VW se rozhodl popravit svou největší legendu v přímém přenosu, prezentuje to jako pokus o záchranu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaroslav Vavera, Autoforum.cz

Člověk neví, jestli se po zveřejnění těchto záměrů má smát, nebo má spíše brečet. Plány VW staré teprve tři roky už neplatí a přichází nové. Ty ale nejsou o nic chytřejší, a tak je otázkou, co z nich nakonec zůstane. Před realitou nikdo neuteče ani s pomocí všech dotací světa.

V historii Volkswagenu najdeme hned několik ikonických modelů, dva ovšem vyčnívají nad všechny ostatní. Jde o Brouk a Golf, tedy auta, která tuto automobilku doslova zformovala. Před třemi lety pak Němci oznámili, že tu máme třetí mezník, nový elektrický hatchback ID.3. Stát se měl budoucností značky, stejně jako stále se rozšiřující rodina elektrických aut. Tím však ve Wolfsburgu jen prokázali, kterak na očích mají zelené brýle, které ukazují všechno možné, jen ne realitu.

Jak jsme totiž zmínili včera, ID.3 je největším evropským propadákem VW. Není to až tak nepochopitelné, neboť nabídnout lidem zvyklým platit půl milionu korun za Golf auto, které stojí více než dvojnásobek, ovšem jehož praktičnost je minimálně dvakrát nižší, byl záměr od počátku odsouzený ke krachu. Němci pak sice nadále doufají, že se jim nepřízeň osudu povede zvrátit, v tuto chvíli si ale nedokážeme představit, jak by se jim to mohlo podařit.

Zatímco tedy ještě v roce 2019 byl VW pevný v kramflecích, nyní začíná pod tlakem odvracejících se zákazníků přistupovat ke kompromisům. Jsou ale stejně hloupé jako doufat, že ID.3 se stane prodejním hitem. Šéf značky Thomas Schäfer totiž přiznal, že Golf nakonec s osmou generací nezemře, jak se od příchodu ID.3 spekuluje. Místo toho má pokračovat dále. To by bylo i moudré, zůstat autem se spalovacím motorem, jenže devátá generace již má být součástí elektrické rodiny ID. Svou záchranu tedy VW vidí v zachování ikonického názvu, který nalepí na stejně nekonkurenceschopné zboží, jakým je ID.3 a spol.

„Mezi VW a ID existuje pevné pouto, které není třeba rušit. Máme ikonická označení jako Golf a GTI. Byli bychom blázni, kdybychom je nechali zemřít a odejít. Zůstaneme u rodiny ID, ovšem ikonické modely budou označené názvem,“ uvedl Schäfer s tím, že ve finále bude automobilka „možná nabízet ID.Golf“. Kromě toho dodal, že „ID.3 nikdy nebyl nástupcem Golfu, vždy to byl spíše Golf Plus“. To jsou najednou změny...

VW si tak zjevně začíná otevírat zadní vrátka, neboť mu nejspíše již musí být jasné, že cesta nastolená bývalým koncernovým šéfem Herbertem Diessem je pouze cestou do záhuby. Vlastně by nás tak ani nepřekvapilo, kdyby někdy po roce 2026, kdy má Evropská unie zhodnotit, zda záměr prodávat od roku 2035 jen elektrická auta je realizovatelný, VW oznámil, že Golf nakonec dorazí v deváté generaci bez předpony ID. A tedy i se spalovacími či hybridními motory. Pokud to neudělá, jen podřízne krk další své ikoně.

Dodat pak lze jen tolik, že stávající generace Golfu má na trhu vydržet až do roku 2027 či 2028. V prodeji tak může zůstat dlouhých devět let, čímž by vyrovnala originál. S příchodem trojky ovšem VW již vsadil na šestileté životní cykly, jenž u pětky dokonce ještě o pár měsíců zkrátil. Napomohlo mu nicméně i to, že následující šestka byla spíše jen velkým faceliftem. I přesto nicméně značka na vývoji nikterak nešetřila, jak se ostatně u klíčového modelu sluší a patří. Kdeže tyto sněhy jsou...

Ikonický Golf má dorazit i v deváté generaci. Ta však alespoň dle prozatímních slov má být součástí rodiny elektrických aut ID. Pokud se to skutečně stane, bude to poprava další legendy VW. Foto: Volkswagen

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

