VW skončí s výrobou levných aut napříč koncernem, zaměří se na ta dražší, na kterých víc vydělá před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Pokud vám současný Golf startující nad 600 tisíci korunami nebo dnešní Fabia nejdoucí pod 340 tisíc připadají příliš drahé, za pár let na ně budete ještě rádi vzpomínat. Portfolio koncernu drasticky prořídne a razantně zdraží.

Ve 30. letech minulého století se v Německu dostala k moci Národně socialistická dělnická strana. Ta si ve snaze o navýšení popularity všimla, že na automobil dosáhne v zemi jen jeden člověk z padesáti. Proto iniciovala projekt lidového vozu, ze kterého se nakonec vyklubal Volkswagen. V novém městě zvaném Stadt des KdF-Wagen, které bylo později přejmenováno na Wolfsburg, tak začala růst továrna na výrobu původního Brouku. Podnik však stihl poslat na trh jen hrstku aut než Německo zahájilo druhou světovou válku a výroba civilních verzí byla změněna na ty vojenské.

Přesunout se můžeme do současnosti, kdy vozy Volkswagenu již za úplně lidové považovat nelze. Stačí si jen uvědomit, že takový Golf momentálně startuje na 602 900 Kč. To je opravdu darda v porovnání ne zase tak někdejšími cenami. Kupříkladu v roce 2014 bylo možné německý hatchback pořídit pouze za 367 800 Kč. V té době přitom průměrná česká mzda činila 26 tisíc korun, na Golf jste tedy museli teoreticky šetřit lehce přes 14 měsíců. Nyní pak sice lidé v průměru berou 39 tisíc korun, šetřit na zmíněný hatchback však musí o měsíc a půl déle. Navíc je třeba se ptát, kdo si od té doby pomohl k o polovinu vyššímu platu - mimo státních zaměstnanců asi málokdo.

Situace u Škody je velmi podobná. Třeba Octavia třetí generace byla po svém příchodu na trh v roce 2013 k dispozici od 334 900 Kč, za což jste dostali liftback s přeplňovanou jedna-dvojkou a výbavou Active. Nyní se píše rok 2022 a Octavia čtvrté generace startuje na 519 900 Kč, tedy skoro o 200 tisíc výš. Znovu jde o liftback, počítat už lze ale jen s litrovým tříválcem. Pokud byste chtěli čtyřválec, jste nejméně na 579 900 Kč, pokud k tomu jakoukoli jinou výbavu než nejnižší možnou, pak na 644 900 Kč. To jsou opravdu šílené posuny, které navíc z většiny přišly v posledních dvou třech letech.

Budoucnost navíc nebude lepší, právě naopak. Finanční šéf koncernu Arno Antlitz totiž nově uvedl, že „klíčovým cílem již není růst. Chceme se daleko více zaměřit na kvalitu a ziskové marže než na objem a tržní podíl“. Během příštích osmi let tak bude nabídka jednotlivých koncernových značek, jenž čítá více než 100 modelů, zredukována o neskutečných 60 procent. Půjde přitom hlavně o vozy se spalovacím ústrojím, byť některé v portfoliu zůstanou. Bude jim však vlastní totéž, co těm elektrickým - půjde o auta vyšších tříd, která levná nebudou ani v nejmenším.

Konkrétní dopady můžeme jen předjímat, dá se však očekávat, že nejmenší auta typu Škody Fabia skončí úplně a většina nabídky bude připomínat ceníky Enyaqu a podobných modelů. Pokud páteří nabídky budou elektromobily, jinak tomu ani být nemůže. I když se předpokládalo, že s navýšením produkce bateriových vozů dojde k jejich zlevnění, stoupající ceny materiálů potřebných zejména pro výrobu baterií něco takového prakticky vylučují.

Technický šéf Mercedesu tento týden řekl, že se současnými bateriemi levná auta nepřijdou nejspíše nikdy. Anlitz sice doufá, že zlepšení přijde s novými technologiemi, ovšem třeba takové akumulátory s tuhým elektrolytem jsou prozatím ještě dražší utopií. I proto Němci s navyšováním kapacity již ani nepočítají, místo toho uvádí, že postupně jen uzpůsobují své továrny výrobě aut s jiným než spalovacím pohonem.

Obrazně řečeno tak lze říci, že zhruba sto let po svém zrodu by se Volkswagen mohl z fleku přejmenovat na Luxwagen, neboť běžný lid si již jeho auta nebude moci dovolit. Podobné to ovšem bude i u konkurence. Za pár let tak nejspíše bude většina lidí o vlastním automobilu moci pouze snít - někteří tvrdí, že přesně to byl a je záměr.

Ještě před osmi lety jsme Golf mohli skutečně považovat za lidový vůz. Dnes tomu tak je jen s přimhouřením obou očí, za několik málo let si jej však bude moci dovolit už jen málokdo. Foto: Volkswagen



Auta jako Škoda Fabia nejspíše přestanou existovat úplně, ostatně s kombíkem se najisto nepočítá už nyní. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Financial Times

Petr Prokopec

