi beztak neoslovuje. Zdá se tedy, že auta se spalovacími motory zase tak rychlý skon nečeká - budeme se opakovat, ale ignorovat předem přání zákazníků a jít jen za preferencemi strůjců regulací není moudré a trochu uniká, jak si kdokoli dovolí troufnout v roce 2021 říci, co bude nabízet v roce 2030. Do té doby se toho může stát ještě hodně...

