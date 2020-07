VW rezignoval na vývoj softwaru pro svá auta, na složitosti už zjevně nestačí před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Roky se táhnoucí problémy s vývojem softwaru hned pro dvě klíčové novinky Volkswagenu si nevyžádaly jen hlavu softwarové divize značky, znamená i kompletní přesun kompetencí k Audi.

Tento týden se provalilo, že ve funkci šéfa softwarové divize Volkswagenu skončil Christian Senger. Mohlo to na první pohled vypadat jako personální změna, kterou si vyžádaly táhlé potíže při vývoji softwaru pro nový Golf a elektrický ID.3, šlo ale jen o vánek před bouří. Šéf celého koncernu Herbert Diess totiž během online konference pořádané společností PricewaterhouseCoopers uvedl, že vývoj softwaru i pro samotný Volkswagen jako značku přebírá od „lidového vozu“ Audi. To dává smysl, neboť značka se čtyřmi kruhy ve znaku platí v rámci VW Group za technologického lídra. Ostatně stačí jen vzpomenout na to, kdo vyvinul onen software, kterým koncern dlouhá léta šálil testy spotřeby a emisí.

Dobře, to bylo trochu pod pás, ale žerty nyní nechme stranou. Ostatně situace ve Wolfsburgu byla posledních pár měsíců nadmíru vážná. Již v únoru totiž testeři prvních produkčních exemplářů elektrického ID.3 hlásili, že systém má masivní chyby. Těch se během jednoho dne často vyrojilo až 300, což je opravdu neskutečný počet. Podle zdrojů blízkých celé věci byl celý problém v základní architektuře softwaru, jenž měla být vyvinuta narychlo. Potvrdilo se tak, že práce kvapná je málo platná.

Pro VW je tento přešlap velmi nákladný, neboť vyrobeny byly již desítky tisíc exemplářů elektrického hatchbacku, u nichž budou třeba dodatečné úpravy. Ty ovšem nebude možné provést online a automaticky, místo toho inženýři usednou do každého auta a vše musí zvládnout manuálně. Celý proces tak navíc bude i zdlouhavý, kvůli čemuž nakonec mají vozy s kompletním softwarem sjíždět z montážních linek až v prvním čtvrtletí příštího roku.

Německá automobilka totiž již potvrdila, že prodej VW ID.3 odstartuje 20. července a první exempláře dorazí k zákazníkům v říjnu. Ovšem v takovém případě se lidé budou muset obejít bez funkce App Connect a head-up displeje s rozšířenou realitou, a to přesto, že si oba prvky de facto zaplatí. Volkswagen jim je pak sice přidá na palubu zdarma, ovšem právě až v prvních měsících roku 2020. V té chvíli by nicméně již měla být možná modernizace online.

Ze zmíněného vyplývá, že VW sice nejspíše našel cestu k řešení zmíněných potíží, ovšem jak bylo již naznačeno, náprava veškerých chyb bude zdlouhavá. A právě proto budou muset ti nejméně nedočkaví zákazníci tolerovat, že jejich vozy jsou nehotové. Aby se navíc daná situace neopakovala, učinil šéf koncernu onen nevyhnutelný krok. Tedy že VW rezignoval na vývoj softwaru pro svá auta a „centrum stěhuje z Wolfsburgu do Ingolstadtu“.

Centrum softwarového vývoje Volkswagenu se nově přesouvá z Wolfsburgu do Ingolstadtu, sám VW udělal při přípravách softwaru pro svá auta příliš mnoho chyb. Foto: Audi

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec